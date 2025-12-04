Devlet Bahçeli... 6 Haziran 2011'de... Diyarbakır'da yaptığı mitingde, meydandaki kalabalığa aynen böyle seslenmişti: "Ses ver Diyarbakır... Sesime kulak ver Diyarbakır."

14 yıl geçti aradan.

Geldim... Gezdim... Ve gördüm ki: "Diyarbakır... Ses veriyor... Devlet Bahçeli'nin sesine kulak veriyor."

***



Terörsüz Türkiye bereketi

Diyarbakır'ın en eski, tarihi çarşısı... 1914'te yangın geçirmiş... Sonra yeniden yapılmış... Ve "Yanıkçarşı" adını almış.

İki gençle karşılaştık... Kayserili... Ankara'da yaşıyorlar... Gezmeye gelmişler. Çarşıda kadın-erkek... Konya'dan, Mersin'den, İstanbul'dan gelen o kadar çok ki.

Çarşı esnafı memnun... Huzur bereketi... Terörsüz Türkiye bereketi.

***



Doğru söze ne denir



Abdurrahman Yakut... Doktor... İşadamı... Diyarbakırspor'un Süper Lig'de oynadığı dönemin efsanevi başkanı.

"Doğu... Güneydoğu... Türkiye'nin batısında yaşayan Kürtler... Terörsüz Türkiye sürecinden çok memnun" diyerek söze başladı.

Sürecin getirdiği artıların herkes farkında... Bölgede ekonomi canlandı.

Turizm sezonu 29 Ekim'de biterdi... Şimdi öyle değil... Aralık girdi, sezon devam ediyor.

Devlet projesi... Parti siyasetlerinin üzerinde... Özgür Özel böyle bir ortamda mutlaka sorumluluk almalı... Bunu ben söylemiyorum, bölgedeki herkes söylüyor.

Bu sözleri o kadar çok kişiden dinledik ki.

***



Yakışıklı

Gazi Caddesi... Yakışıklı Kuyumculuk... Vedat Yakışıklı. Blu Cartier Hotel'in sahibi de oradaydı... Süleyman Yakışıklı.

Dikkatimi çekti... Çarşı canlı... Ama kuyumcularda durgunluk var... Neden?

Vedat, sorumu yanıtladı:

Altın fiyatı düştü... Daha da düşecek diye kimse almıyor.

Fiyat yükselince altın alan çok oluyor... Daha da yükselecek diye.

Sonra... Süreç sohbeti. Süleyman söze girdi:

- Bölgemiz için... Türkiye için... Çok önemli bir devlet projesi... İyi gidiyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz... Özgür Özel'den de destek bekliyoruz.

***



Yerli turist... 2 milyon2

Hüseyin Kaçar... Güneydoğu Bölge Temsilcimiz... Birlikte dolaştık.

"Gördünüz" dedi: - Turizmde canlılık devam ediyor... Hele hafta sonları bölge turist dolu... Bu sezon 2 milyonun üzerinde yerli turist geldi.

Canlılık... Dükkânların, lokantaların geç saatlere kadar açık olmasından belli.

***



Çiğ köfte... Dürüm

Seyyar satıcı... Hemen marulun arasına çiğ köfte koyup uzattı:

- Abi... Tadına bakmadan gitme.

Teşekkürler. Bu defa sordu:

- Abi... Etli dürüm vereyim mi?... Buraya kadar geldiniz... İkramımız.

Teşekkürler.

Bu arada seyyar satıcının fiyat etiketine baktım... Etli dürüm... 100 lira. Yürümeye devam... Tabela: Siver Döner. Büyük döner 110 lira... Gözlemeli döner 150... Dürüm 80... Ayran 30... Limonata 40.

Müşteri deseniz... Gündüzleri iyi... Akşamları çok daha iyi.

***



Diyarbakır okuyor

Tarihi Hasan Paşa Hanı... Kahvaltı salonları... Kafeler... Hediyelik eşya satıcıları... Kalabalık.

Kadın sayısı erkekten fazla. Birkaç kadın... Çay kahve içiyorlar. Yandaki masada bir adam... Kitap okuyor.

Ulu Cami'nin önündeki meydanda da benzer manzaralar gördük. Hava güzel... Kalabalık. Sohbet eden de var... Kitap okuyan da... Hoşumuza gitti.

***



Kör Yusuf

Diyarbakır'a gelip de uğramamak olmaz... "Baharatçı Kör Yusuf."

153 yıllık baharatçı... Üçüncü nesil... Dünya basını bile yazdı... Dükkân, eczane gibi... Şifalı bitkiler. Her zaman kalabalık... Dükkâna girdik...

"Ortaya" sorduk... Patron Seyaf Onur'a... Müşterilere:

- Nasılsınız?

Herkes gülmeye başladı:

- İyiyiz... Terörsüz Türkiye süreciyle daha da iyiyiz.

***



Afiş

Dikkatimizi çekti... Büyükşehir Belediyesi'nin duvarında... Türkçe ve Kürtçe afiş:

"Şiddetsiz ve özgür bir yaşam için sözümüz bitmedi... Şiddeti birlikte durduracağız."

***



Beşiktaş... Ve Karagümrük

Ramazan Topdemir... Adıyamanlı... Kürt yazar... Araştırmacı... Cumhuriyet dönemi ve Kürt sorunu üzerine kitapları var.

Geçen ay... Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti... "Atatürk'ten Bahçeli'ye Güneydoğu Politikası" kitabını getirmişti.



2 Aralık... Saat 15.00... Topdemir, bir kez daha MHP Genel Merkezi'nde. Elinde bir de hediye vardı... Kara kartal maketi.

- Efendim... Beşiktaşlı olduğunuzu biliyorum... Hediyemi kabul eder misiniz?

Bahçeli kara kartalı aldı... Teşekkür etti... Ve ekledi: "Evet... Beşiktaşlıydım... Ama şimdi Karagümrüklüyüm."

Makam odasında gülüşmeler oldu. Devlet Bey, Beşiktaşlı olmaya yine Beşiktaşlı... Ama şimdi ikinci bir takımın daha taraftarı... Karagümrük.

***



Son söz... 29 Ekim 1923

Yazımıza Devlet Bahçeli'nin "2011-Diyarbakır mitingi" ile başlamıştık. Bu mitinde Bahçeli'nin yaptığı konuşmadan birkaç satırbaşı daha... Paylaşmanın tam zamanı:

Bin yıllık kardeşliği yaşatmak için aranızdayım.

Balkanlar'da birlikteydik... Yemen'de yan yanaydık... Çanakka-le'de şehadet şerbetini birlikte içtik... Birlikte güldük, birlikte ağladık.

Kız aldık... Kız verdik.

Biz birlikte Türk milleti olduk.

Türk milletinin hiçbir evladı bu ülkenin zencisi değildir.

Son sözümüzü 29 Ekim 1923'te söyledik.