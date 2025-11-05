Cannes’da Türk gücü

Perakende ve gayrimenkul sektörünün en büyük buluşmalarından olan MAPIC 2025’e Türk firmaları damga vurdu. Türkiye pavilonu ziyaretçi akınına uğradı

Perakende ve gayrimenkul sektörünün en büyük buluşmalarından olan MAPIC 2025 başladı. 6 Kasım'a kadar sürecek, Cannes'da yer alan Palais des Festivals'deki etkinlik perakendecileri, gayrimenkul geliştiricilerini, yatırımcıları, şehirleri ve hizmet sağlayıcılarını bir araya getirdi. "Değer yaratmak, büyümeyi sağlamak" temasıyla kapılarını açan fuara 2.000 marka ve zincir mağaza temsilcisi katılıyor. Türkiye ise MAPIC'te 13 firmayla temsil ediliyor. Markalar Turkish Brands standında Türk bayrağını dalgalandırıyor.

ABD PAZARI İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

İpekyol Group Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, MAPIC Fuarı'nın network açısından olumlu olduğunu ancak fuarın eskisi gibi canlı olmadığını anlattı. Ayaydın, yurtdışında 64, Türkiye'de 280 mağazaları olduğunu belirterek, "Normalde her yıl 20-25 mağaza planlıyoruz. 2026'da fazla AVM projesi olmadığı için ancak 10 tane mağaza açacağımızı düşünüyoruz" dedi. MAPIC'te özellikle Orta Doğu ve Avrupa bölgelerindeki yeni AVM projeleri, franchise fırsatları ve kiralama modellerini inceleyeceklerini belirten Ayaydın, ihracata farklı destek mekanizmalarının verilmesi gerektiğini anlattı. "İhracat durma noktasında" diyen Ayaydın, döviz kurunun frenlenmemesi gerektiğini söyledi. Ayaydın, "İç piyasa ihracat kadar kötü değil, özellikle Anadolu'da ticaret hâlâ canlı. Orada işler daha iyi" açıklaması yaptı. Ayaydın, önümüzdeki süreçte ABD pazarına girmek için planlamalar yaptıklarını vurguladı.

2026'DA NEW YORK'A GİDİYOR

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Onur Orakçıoğlu ise 85 ülkede 420 mağazaya ulaştıklarını belirterek, "Yurtdışında yüzde 20 büyürüz. Yurtiçinde de 2026'da 10-15 mağaza açarız" dedi. Suudi Arabistan, Polonya, Romanya ve ABD'nin hedef pazarları olduğunu söyleyen Orakçıoğlu, şöyle konuştu: "New York'ta 5. Cadde'de showroom set ettik, iyi ekip kurduk. Global bir ajansla çalışıyoruz. Orada hem mağazalaşma hem de online kanallarda olmak istiyoruz. Aralıkta sunum yapacağız. 2026'da netice alırız diye düşünüyoruz. Suudi Arabistan'a online olarak servis veriyoruz ama mağazalaşmaya çalışıyoruz."

FAS VE LONDRA'YA AÇILACAK

NaraMaxx Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özkarakaşlı, "Fuar sayesinde markamız Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi pazarlarda da yeni iş fırsatları yakalıyor. MAPIC'in, markamıza hem kısa hem de orta vadede önemli bir ticari hacim katkısı sağladığını söyleyebiliriz" mesajı verdi. Fuarda yaptıkları görüşmelerin çıktılarını bir yıl sonra almaya başladıklarını söyleyen Özkarakaşlı, "Pandemiden sonra fuarda küçülme oldu ama Türk markalarının alanı hareketli. Biz İstanbul'da büyümeye devam edeceğiz. Anadolu'da Gaziantep'te bir mağaza açıyoruz. Planlarımız arasında Kıbrıs, Fas ve Londra var. 2026 zor bir yıl olacak ama biz korunaklı bir şekilde büyümeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'de maliyetleri fahiş zamlar yapmadan yönetmeye çalışıyoruz. Fedakarlık yapıyoruz" diye konuştu.

E-İHRACATA AĞIRLIK VERİYOR

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem de fuarın katılımcı sayısının azalmasına rağmen Türk pavyonunun güçlü şekilde ülkeyi temsil ettiğini belirterek, "Burada Türk gücünü yansıtıyoruz. Fuarı gezenler mutlaka buraya uğruyor. MAPIC'e katılmak markaların önümüzdeki süreçteki yol haritasını şekillendiriyor" dedi. İhracat pazarlarında girdi maliyetlerindeki yükseklikten dolayı sıkıntı olduğunu belirten Suerdem, "Kâr marjı düşüyor, rekabet şansımız azalıyor. Ama mücadele ediyoruz. Zor zamanda hâlâ mücadele edecek gücümüz varsa bu süreçler geçtiğinde öne çıkacağımızı düşünüyoruz" açıklaması yaptı. Yurtiçi ve dışında toplam 250'den fazla mağazaları olduğunu söyleyen Suerdem, "Yurtdışında daha bilinir olduk. E-ihracata daha fazla önem veriyoruz. 2026'da yurtiçinde 8-10, yurtdışında 5-10 arasında mağaza açmayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

30 MAĞAZA DAHA AÇMAYI PLANLIYOR

AVVA Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik, fuarı, markalarının uluslararası vizyonunu paylaşmak, global arenada görünürlüğü artırmak ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamak için stratejik bir fırsat olarak gördüklerini belirtti. 2026'da nicelikli değil nitelikli büyümeyi istediklerini belirten Atik, şöyle konuştu: "Tekstilde imalatta sıkıntı var. Ama bizim ihracat hacmimiz daha düşük olduğu için biraz pozitif ayrışıyoruz. Temkinli, iyimseriz. 2026'da ekonominin daha öngörülebilir olacağını düşünüyoruz. Fuarda 20'ye yakın görüşmemiz var. Şu anda yurtiçi ve dışı toplam 180 mağazamız var. 2026'da toplam 30 yeni mağaza daha açmayı planlıyoruz."

SABAH'TAN ÖZEL GAZETE

SABAH, Fransa'da düzenlenen MAPIC Fuarı için özel gazete hazırladı. Fuara katılan Türk perakendeciler, Turkish Brands standı önünde özel gazeteyle fotoğraf çektirirken, Turkuvaz Medya'ya da perakende sektörüne desteğinden dolayı teşekkür etti. Fuara Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Derhan Doğan da katıldı.