Önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Tespitler korkunç… Düşünsenize, futbolda adil bir yönetim sergilemesi gerekenlerin, maç yönetmek yerine bahis oynadıkları bir düzen… Taraftar hangi maça, hangi sonuca inanacak.

Türk futbolunda tuz kokmuş durumda!

TFF'den sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaparak soruşturmanın derinleştireceğini bildirdi.

Edindiğim bilgiye göre, Türk futbolundaki bahis skandalı, hakemlerle sınırlı kalmayacak. İş, futbolcular, teknik adamlar, kulüp üyeleri hatta TFF içindeki görevlilere kadar uzayabilir!

Anlayacağınız, turpun büyüğü heybede…

TFF'nin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile tespit ettiği hakem listesi Türkiye'deki yerli bahis şirketlerinden alınan listeler... Bunun dışında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 11 hakemin bireysel başvurusundaki isimler var. Bir de halihazırda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nisanda düğmesine bastığı daha kapsamlı bir yasa dışı bahis soruşturması mevcut malumunuz… Hatırlayın, o soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı iddia edilen Papara'ya operasyon yapılmıştı. Şirketlere el konulmuştu. Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler de tespit edilmiş... Tespit edilen isimlerin HTS kayıtları, birinci derece akrabalarının mal varlıkları dahil inceleniyor. Şimdi üç ayrı dosyadaki isimler çakıştırılacak.

Bu hakemler kendi yönettikleri maçlarda bahis oynadı mı? Müsabaka sonucunu etkileyecek karar aldı mı? Lige bahis skandalı nasıl etki etti? Bahis oynayan futbolcular, teknik adamlar ve kulüp yöneticileri kimler?

Hepsi soru işareti…

Dolayısıyla, bu iş öyle bugünden yarına neticelenecek bir şey değil…

Dün 'Temiz futbol' için skandalı duyuran TFF, Süper Lig'in bundan sonraki maçlarının şaibeye açık hale gelmemesi için tespit ettiği 'bahisçi' hakemleri PFDK'ya sevk etti. Şimdi gözler bu hakemlerin yönettiği maçlara çevrildi. Kim ne çıkar sağladıysa ortaya çıkarılmalı. Hatta bu hakemlerin kendileri dışında eşine, dostuna bahis oynatıp oynatmadığı da incelenmeli.

Velhasıl, henüz sadece hakem dosyası açılan bahis skandalı nereye uzanacak, hep birlikte göreceğiz.