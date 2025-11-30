25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele günüydü. Türkiye'nin dört bir yanında birçok etkinlik vardı. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 'Şiddete Karşı Hep Birlikte' adıyla bir kampanya başlattı.

Toplumun tüm kesimlerini bu konuda farkında olmaya ve mücadele etmeye davet ettiler. Kampanyada, Birleşmiş Milletler'in kadına yönelik şiddetle mücadele için önerdiği turuncu renkteki noktalar dikkat çekiciydi.

Özel olarak tasarlanan ve kadına yönelik şiddete hep birlikte 'dur' deme iradesini temsil eden Turuncu noktaların yaygınlaşması hedefleniyor.

Bu noktada, iş dünyası, medya, sivil toplum örgütlerinin bu kampanyaya desteği önemli…

İş dünyasından ilk destek de geçtiğimiz günlerde Murat Ülker'den geldi. Ülker, hafta başında Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası töreninde giydiği takım elbisesinin içine Turuncu Renkli kravat takarak, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü için anlamlı bir mesaj verdi. Esasında, Yıldız Holding, kadına yönelik şiddetin olmadığı, fırsat eşitliğinin güçlendiği bir toplumun ancak iş yerlerinden tedarik zincirlerine kadar tüm süreçlerde kapsayıcı bir anlayışla mümkün olduğuna inanarak birçok adım attı. Yıldız Holding klasik "satın alma" yaklaşımından "geliştirerek tedarik" modeline geçerek; kadın çiftçilerin güçlendiği, kadın girişimcilerin görünürlüğünün arttığı ve genç kadınların STEM alanlarında daha fazla temsil edildiği kapsayıcı bir değer zinciri oluşturdu. Şok marketlerde kadın kooperatiflerinden alınan ürünler, kadın girişimcilere sağlanan destekler, cinsiyetler arası ücret eşitliği gibi birçok proje bunlardan bazıları... Hatta bu çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde kapsayıcılık ve fırsat eşitliği çalışmalarıyla örnek gösterildi. Dolayısıyla konuyu uzun zamandır sahipleniyor. Başta Murat Ülker olmak üzere Yıldız Holding'in bu konudaki duyarlılığının tüm iş dünyasına ve holdinglere sirayet etmesi toplumdaki farkındalığı yükseltecektir.

Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmadan cinsiyet eşitliğinden bahsedemeyiz. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışının yerleşmesi için toplumun tüm kesimlerinin harekete geçmesi gerekiyor. Bu amaçla kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri olarak ortak bir duruş sergilemekte geç bile kaldık.