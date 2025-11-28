Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonu... Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplandığı mekân... Kürsüde, Meclis Başkanı Profesör Numan Kurtulmuş.

Söze, "Marifet, iltifata tabidir" diye başladı:

"İnsan, hangi pozisyonda olursa olsun... Hangi tecrübeye sahip olursa olsun... Yapmış olduğu işlerin, mesleğin bir şekilde takdir edilmesini ister... İltifata tabi tutulmanın huzuru, rahatlığı içinde olur."

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri töreni... İlk kez iltifat... Başarılı gazetecilere ödül... Ve mesleki teşvik.

Kutluyoruz... Örnek olsun.

***



Anadolu Ajansı (AA)

Numan Kurtulmuş, "Anadolu Ajansı, TBMM'nin abisidir" dedi... Doğru. AA (Anadolu Ajansı)... 105 yıl önce kuruldu... 6 Nisan 1920.

Meclis'in kuruluşundan 17 gün önce.

Milli Mücadele'nin en zor günlerinde milletin sesini bütün yurda ve dünyaya duyurmak için.

AA... Haberlerini 12 Nisan'da servis etmeye başladı... İlk haberin, ilk cümlesi:

"Devlet Merkezimizin düşman işgali altına geçmesi üzerine Anadolu ve Rumeli'nin Müdafaa-i Hukuk azim ve kararlılığı içinde yiğitçe harekete geçtiği şu sıralarda din ve vatan kardeşlerimizin en doğru haber ve bilgiler alabilmelerini sağlamak için kurulan Anadolu Ajansı bugünden itibaren göreve başlıyor."

***



Hakikat

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü tebrik ettik.

Böyle bir ödül uygulamasını başlattığı için.

Ve... Törendeki konuşması için.

Birkaç satırbaşı:

- Burada sadece ödül vermek için değil, meslektaşlarımızın hakkını teslim etmek için bulunuyoruz.

- Habercilik sadece bir meslek değil, ortak akıl ve toplumsal düzeni ayakta tutan temel bir sütundur.

- Hakikat, gazetecilik mesleğinin ortak değeridir... Biz gazeteci arkadaşlarımızı teşvik etmezsek, hakikate sahip çıkmamış oluruz.

- Bu ödülleri hakikati savunan, doğru, kaliteli, nitelikli habercilik yapan bütün arkadaşlarımıza ithaf ediyoruz.

***



Jüri

Yazılı basın haberi... Televizyon haberi... Yeni medya haberi... Haberde Türkçe kullanımı... Vatandaş gazeteciliği.

Jüri... Bu dallarda... Çok sayıda haberi değerlendirdi... 1 Ocak-31 Aralık 2024 dönemindeki haberleri.

Jüri üyeleri:

Yusuf Özhan... AA Genel Müdür Yardımcısı.

Hande Fırat... Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi.

Özay Şendir... Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni.

Fadime Özkan... Star Gazetesi Ankara Temsilcisi.

Fatih Keskin... Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı.

Ben de jüri üyesiydim.

Yarışma... Yüzlerce haber... Hepsi de kaliteli, güvenilir, doğru ve tarafsız.

İçlerinde seçim yapmak... Zor... Hem de çok zor.

Ama sonuçta bu bir yarışma.

Ödül alanları da... Yarışmaya katılanları da... Yürekten kutluyoruz.

***



Ödül alanlar

Numan Kurtulmuş'un söylemiyle...

"Marifetine iltifat edilenler." Ödül alanlar:

Milliyet Gazetesi'nden... Ozan Ömer Kadüker.

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan.

CNN Türk'ten... Halil Kahraman.

GDH Dijital'den... Yasin Tekşen.

Yeni Şafak Gazetesi'nden Ayşe Olgun... Dilber Dural.

Vatandaş Gazeteciliği... Efe Özdemir.

Ve... Parlamento Özel Ödülü... Mustafa İstemi.

***



Plaket

Halil Kahraman... En İyi Televizyon Haberi Ödülü... "Kudüs'te gazeteciye saldırı."

Plaketini ben sundum.

Törende... Jüri üyelerine de plaket verildi.

Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın elinden plaketi aldım... Teşekkürler.

***



Mühürlü ağız

Tören salonu kalabalıktı... 500 kişinin üzerinde... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş... Bakan yardımcıları... Eski Bakan Derya Yanık... Milletvekilleri... Ankara Valisi Vasip Şahin... Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert... Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran.

Dikkatimi çekti...

Salonda en çok ilgi gören isim... Süreç komisyonundan İmralı'ya giden üç isimden biri... Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman.

İmralı konusunda soru soran sorana... Sıkıştıran sıkıştırana.

Ama... "Yayman'ın ağzı mühürlü" mü desek, "bantla kapatılmış" mı desek? Kilitli... Kapalı.

Dudaklarından... "Devlet vazifesi yaptık" sözünden başka... Tek kelime çıkmadı.

***



Kulis

Törenden sonra... Başkan Numan Kurtulmuş ile... Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile... Diğer dostlarla... Ayaküstü sohbet.

Sonra... Meclis kulisine geçtik.

Meclis İdare Amiri... İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın odası kalabalıktı... Değişik illerin milletvekilleri.

Çay sohbeti... Ülke sorunları... Ekonomi... Tarım... Yatırım... Giresun... Ordu... Fındık... Trabzonspor...

Odada... Hüseyin Yayman da vardı.

Yine aynı baskı... Aynı soru yağmuru.

Herkes... Yayman'dan, "İmralı ziyaretine dair" birkaç cümle istiyor... Ama... Yayman'ın ağzındaki kilidi açmak ne mümkün.

***



Gurur duyduk

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da... Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz de... Üstüne basa basa söylediler:

"Anadolu Ajansı dünyanın en etkili 10 haber ajansından biri."

AA... Türkiye'nin yüz akı... Her gün çıtasını daha yukarıya çıkarıyor... Gazze'deki soykırımı dünya kamuoyuna duyurmakta destan yazdı.

AA ile ne kadar gurur duysak yeridir.