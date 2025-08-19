Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün duygusal sahneler yaşanacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu... Terör şehitlerinin ailelerini ve gazileri dinleyecek.

Ateş düştüğü yeri yakar.

Acılı ailelerin... Gazilerin yüreklerindeki yangını söndürmek güç.

Aman dikkat!..

Kimse acılar üzerinden siyaset yapmamalı... Annelerin gözyaşı, günlük parti siyasetine malzeme yapılmamalı.

***



Kırmızı çizgi



Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği... Türkiye çapında örgütlü.

İllerdeki dernek başkanları geçtiğimiz günlerde Ankara'da toplandılar... Konuştular.

Sonra... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüler.



Duygularını... Hassasiyetlerini... Kırmızı çizgilerini anlattılar:

Özeti: "Terör örgütüyle pazarlık yapılmasın... Süreç, şeffaf yürüsün... Yaralar kanatılmasın."

Cevdet Yılmaz'dan... Şehit aileleri ve gazilere:

"Hiç endişeniz olmasın... Hiçbir pazarlık söz konusu değil... Ve süreç hepinizin gözleri önünde yürüyecek."

***



İki oturum

Meclis komisyonu bugün iki oturum yapacak.

Birinci oturum... Saat 14.00'te.

Önce... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunumu.

Sonra... Dernek ve vakıf başkanları konuşacaklar:

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı.

Sonra... İkinci oturum:

Yaz kış demeden 2 bin 175 gündür evlat nöbeti tutan, gözleri yaşlı Diyarbakır anneleri komisyonda olacaklar.

***



Önemli

Komisyon... TBMM Başkanı Profesör Numan Kurtulmuş başkanlığında çalışıyor... Bu çok önemli.

Kararlar... Oybirliğiyle alınıyor... Bu da önemli.



Komisyon, temsil bakımından çok güçlü... Biri hariç, TBMM'deki partilerin temsilcileri komisyonda.

Dileriz, özlenen sonuca ulaşılır... Barış.

***



Onurlu barış



Osmaniye... Nüfusa göre en çok terör şehidi veren illerden. İsmail Kaba... Gazi... Derneğin Osmaniye Şube Başkanı.

Hakkâri-Yüksekova... 2. Jandarma Sınır Taburu... PKK ile çatışmada yaralandı.

Üç ay önce Osmaniye'de buluşmuştuk... Sürecin ilk günlerinde... "Terörsüz Türkiye projesini desteklediklerini" söylemişti... "Ama şehit aileleri ve gaziler incitilmesin" demişti.

Dün yine konuştuk.

Aynı sözleri tekrarladı: "Süreç şeffaf olsun... Onurumuz, gururumuz zedelenmesin."

***



Tatil yok

Türkiye Büyük Millet Meclisi, genelde temmuz ayı sonunda, yaz tatiline girer... Doğaldır.

Tatil... Vekillerin de hakkıdır. Seçim bölgelerine gidecekler... Halkın arasına girecekler... Dinleyecekler... Ve aileleriyle tatil yapacaklar.

Fakat... Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerine yaz tatili yok. 2025 sonuna kadar aralıksız çalışma.

***



Bu komisyon 'çok farklı'



Hüseyin Yayman... Komisyonun üyelerinden... Dedi ki:

- Bugüne kadar yüce Meclis'te pek çok komisyon kuruldu... Fakat cumhuriyet döneminde ilk kez böyle bir komisyon... Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı.

Doğru... Çok... Ama pek çok komisyon kuruldu.

Susurluk Komisyonu... Yaşam Hakkı İhlalleri Komisyonu... Barış Süreci Komisyonu... Bazı Özel Hastanelerde Yaşanan Bebek Ölümlerini

Araştırma Komisyonu... Kadına Şiddet ve Ayrımcılığı Önleme Komisyonu... Mal Varlıklarını Araştırma Komisyonu... Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu... Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu... Kayısı Üreticilerinin Sorunları Komisyonu... Töre ve Namus Cinayetleri Komisyonu... Medya Sorunlarını Araştırma Komisyonu...

Yüzlerce komisyon... Hangi birini sayalım?

TBMM'nin tozlu rafları... On binlerce sayfa komisyon raporuyla dolu.

Ama... Bu komisyon... Hüseyin Yayman'ın dediği gibi... "Farklı bir komisyon."

***



Ne alaka?

Komisyon için "Partiler üstü... Günlük parti çekişmelerinin yaşanmadığı bir platform" denilse yeridir.

Ama... Fakat... Lakin... Yine de seçmene selam gönderen çıkıyor.

Örnek mi dediniz?

Konu "terörsüz Türkiye."

Konuşmacı, "Ekrem İmamoğlu serbest bırakılsın" diyor.