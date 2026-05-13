Biliyorsunuz, ABD'nin Türkiye'nin üzerinde 2019'dan bu yana Demokles'in kılıcı gibi tuttuğu Halkbank davasında mahkeme ile anlaşma sağlandı. Mart ayında Halkbank, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile "ertelenmiş kovuşturma anlaşması"nı (deferred prosecution agreement) imzaladı. Anlaşma uyarınca dava 90 günlüğüne durduruldu. Bankanın bu süreçte bağımsız denetimden geçerek ABD yaptırımlarını ve kara para aklama yasalarını delmediğini ispat etmesi gerekiyordu. Halkbank'ın herhangi bir para cezası ile karşı karşıya kalmadan ABD Adalet Bakanlığı ile suçlamalardan vazgeçilmesi için yaptığı anlaşmanın koşulları arasında ABD yaptırımları ve para aklamayla mücadele ile uyumlu faaliyet gösterdiğini denetleyecek bir denetçi bulundurması yer alıyordu.

Peki ne oldu?

Banka, anlaşmanın ardından ABD yaptırımları ve para aklamayla mücadelede uyumunun denetlenmesi için Ernst & Young'ı yetkilendirmişti. Öğrendiğime göre, kurumun bağımsız denetimi sonuçlandı. Bankanın ABD anlaşmasındaki şartların tamamını karşıladığına ilişkin rapor hazırlandı.

Uyum raporu, ABD Hazine Bakanlığı'na teslim edilecek. Ardından Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne sunacak. Daha sonra da davanın hakimi Richard Berman kovuşturmaya gerek olmadığına karar verecek. Mahkemenin onayının ardından ABD'de Halkbank'la ilgili ceza davası süreci sonlanacak. Sürecin tamamen haziran ayında bitmesi bekleniyor. Böylece banka 7 yıllık prangadan kurtulacak.

Ondan sonra ne olur?

Halkbank şimdiden yeni döneme güçlü bir başlangıç için hazırlık yapıyor. Banka ABD'deki dava nedeniyle yurtdışı piyasalarda çok varlık gösteremiyordu. Mart ayında dava sürecinde anlaşma sağlanınca ilk olarak Dünya Bankası'nın finansman kanalları açıldı. Bankanın haziranda mahkemenin kararı yazıldıktan sonra kadın ve gençlere yönelik uzun vadeli finansman programını devreye alması bekleniyor. Yurtdışı piyasalardan uzun vadeli ve düşük maliyetli kaynak sağlamak için sendikasyon kredileri ve sermaye benzeri tahvil ihraçları konusunda uluslararası bankalarla görüşmeler yapılmaya başlandı. Banka önümüzdeki dönemde yurtdışından sağlayacağı sendikasyon kredileri, seküritizasyon ve tahvil ihraçları ile reel sektöre ve bireysel müşterilerine sağladığı kredi hacmini artıracak. Yurtdışı fonlamanın artması bankanın hem sermaye rasyolarını güçlendirecek hem de aktif büyüklüğünü ön sıralara çıkaracak.