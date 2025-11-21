Kısa sürede Türkiye'nin dev market zincirleri arasında yer alan Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri geçtiğimiz günlerde isim değişikliğine gitti. Bundan sonra açılacak marketlerde'KOOP Market' adını göreceğiz.

Peki bu değişikliğe neden ihtiyaç duyuldu?

Esasında dönüşüm 6-7 ay önce başlamış. Amaç, 800 bin çiftçi ortağın ürününü, aracısız, doğal ve güvenli şekilde tüketiciye ulaştırmak. Hem de kendi fabrikalarında işleyerek… Şu anda grubun 53 fabrikası var. Market sayısı da 4.500'ü bulmuş durumda…

Önceki gün A Para'da 'Ekonomi Masası' programında Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ı ağırladık. Aydın, kısa sürede sıfırdan bir değer yarattıklarının altını çiziyor.

Doğru…

Hatırlayın, Tarım Kredi'nin market işine girmesinin mazisi öyle çok eskilere uzanmıyor. 2017'de ilk market açılmıştı. Özellikle temel gıda ürünlerinde piyasa dengesini sağlamak ve enflasyonla mücadele etmek amacıyla uygun fiyat politikası izlemeye başlamıştı. Piyasada regülasyon rolünü üstlendi. Sekiz yılda 81 ile yayılan bir zincire dönüştü. Aydın'ın verdiği bilgiye göre, şu anda piyasa değeri 40 milyar TL'yi bulmuş durumda. Önümüzdeki süreçte de halka açılması planlanıyor.

Hüseyin Aydın, yayında eleştiri konusu olan bir hususa da açıklık getirdi. 4.500 şubenin tamamının tabelasını değiştirmeyeceklerini, sadece renove edip, yenileyeceklerinin ve yeni açılacakların tabelasına 'KOOP Market' ismini yazacaklarını söyledi.

Peki ya fiyat politikası?

Malum, Tarım Kredi marketleri açıldığı günden bu yana birtakım çevreler eleştiriyor. Zaman zaman 'pirinç şu markette bu kadar, Tarım Kredi'de şu kadar?', 'A markette peynir fiyatı daha ucuz', 'B markette Tarım Kredi'den daha ucuza mandalina satılıyor' gibi eleştirilere rastlamışsınızdır.

Bu konuda yetkililer daha önce de muhtelif açıklamalar yaptı. Dün biz de yeniden sorduk. Aydın, A ve B marketle kendilerini karşılaştıranların, aynı kalitedeki ürünle değil, diğer marketin ithal ürünüyle karşılaştırdıklarını vurgulayarak, şöyle dedi: "Biz ithal ürün alıp, onu paketleyip veya Türkiye'de işleyip markette satmıyoruz. Bizim markete sattığımız bütün ürünler bu ülke çiftçisinin tarlasında, bağında, bahçesinde, bu ülkenin suyuyla, bizim verdiğimiz gübreyle üretilen ürünlerdir. Ülkedeki ürün alım fiyatlarıyla eşleştirdiğiniz zaman bizim fiyat-kazanç oranlarımız gerçekten makul seviyelerde. Bu müşterilerimizi tatmin etmiyor olabilir, bundan bizde büyük üzüntü duyuyoruz. Ama ülkede ciddi bir enflasyonla mücadele var, biz de buna destek veriyoruz. İnşallah enflasyon genel olarak aşağı doğru seyredince biz de daha stabilite, daha makul noktalara ulaşacağız."

Aydın, Tarım Kredi Marketler'de 'Anadolu' markasıyla ürettikleri ikinci kalitedeki ürünleri daha çok marketlere koyacaklarını, bu konudaki fiyat eleştirilerini de asgariye indireceklerini anlattı.

Yeni yatırım var mı?

Tarım Kredi, 3 yıl önce 40 milyar TL'lik bir yatırım taahhüdünde bulunmuştu. Aydın, bunun 35 milyar TL'lik kısmını realize ettiklerini söyledi. Yem fabrikaları, bitki koruma ve depo yatırımları bunlardan bazıları…

Önümüzdeki süreçte ise…

Altın madeninde faz-1'de 240 bin ton cevher işleme kapasitesini 400 bin tona çıkartacaklar. Madene 210 milyon dolar civarında yatırım planlanıyor. Trakya'da 100 milyon dolar değerinde et ve süt üretimini artıracak 1200 baş hayvan kapasiteli entegre tesisi kuracaklar. Bir de portföy yönetim şirketi kurmayı planlıyorlar. 120 milyon TL'lik bir sermaye ile kurulacak şirket 2026'da faaliyete başlayacak.

Belli ki, Tarım Kredi'yi sadece marketlerle değil grubun diğer iştirakleriyle de çok konuşacağız.