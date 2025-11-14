Sosyal medyada son birkaç gündür korkunç bir dezenformasyon var. Ne konuda mı?

Yatırım fonlarıyla ilgili...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ömer Gönül'ün fonlara çekidüzen verileceğine yönelik açıklamalarının ardından resmen cadı avı başladı. Ali Ercan ve Yasef Mitrani'nin Q Yatırım Bankası üzerinden Peker Gayrimenkul şirketine oranların çok üzerinde faiz uygulayıp haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle tefecilik suçlamasıyla tutuklanması da süreci tetikledi.

Sahibi belli olmayan isimsiz birçok hesap, portföy yönetim şirketlerini hedef alıyor. Kimi şirket isimleri vererek 'umarım duyduklarım doğru değildir' diye korku salıyor. Kimi 'sıra size de geliyor' diye şirketlere saldırırken, yatırımcısının da gözünü korkutuyor.

Neden?

Geçen de yazdım. Türkiye'de yatırım fonları son yıllarda hacim ve sayı olarak çok büyüdü. Yatırım fonları birçok yatırımcının getiri olarak tercih ettiği bir finansal ürün haline geldi. Yatırımcı sayısı 5.7 milyonu, fon büyüklüğü 8.1 trilyonu, fon sayısı da 2.612'yi buldu.

Dolayısıyla, burada tedirginlik yaratarak piyasaya zarar vermek isteyen çok...

Gelelim tefecilik suçlamasından tutuklanan Ali Ercan'ın şirketi Albatros'un durumuna...

Öğrendiğime göre, şirketin sahibi tutuklanınca Albatros'un fonlarından ciddi miktarda çıkış oldu. Şirket satışı karşılayamayınca temerrüt riskiyle karşı karşıya kaldı. Ancak başta Takasbank olmak üzere BDDK ve SPK çeşitli önlemler aldı.

Şu anda risk bertaraf edilmiş gibi.

Dolayısıyla, bu örnekten ve otoritenin fon çıkışından yola çıkarak böylesine büyük bir piyasada yatırımcıyı paniğe sevk etmeye çalışanlara dikkat edilmeli...

Bana kalırsa manipülasyon yapan fonlara yönelik inceleme başlatan SPK'nın sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyon kampanyasına da bir el atması gerekir.

Belli ki, Türkiye'de hikâyesi 1987'de başlayan yatırım fonlarının gidecek çok yolu var. ABD'de 40 trilyon, Avrupa'da 22 trilyon euroyu bulan bir büyüklükten bahsediliyor. Bu rakamlara göre, Türkiye'de fon piyasası büyük bir potansiyel taşıyor.

O halde herkesin piyasayı tedirgin edecek söz ve davranışlardan uzak durması gerekir!