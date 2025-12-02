Güneydoğu Anadolu'nun Paris'i... 12 bin yıllık tarihi derinlik... Ziya Gökalp'in, Cahit Sıtkı Tarancı'nın, Süleyman Nazif'in, Sezai Karakoç'un, Ahmed Arif'in, Celal Güzelses'in... Saymakla bitmez... Abdulkadir Aksu'nun, Hikmet Çetin'in... Sami Hazinses, İzzet Yıldızhan, Mahsun Kırmızıgül'ün memleketi.

Geldim... Gezdim... Yanıkçarşı... Gazi Caddesi... Suriçi... Dörtyol... Diclekent Bulvarı... Nazım Hikmet Caddesi... Sanat Sokağı.

Gözlem: Hava "parçalı bulutlu".

Hayır... Meteorolojik hava durumundan söz etmiyoruz.

Siyasi hava durumu... Sokağın nabzı... En çok duyduğumuz soru:

"Cumhuriyet Halk Partisi, İmralı heyetine neden üye vermedi?"

Bu arada SABAH'ın 40. Yıl eki Diyarbakır'da çok beğenildi. Gerçekten çok emek var... Dopdolu... Bayilerde bulamayanlar "Dağıtıma söyleyin bize de göndersinler" diyor...

Bu arada 40. Yıl ekinin benim için özel bir anlamı da var... İsa Tatlıcan benimle çok güzel bir söyleşi yaptı.

Emeği geçen herkese teşekkürler...

***



Kısa bir not

Yazımızda... "CHP, İmralı'ya neden bir milletvekilini göndermedi" diyoruz... Ama... Siz bunu "Neden Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu göndermedi" diye okuyun.

"İmralı'ya gidiş öncesi" sadece Diyarbakır değil... Güneydoğu havaya girmiş.

"İmralı heyetinde bir CHP'li... Sezgin Tanrıkulu da olacak" beklentisi tavan yapmış. Şimdi... Hayal kırıklığı.

"CHP'ye kırgınlık" diye de okuyabilirsiniz.

***



Bölge... İki partili

Türkiye'de 167 siyasi parti var. Ama... Buralara... Güneydoğu'ya gelince... "Siyaset iki partili."

AK Parti... Bir de DEM Parti.

Keşke... Siyasetin diğer renklerini de görebilsek.

En başta da... Türkiye'nin en eski partisini... CHP'yi.

CHP... Biraz toparlanır gibiydi... Fakat... "İmralı heyetine üye vermeyişi" her şeyi değiştirmiş.

***



Zaman tüneli... Ve sitem

Yakın siyasi tarihin zaman tünelinde kısa bir gezinti:

2002 seçimleri... Diyarbakır... CHP'nin aldığı oy... Yüzde 5.92.

2007... Daha da geride... 2.01.

2011... Az biraz kımıldama... 2.34.

2015... Yine fren... Oy kaybı... 1.96.

2018... Sınırlı bir ilerleme... 1.50.

Ve... Son seçim... 2023... CHP açısından çok ama pek çok önemli.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması... Bölgede sandığı patlattı.

Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da... İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerden çok daha fazla oy aldı... Rekor:

"Yüzde 71.66."

Ve... CHP... Bu rüzgârla... Yıllardır milletvekili çıkaramadığı Diyarbakır'da... Milletvekili çıkardı... Sezgin Tanrıkulu.

Bugüne gelince... Şehir merkezinde... Çınar'da... Bismil'de... Eğil'de... Sitem dinledim:

"Yüzde 71'in... Milletvekili çıkarmanın... Karşılığı bu mu olmalıydı?... İmralı heyetinde bir CHP'li/Sezgin Tanrıkulu da bulunmalıydı."

***



Baro başkanı dedi ki

Abdulkadir Güleç... Avukat... Diyarbakır Baro Başkanı... Şehrin/bölgenin, siyasi hava durumunu konuştuk... Dedi ki:

Özgür Bey Diyarbakır'a geldi... Konuştu... "Eşit yurttaşlık" dedi... Heyecan yarattı.

Sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yaptı... Basına kapalı... Kendisine "Bu tavrınızın devam etmesini bekliyoruz" dedim.

Terörsüz Türkiye projesine olumlu yaklaştı... Komisyona üye verdi... "Bölge olarak sevindik."

Ama... İmralı'ya giden heyette CHP milletvekili yok... "Bunu beklemiyorduk... Hayal kırıklığı oldu."

Özgür Bey sürekli olarak "Meclis'te çözüm" diyordu... İşte konu Meclis'te... Eğer çözüm sürecine katkı sunarsa "bölgenin kırgınlığını giderir".

***



Altını çizdiğim söz

Sohbet sırasında... Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç öyle bir şey söyledi ki... Altını çizdik... Kırmızı kalemle

"Sözüm Özgür Özel'e değil... CHP'nin içinde statükoyu korumaya yönelik çok ciddi bir eğilim var... Özgür Bey'in üzerinde basınç uygulayan bir kesim."

***



Tahir Elçi... Rahmet istedi

Diyarbakır Baro Başkanı'ydı... Dostumdu... Diyarbakır'da ve Ankara'da çok sohbetimiz oldu.

25 Kasım 2015...

Şehir merkezi... Sur... Dört ayaklı minare... Silahlı saldırı... Bölgenin büyük kaybı... Rahmetle anıyorum.

2013'ün Şubat başında Diyarbakır'daydım.

Barodaki odasında buluştuk... Sohbet ettik.

Bir ara "Şırnak-Cizreli" Tahir Elçi'ye takılmıştım... Ve yazmıştım... 4 Şubat 2013... SABAH Gazetesi.

İşte o yazıdan satırlar... Kelimesi kelimesine... İçinde "Statüko" konusu bile var:

Statüko



Cizre, Şırnak'ın ilçesi... Şırnak il olmadan önce ise "Mardin'in ilçesiydi".

Baro Başkanı Tahir Elçi'ye takıldık:

- Sizin aile daha önceleri nereye oy verirdi?

Tahir Elçi "1970'lerde" diyerek konuya girdi:

Ailenin bir kısmı CHP'ye, bir kısmı da AP'ye oy verirdi.

Şerafettin Elçi, Adalet Partisi'nden Mardin milletvekili seçilmişti.

Eskiden... Bölgede CHP etkiliydi... Şimdi gücü kalmadı.

- Sayın Tahir Elçi... Bugün buralarda CHP neden yok?

- Kürt kültürüne ve kimliğine karşı tutumundan dolayı... CHP kendini yenileyemedi... Sosyal gerçeklerden koptu... Ne yazık ki Anadolu'da yok.

- Bölge, Kılıçdaroğlu'na nasıl bakıyor?

- Şüphesiz iyi niyetli... Toplum da böyle görüyor... Ama... CHP'yi dönüştürmeye Kılıçdaroğlu'nun gücü yeter mi?.. Bölgeden görünen manzara şu... Kılıçdaroğlu, partideki statükocu yapıyı aşamıyor.

***



İlginç

Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, CHP üzerine konuşurken "statüko" sözünü edince... "İlginç" dedim.

Başkan sordu:

- İlginç olan nedir?

- Belki inanmayacaksınız... Ama seneler önce... Yine CHP konusu açılmıştı... Ve rahmetli Tahir Elçi de parti içindeki statükodan bahsetmişti.

- İnanamıyorum... Gerçekten de çok ilginç.

***



Yarın

