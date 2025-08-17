Babası... Rahmetli Halil Kahyaoğulları, seçim sabahı erkenden evden çıkardı.

- Gideyim... Kırat'ın yemini, suyunu vereyim... Kahvaltıyı, oy kullandıktan sonra yaparım.

Özlem Çerçioğlu... Adnan Menderes-Süleyman Demirel "okulundan", Demokrat Parti-Adalet Partisi- Doğru Yol Partisi "geleneğinden" bir ailenin evladı.

Kariyerinde... İki dönem Aydın milletvekilliği... Bir dönem Aydın Belediye Başkanlığı.. Üç dönem de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı var. Nam-ı diğer... "Topuklu Efe."

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 24. kuruluş yıldönümünde... Yakasına AK Parti rozeti takıldı.

Günlerdir ağzı olan konuşuyor... Bilenler... Bilmeyenler... Övenler... Eleştirenler... Belediye binasına topuğu kırık kadın ayakkabısı atanlar.

Konuştum... Uzun uzun... Ayrıntılı.

Topuklu Efe... Dedi ki...

***



Sabır taşı

Özlem Hanım... Ankara'ya gittiniz... CHP Genel Merkezi'ne... Özgür Bey ile konuştunuz... Ve Aydın'a döndünüz... Sonra neler oldu?

- Beklemeye geçtim... Kuşadası'ndan birkaç yazı/karar daha geldi... Hep aynı yönde... Mevzuata aykırı... Rant var... Reddettim... Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.

- Bu arada Ankara'dan hiç ses çıkmadı mı?

Arayan... Soran...

- Hayır... Bekledim... Sabrettim... Aylarca...

- Sonra...

- Saldırılar başladı... Yerel medya... Sözde gazeteciler... Hakaretler... Çirkin, ahlak dışı sözler... Bunları size tekrarlayamam... Çok ayıp.

***



Aziz İhsan Aktaş... Rüşvet... Ve yargı

Sormazsak olmaz... Aziz İhsan Aktaş olayı... İddialar var... Aydın Büyükşehir, Aziz İhsan Aktaş'a bazı ihaleler vermiş... Rüşvet karşılığında... Bu konunun aslı esası, önü arkası nedir Özlem Hanım?

Yanıt... Kelimesi kelimesine:

Yalan... Yalan... Yalan... Rüşvet diye bir şey yok.

Adı geçen kişi bizden ihale aldı... Normal yoldan... Herkese açık ihale.

Sonra... Rüşvet iddiaları çıktı... Ve yargı süreci başladı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay takipsizlik kararı verdi... Tam bir yıl önce.

Bu konuda kim, ne diyorsa doğru söylemiyor.

Maalesef... Konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı.

Ne diyeyim... Allah, insanı kuru iftiradan korusun.

***



Mafya... Ve rant

Sordum... Ne oldu? Neden oldu? Nasıl oldu? Parti değiştirmenin arka planında neler var?

Özlem Çerçioğlu'nun ağzından... İki sözcük döküldü:



"Mafya... Rant."

Sonra... Sözcük sayısı arttı:

- İmar mafyası... İmar rantı... Söylemezsem içimde kalır.

***



Aydın-Ankara hattı

Sordum... Siz ve iki uzman arkadaşınız, Özgür Bey'e bunları anlattınız... Genel Başkan ne dedi?

- Dinledi.

- Aranızda karşılıklı konuşma... Tartışma...

- Hayır... Bir şey söylemedi... Yorum yapmadı.

- Sizin yanınızda Kuşadası'nı... Veya parti yönetiminden birilerini aradı mı?

- Yok... Böyle bir şey olmadı... Hazırlıklı gitmiştim... Her şeyi tane tane, uzun uzun anlattım... Belgeleri gösterdim... Özgür Bey, sadece dinledi.

***



Serbest atış... Küfür yağmuru

Günümüzün yükselen modası... Sosyal medya... Troller...

Kâğıttan kaplanlar... Atış serbest... Vur vurabildiğin kadar.

Özlem Çerçioğlu, "Hayır" dedi:



- Başlangıçta gelen tepkilerden söz ediyorum... Trol hesaplar değil... Gerçek isimler... İlk günden itibaren dava açtım.

- Bu süreçte siz beklemedesiniz... Ankara'nın olaya müdahale etmesini bekliyorsunuz... Öyle mi?

- Aynen öyle... Ankara'dan ses yok... Eşime... Dört evladıma... Bana... Aile birliğime... Ahlaki değerlerimize... Öyle ağır hakaretler yağdı ki... Ve giderek arttı.

***



Perdenin arkası

Takvim yapraklarını karıştırdık... Biraz geriye doğru... Ve dört ay öncesine gittik.

Haydi... Özlem Çerçioğlu'nu birlikte dinleyelim:

Randevu istedim... Sayın Özgür Özel'e gittim... İki arkadaşımla birlikte... İki uzmanla.

Sıkıntı vardı... Anlattım... Kuşadası'yla ilgili.

Uygulamalı imar planı... 410 hektar... 575 futbol sahası büyüklüğünde... Bir bölü bin ölçekli uygulama planında revizyon.

Kuşadası Belediye Meclisi kabul etmiş... Tarih 04.03.2024... Karar sayısı 104.

Karar Aydın'a geldi... 13.06.2024'te... 173 sayıyla... İptal ettik.

İptalin nedeni... Kat artışı var... Emsal artışı var.

Üç parsel, sağlık alanından çıkarılmış... Konut/ticaret alanına çevrilmiş.

Hepsini Sayın Özgür Özel'e anlattım.

İnşaat alanında 60 bin metrekare artış olmuş... Mevzuata tamamen aykırı.

Yeşil alan, konut alanına çevrilmiş... 61 bin 500 metrekare... Mevzuata aykırı.

Bu plan değişikliklerinin maddi karşılığı... En az altı milyar lira.

Olmaz böyle şey... Kabul edemem... Reddettim.

***



Jantsa... Ve yalan makinesi

Özlem Hanım... Ailenizin bir şirketi var... Jantsa... İddia o ki, şirketin bazı sorunları olmuş... Para akışı... Ödeme güçlüğü... Acil kredi ihtiyacı... Ve olay sizi zor duruma düşürmüş... Nedir bu işin aslı? Çerçioğlu güldü... "Hepsi yalan, hepsi iftira" diyerek söze başladı:

Jantsa... Aydın vergi rekortmeni.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından... İlk 500 arasında.

Üretiminin yüzde 85'i ihracata gidiyor.

İmar mafyası... İstediklerini yapamadılar... Hepsini reddettim... Geri çevirdim... Bunun üzerine beni susturmak, bezdirmek için bu yolu seçtiler... Yalan makinesi gibiler.... Tehditle rant elde etmenin peşindeler.

***



Belgesiz olmaz

Okuyucu merak eder... Rüşvet iddiası... Yargı mekanizması... Danıştay ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı kararı... Belge lazım.

Hafta sonu... Ayrıca adli tatil... Belgeyi nereden bulacağız?

Özlem Çerçioğlu güldü:

- Boşuna yorulmayın... Buyurun... İşte... Danıştay kararına istinaden Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı.