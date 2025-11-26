İstanbul Büyükşehir Belediyesi/ İmamoğlu Suç Örgütü davası... 105'i tutuklu 402 şüpheli... 3 bin 900 sayfalık iddianame.

143 suç isnadı...

Suç örgütü kurma ve yönetme... Suç örgütüne üye olma... Rüşvet alma, rüşvet verme... İrtikâp... İhaleye fesat karıştırma... Kamu kurum ve kuruşları zararına dolandırıcılık... Vergi Usul Kanunu'na muhalefet... Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama... Kişisel verileri ele geçirme ve yayma... Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma... Kamu malına zarar verme... Maden Kanunu ve Orman Kanunu'na muhalefet.

Ve... Aylardır konuşulan bir konu: Duruşmalar televizyondan canlı yayınlanacak mı? Yayınlanmayacak mı?

***



İmamoğlu

Başsavcılık iddianamesine göre... Örgütün kurucusu ve elebaşı.

Rüşvet (12 kez)... Suç gelirlerini aklamak (7 kez)... Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)... Kişisel verileri ele geçirmek ve yaymak (2 kez)... Suç delillerini gizlemek (4 kez)... İrtikâp (9 kez)... İhaleye fesat karıştırmak (70 kez)...

***



Yasa değişmeden... Asla

Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı... 19 Mart 2025... Çarşamba. Tutuklandı... 23 Mart 2025... Pazar.

Ve... 24 Mart 2025... Pazartesi... İstanbul... Saraçhane Meydanı... Miting... CHP Genel Başkanı Özgür Özel dedi ki:

"İmamoğlu yargılamasının TRT-1'de canlı olarak yayınlanmasını istiyoruz."

O tarihten sonra... Canlı yayın konusu tartışılıyor.

Hani ne derler? Ağzı olan konuşuyor.

Konuyu/sorunu, iki bilene sorduk.

İkisi de Adalet Bakanlığı yaptı.

Biri... Cemil Çiçek.

Diğeri... Profesör Hikmet Sami Türk.

Siyaseten, dünyaları farklı.

Ama... Televizyonda canlı yayın konusunda... Görüşleri aynı:

"Kanun değişmeden olmaz."

***



Cemil Çiçek

Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin ilk Adalet Bakanı... 2002-2007.

Kariyerinde Başbakan Yardımcılığı da var, TBMM Başkanlığı da. Sorduk... "İBB/İmamoğlu davası... Televizyonda canlı yayın... Ne diyorsunuz?"

Cemil Bey dedi ki:

Son zamanlarda siyasetin tartışma konularından biri de bu... Canlı yayın meselesi.

Duruşmaların TV'den naklen yayınlanması için yasa değişikliği şart.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu... Madde 183... Şöyle diyor: Adliye binası içerisinde ve duruşma başladıktan sonra duruşma salonunda her türlü sesli veya görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletler kullanılamaz.

Eğer... Canlı yayın isteniyorsa... Bu maddenin değiştirilmesi şart.

***



Çerçeve

Cemil Çiçek ile sohbete devam... Söylediklerinden birkaç satırbaşı:

Canlı yayından fayda görülüyorsa, önce bunun çerçevesi ve ilkeleri belirlenecek.

Mahkeme safahatı tümüyle mi yayınlanacak yoksa kısmen mi?

Gelen herkesi salona almak gerekmiyor... Diyelim ki... 100 bin kişi geldi... Duruşma nerede olacak?.. Stadyum da yetmez.

Açıklık ilkesi gereğince ve gizlilik kararı alınmadığı sürece, gazeteciler... Sanıklar, avukatlar, şikâyetçiler ve dinleyiciler salonda bulunur.

İstanbul-Silivri'de ve Ankara-Sincan Cezaevi'nde özel salonlar yapıldı... Büyük salonlar... Naklen yayın da olursa bu salonlar yargılama için yeterli.

***



Hikmet Sami Türk

Hocaların hocası... Hukuk profesörü... Adalet Bakanlığı yaptı... 1999-2002.

İmamoğlu'nu 2 kez ziyaret ettiğini söyledi... Haziranda... Ve Kasım başında.

Ben... Yıllar önce ABD'de izlediğim bir duruşmadan söz ettim.

Hikmet Sami Hoca... ABD hukuk sistemi... Ve canlı yayın konusunda dedi ki:

Vaktiyle... Ziraat Bankası'nın hukuk danışmanı olarak yurtdışında davaları takip ettim.

ABD... O.J. Simpson... Ünlü sporcu... Eşini öldürmekten yargılandı.

Mahkemede... Suçlamaları reddetti.

ABD'de jüri sistemi var... Jüri, Simpson'u suçlu buldu... Ve mahkûm oldu.

Duruşmalar aylarca sürdü... Ben de takip ettim.

Duruşmalar, bir TV kanalında canlı olarak yayınlandı...

***



Sav... Savunma... Karar

Günün konusu İmamoğlu davası... TV'den canlı yayın... Hocam, ne diyorsunuz? Hikmet Sami Türk, uzun konuştu:

Şu anki hukuk sistemimiz canlı yayına izin vermiyor... Hukuk mevzuatımızda değişiklik yapmak gerekiyor... Üç yasada.

Birincisi... Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu... Madde 183... Duruşmalarda ses ve görüntü kayıt cihazlarının kullanılması yasağı... Bu maddeye, kamuoyunu ilgilendiren duruşmaların naklen yayınlanabileceği konusunda bir istisna getirilebilir.

İkincisi... Naklen yayının TRT'den yapılması... TRT Kanunu'na duruşmaların naklen yayını için bir hüküm koymak gerekir.

Üçüncüsü... Türkiye Radyo ve Televizyonlarının Kuruluş ve Yayın Hizmeti Kanunu... Yayın ilkeleri arasına, "Konusu itibarıyla kamuoyunu ilgilendiren davalar canlı yayınlanabilir" hükmü eklenebilir.

Ama... Canlı yayın olacaksa... Sav-savunma-karar... Üç aşamanın da yayınlanması gerekir.

***



Uzun sözün kısası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının canlı yayınlanması... "Ben istiyorum" demekle olmuyor.

Yasal düzenleme gerekiyor.

Bunun konuşulacağı yer ise... Türkiye Büyük Millet Meclisi.

İki saygın... Uzlaşmacı... Siyasetçi... Hukukçu... Devlet adamı... Böyle diyorlar.