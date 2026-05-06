Ekonomi yönetiminin açıkladığı vergi düzenlemeleri Meclis'e geldi. Düzenlemeler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu'nda değişiklikler öngörüyor.

İFM ile ilgili düzenlemelere diyecek lafım yok.

Ama 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu'nda yapılan düzenleme tamamen 'kâğıt üzerinde yapılmış' gibi…

Neden böyle diyorum anlatayım.

Biliyorsunuz, bir süredir sokakta ciddi bir yapılandırma isteği var. Özellikle küçük esnaf vergi ve SGK prim borcunu ödemekte zorlanıyor. Ben de zaman zaman dile getirdim.

Diyebilirsiniz ki, 'Bu düzenlemede borç yapılandırması kolaylığı var'.

Evet, var.

Ama nasıl?

Meclis'e gelen düzenlemeye göre, vergi dahil kamuya olan tüm borçlarında azami taksit süresi 72 aya uzatılıyor. Teminatsız tecil limiti 1 milyon TL'ye yükseltiliyor.

Düzenleme mükellefleri rahatlatacak gibi görünebilir. Fakat sorunu tam olarak çözebilecek seviyede değil!

Şöyle ki, şu anda küçük esnaf vergi ve SGK prim borçlarını ödemekte zorluk çekiyor.

Piyasada nakit akışı bozulduğu için esnaf borcunu ödeyemez hale gelmiş durumda.

Birçok işletmede faizler ana borcu geçmiş.

Çeklerini ödeyemeyen esnaf da hapis tehdidiyle karşı karşıya. Borcunu ödemeyenin banka hesaplarına bloke konuluyor. Hatta şahsi hesaplarına da… Bu düzenleme şimdiye kadar ödenmemiş borcun faizinde yapılandırma getirmiyor.

Mevcut durumda tecil faizi yüzde 39. Gecikme zam oranı aylık yüzde 3.7'lerde. Bunun yıllık karşılığı yüzde 44.

Yani deniliyor ki, "Borcunuzun üzerine binen yüzde 44'lük gecikme faiziyle birlikte çıkan rakamı gelin ödeyin. Biz yüzde 39 tecil faiziyle 72 taksitte alalım." Üstelik, 72 ay taksit süresinin sahada uygulanıp uygulanmayacağı da belirsiz.

Zira, birçok kişi vergi dairelerine gittiklerinde gecikme zammıyla birlikte oluşan paranın yüzde 10-15'ini ödemeleri haline yapılandırma yolunun açıldığını söylüyor.

Velhasıl, bu düzenleme bu haliyle esnafın sorununa çare olmaz. Ödeme kolaylığı da getiremez. Esnafın nefes alabilmesi için vergi ve prim borçlarının kapsamlı bir yapılandırmaya ihtiyacı var.

O halde ne yapmak gerekir?

Tecil faizinin makul bir orana indirilmesi, şu ana kadar uygulanan gecikme faizinin de silinmesi gerek.

Bakarsınız, TBMM'ye sunulan teklifin görüşülmesi sırasında borç yapılandırmasına ilişkin kapsamlı bir önerge gündeme gelir.

Gelelim Varlık Barışı kısmına…

Amaç, yurtiçi ve yurtdışında bulunan kayıtdışı varlıkların ekonomiye kazandırılması. Buna göre, gerçek ve tüzel kişiler, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31.07.2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirebilecek. Bildirimi izleyen iki ay içinde Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak hesaplara transfer edilmesi veya fiziken yurda getirilerek bu hesaplara yatırılması zorunlu. Fiziki olarak getirilen varlıklar gümrük idaresine yapılacak beyanla tevsik edilecek ve bu beyanlar Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilecek. Getirdiğiniz varlıktan yüzde 5 oranında vergi alınacak. Bu oranın düşmesi belirli şartlara bağlı. 5 yıl yatırım aracında tutacağınızı garanti ederseniz faiz sıfır. Daha önceki varlık barışı düzenlemelerinde yüzde 2-3 oranları uygulanıyordu. O nedenle yüzde 5 olarak belirlenen vergi epeyce yüksek… Bu durumda helalleşmeye gelen olur mu, onu zaman gösterecek.