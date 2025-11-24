Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Yusuf Tekin'in bugün yapacağı ilk iş, İstanbul'da oturan Melahat öğretmene telefon etmek olacak:

"Ellerinizden öperim öğretmenim."

Melahat Hanım... Milli Eğitim Bakanı'nın ilkokul öğretmeni.

Bugün... Öğretmenler Günü.

Bu hafta... Öğretmenler haftası.

Bakan Yusuf Tekin'in söylemiyle... "Hatıran yeter" haftası.







Öyle ya... Herkesin, öğretmenleriyle ilgisi hatıraları olsa gerek.

Bakan Tekin'in, sadece Melahat öğretmenle değil, Rize'deki ortaokul ve lise öğretmenleriyle olan hatıraları gibi.

Sohbet... Yusuf Tekin dedi ki:

- Bugün... Herkes öğretmenini hatırlasın... Arasın... Elini öpsün... "Sizi unutmadım öğretmenim... Hatıranız yeter" desin... Onların, üzerimizde o kadar çok hakları var ki.

Çoğu kadın, bir milyonun üzerinde öğretmen var.

Ve... Yüzbinlerce de emekli öğretmenimiz.

Öğretmenler gününüz... Haftanız... Kutlu olsun.

***

SİYASETİN SEFALETİ



Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te, Meclis'te, DEM Parti'ye uzattığı zeytin dalı ile... Cin şişeden çıktı.

Terörsüz Türkiye süreci başladı.

Zor bir süreç... Ve iş "Meclis heyetinin İmralı'ya gitmesine kadar" geldi.

Ama... Altını çizerek söyleyelim;

Siyaset sınıfı, böylesine önemli bir konuyu/süreci başarıyla yönetemedi.

Yine bölündük... Yine birbirimize düştük.

***

GEÇMİŞİN ARABALARI



Şehitlerimiz... Kimi kundaktaki bebek... Kimi hamile kadın... Kimi asker, kimi polis... Ve gazilerimiz.

Ateş düşen yuvalar.

Ağlayan anneler, babalar, eşler, nişanlılar.

Yetim kalan evlatlar.

Bunları... Dünü unutamayız... Unutmayacağız.

Ama... Geçmişe de takılıp kalamayız... Aydınlık yarınlara bakacağız... Yarınlar bizim.

Bilge ne diyordu? Hatırlatmanın tam zamanı:

"Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemezsiniz."

***

KILIÇDAROĞLU NEDEN RÖTARLI KONUŞTU?



Kılıçdaroğlu, madem, "CHP, taşın altına elini koymalı... Risk almalı... Konuya siyaset üstü bakmalı" diyecekti;

Bunu 3 gün önce... Komisyonda oylama yapılmadan söyleseydi ya.

Söyleseydi... CHP'nin tıkanmış siyasetinin önünü açardı.

Kılıçdaroğlu neden rötarlı konuştu? Neden?

***

ÇATAL KAZIK YERE BATMAZ



Yerel seçimde... İstanbul, İzmir, Adana, Antalya'da... Güneydoğu'da... DEM Parti ile iş birliği yapan parti hangisi?

Gizli saklı değil... Herkes biliyor... CHP.

Hani... CHP, İmralı heyetine üye verip vermeme konusunda, "AK Parti'nin tavrına göre" hareket edecekti.

AK Parti tavrını belirledi... "Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman" dedi.







Beklenti... CHP'nin de, Diyarbakır Liceli... Kürt asıllı... Diyarbakır eski Baro Başkanı... Genel başkan yardımcılığına kadar yükselmiş... Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu, İmralı heyetine dahil etmesiydi.

Son anda... Ne oldu da, CHP ters köşe yaptı? Frene bastı... Viraj aldı...

Siyaset kulislerinde... CHP çevrelerinde konuşulan, "parti içinde bitmeyen çekişmeler... Çok başlılık görüntüleri... Parti içi iktidar kavgaları..."

Ama... Anadolu'da yaygın sözdür... "Çatal kazık yere batmaz."

Bir siyasi partide, partide iktidar olma hırsı, ülkede iktidara gelme hedefinin önüne geçmez ki.

***

GÜNÜN SORUSU



Adına ister terör sorunu diyelim, ister Kürt sorunu, ister PKK sorunu... Güneydoğu sorunu... Geri kalmışlık sorunu.

Adı ne olursa olsun... Bir sorun var... 100 yılın sorunu. Kim çözecek?

Hangi kurum? Adres neresi?

En doğru adres, milletin bağrından çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi.

Komisyon kuruldu: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu.

Komisyon... Herkesi dinledi... Şehit ailelerini... Gözü yaşlı anneleri... Gazileri.

İçişleri Bakanı... Milli Savunma Bakanı... MİT Müsteşarı... Komisyonda sunum yaptılar... Uzun uzun.

18 toplantı yapıldı.

Karar aşamasına gelinince ise... Günlük siyaset ve particilik, reel siyasetin önüne geçti.

Ve sonuç... Görüntü... Milletin kafasındaki soru:

"Bu siyaset sınıfı ile sorun çözülebilir mi?"

***

PİMİ ÇEKİLMİŞ EL BOMBASI



Kemal Kılıçdaroğlu... Seversiniz, sevmezsiniz o ayrı konu.

Fakat... CHP siyasetinde az veya çok... Öyle veya böyle... Hala ağırlığı olan odaklardan biri.

Şu kadar seçim kaybetti... Kurultayda genel başkanlığı da kaybetti... Hepsi gerçek.

Eleştiren... Onu bir kaşık suda boğmak isteyen çok... Bu da gerçek.







Fakat... Parti siyaseti üzerinde etkisinin bulunduğu... Konuşmasının, sosyal medya paylaşımının CHP çevrelerinde rüzgâr estirdiği... Gazetelerde haber, televizyonlarda program konusu olduğu... Alın size bir gerçek daha.

Kılıçdaroğlu önceki gün;

"CHP, kardeşlik sürecinde öncü olmalı ve istikamet çizmeli" dedi.

"CHP'nin tarihin doğru tarafında yer alma cesaretini göstermesini" istedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri... Zaten karışık olan CHP'nin içine atılmış, pimi çekilmiş bir el bombası.

***

HAYDİ HAYIRLISI



İmralı heyetindeki üç isim:

Hüseyin Yayman... Hatay Milletvekili... AK Parti.







Fethi Yıldız... İstanbul Milletvekili.... MHP.

Gülistan Kılıç Koçyiğit... Kars Milletvekili... DEM Parti.

Ne zaman gidecekler? Henüz belli değil.







Heyetteki siyasetçilerden Hüseyin Yaymanı'ı iyi tanırız... Asrın depreminden sonra Hatay'a, Osmaniye'ye, Malatya'ya, Adıyaman'a defalarca birlikte gittik.

Depremde, 11 akrabasını kaybetti... Acısını içine attı... Köy köy, ev ev dolaştı... Particilik yapmadı... Tam bir görev insanı.







Ve nokta;

1. Turgut Özal'dan çok dinlemiştim... "Siyasetçi isen risk almaktan çekinmeyeceksin... Ama, akıllıca risk."

2. Yine Özal'ın sözü... "Siyaset, çuvalı patlatmadan kamyondan indirmektir."

3. Bilge diyor ki... "Kaplumbağaya dikkat et... Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebilir."

Terörsüz Türkiye... Bütün partiler istiyor... Ama bir türlü ortak akılda, çözüm siyasetinde bir araya gelemiyorlar.

Ne diyelim? Haydi hayırlısı.