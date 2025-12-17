Dün sabah dijital platform Gain Medya'ya operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonunun gerekçesi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Yasa dışı bahis" ve "Suç gelirlerinin aklanması"… Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alınan isimler… İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği de GAİN Medya, GAİN Studio Prodüksiyon, GAİN Shorts Medya, Anahat Holding, Anahat Medya, 3B Yazılım Teknolojileri ve Berton Yapı İnşaat'a Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Biliyorsunuz, Gain Medya'yı Gözde Akpınar 2020'de kurdu. 2023'te Rams'la anlaştı. Gain Medya'nın yeni sahibi Rams Grup oldu. Onlar da yaklaşık 1-1.5 yıl sonra platformu Berkin Kaya'ya sattı. Berkin Kaya'dan da Selahattin Aydın'ın sahibi olduğu Anahat Holding'e geçti. Anahat Holding 2022'de kurulmuş bir şirket. Ticaret Sicil Kayıtları'na göre, o dönemde şirketin sahibi Selahattin Aydın. Yönetimde Dijital Ekonomi Türkiye Dönem Başkanı Aziz Saka, Rusya'da ikamet eden Mikhail Minchakov (IC Bank diye bir bankanın kurucusu olduğu açık kaynaklarda belirtiliyor), Türkan Şer var. Ancak Aydın dışındaki isimler bu yıl ekim ayında yönetimden çekilmiş. Yönetimde Selahattin Aydın tek kalmış. Anahat Holding'in Londra'da kurulu olan şirketine baktığınızda aynı isimleri görüyorsunuz. Orada 50 bin sterlin sermayeli bir şirket kurulmuş. Direktörleri arasında Ahmet Salih Kayhan ve Aziz Saka gibi isimler var. Londra'da kurulu Anahat Holding'in Askay Global, Saka Holding, Alka Engineering ile de bağlantısı göze çarpıyor.

Bu isimleri yer kalırsa anlatırım, asıl konumuza gelelim.

Berkin Kaya'ya…

El konulan şirketler arasında Kaya'nınkiler de var.

Peki kim bu Berkin Kaya?

Birçok dizi ve filmin yapımcısı… Medyada Berkin Kaya'nın öyle bir PR hizmeti var ki… Yapımlarının çok ses getirdiği, uluslararası başarılar kazandığı yazılır, çizilir. Arka planda dönenlerle kimse ilgilenmez! En son Barış Arduç'la Hande Erçel'in başrollerini oynadıkları "Rüzgara Bırak" filminden hatırlarsınız. Filmin yapımcılığını Berkin Kaya, Hakan Karamahmutoğlu ve Saner Ayar üstlenmişti.

Berkin Kaya-Saner Ayar esasında ortak… Royal Pictures'ı 2024'te birlikte kurdular. Hatta Berkin Kaya'nın şu anda medya yapımlarındaki bütün şirketleri oraya devroldu. Saner Ayar'ı da tanırsınız. Disney'deki Atatürk dizisinin yapımcısı. Ekrem İmamoğlu'nun yakını. İBB'nin ulaşım araçlarında İstanbullulara izlettirdiği Modyo TV'nin sahibi.

Valla ilişkiler örümcek ağı gibi…

Gördünüz mü, bilmiyorum.

Başsavcılığın dünkü açıklamasında MASAK raporuna atıf yapıyor. Hani, yasa dışı bahis ve kara parayla ilgili olan rapor… O raporda Bank Pozitif'i alan Erkan Kork'lar kadar Berkin Kaya'dan da Yaşam Ayavefe'den de bahsediliyordu. (Hatta gazeteci Murat Ağırel kitabında Berkin Kaya'nın, Mars Bahis ve Youwin'in sahibi olduğu iddiasına yer vermişti.)

Belli ki, yasa dışı bahis-kara para-dizi-film sektörü arasında grift bir ilişki var. O nedenle soruşturma sonunda bu soruların cevaplarına ulaşmamız gerekiyor.

-Hasılatı düşük diziler ve filmler üzerinden kara para aklanıyor mu?

-Yurtdışında tanıtımı yapılacağı söylenen film ve dizilerle dışarıya para kaçırılıyor mu?

- Dijital platformlarda yayınlanan yurtdışından ithal edilen içeriklerin faturaları gerçeği yansıtıyor mu?

Velhasıl demem o ki, gözaltına alınan isimler dizi-film sektöründe dönen kirli para çarkını ortaya çıkarabilir.