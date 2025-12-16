Bunlar da vergi yüzsüzleri!

Maliye Bakanlığı’na bağlı defterdarlıklar 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu olan veya kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefleri açıklamaya başladı. Listede kara para soruşturmasında hapis cezası alan Can Holding’in şirketleri, Uzanlar ve FETÖ’cüler dikkat çekiyor

Gelir İdaresi il il vergi yüzsüzlerini açıklamaya başladı. İllerde 50 milyon TL'den fazla borcu olanlar listeler haline ortaya çıkıyor. İstanbul'da listenin gediklileri belediye şirketleri, Uzan ailesi, FETÖ'cü şirketler. Geçtiğimiz günlerde kara para operasyonundan tutuklanan Can Holding'in tütün şirketleri de defterdarlık listesinin ilk sıralarında.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Tebliğle, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza tutarlarının açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

İLK SIRADA YİNE CAN HOLDİNG VAR

Açıklama kapsamına her bir vergi dairesine '5 milyon lira ve üzeri' borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler listelenmeye başlanmıştı. Bu çerçevede, listeler Türkiye genelindeki vergi dairelerine asıldı. Bugünden itibaren de GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanmaya başlanıyor. İstanbul Defterdarlığı'nın verilerine göre vergi yüzsüzleri listesinin ilk sırasında Can Holding'in sigara şirketi var. TURKTAB tütün mamullerinin 4 milyar TL'lik vergi borcu bulunuyor.

TURKTAB Toptan Tütün şirketi de 1 milyar 344 milyon TL'lik vergi borcuyla ilk sıralarda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları yönünden yürütülen soruşturma kapsamında el konulan Can Holding'in diğer şirketleri de listede dikkat çekiyor. TMSF tarafından el konulan Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin de Maliye'ye 625.4 milyon TL vergi borcu var. Listede Uzan ailesi ve şirketleri de bulunuyor. Cem Uzan ve Kemal Uzan dışında İmar Bankası şubeleri de vergi yüzsüzleri listesinde yer alıyor.

UZANLAR VE FETÖ'CÜLER LİSTEDE

Cem Uzan'ın 1 milyar TL'den fazla vergi borcu bulunuyor. Uzanlar'ın dışında listede Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra firar eden üyeleri de var. Ekrem Dumanlı, Hamit Bilici, Zaman'ın bağlı olduğu Feza Gazetecilik'in sahiplerinden Mehmet Akif Afşar, Kaynak Holding ortaklarından Hamit Çiçek gibi isimler dikkat çekiyor.

TOSUNCUK DA VERGİ YÜZSÜZÜ

Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla arkasında binlerce mağdur bırakan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Fame Game ve Çiftlik Bilgi İşlem şirketi de vergi yüzsüzleri arasında başı çekiyor. Aydın'ın kayyum atanan şirketleri Fame Game 750 milyon, Çiftlik Bilgi İşlem de 626 milyon TL vergi borcuyla listede. Listede İstanbul'daki Beşiktaş, Esenyurt, Şişli, Başakşehir, Sarıyer gibi birçok belediye ve belediye iştiraki şirketleri de vergi borçları nedeniyle listede yerini aldı.

GEÇEN YIL 36 BİN 806 MÜKELLEFTİ

Kamuoyunda vergi yüzsüzleri olarak bilinen vergi borcu olanların listesi 5 yıl aradan sonra geçen yıl ilk kez açıklanmıştı. Geçen yıl kasım ayında devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan 36 bin 806 mükellefin listesi kamuoyuna duyurulmuştu. Listenin başında yine 3 milyar lira ile Turktab Tütün yer almıştı.