Sokaktaki insanın sesi... Ekonomi... Hayat pahalılığı... Esnafın beklentisi... Futbolda bahis iddiaları... Enflasyon... Yeni yılda memur ve emeklilere yapılacak zam... Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, İmralı'ya gitsin mi gitmesin mi?

Kamuoyu yoklaması... 12 bin işyeri ve 80 bin çalışanın bulunduğu... Ankara-Siteler. Nabız tutmak için en uygun yerlerden biri. Cemil Çiçek ile birlikte gezdik.

Esnafın gündeminde erken seçim yok.

Ana gündem ekonomi... Geçim.

CHP'nin içi... Kurultay üstüne kurultay... Ekosistem... İddianame... Yargılama... Kimsenin umurunda değil.

TBMM komisyonu üyeleri İmralı'ya gitsin mi? Kafalar karışık... "Gitsin" diyen de var, "Gitmesin" diyen de.

***



Sitelerde bir gün

Hüseyin Taklacı... 147 meslek odasının bağlı olduğu Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu'nun 15 yıllık başkanı.

"Ekonomi durgun" diyerek söze başladı:

Ama bunun sebebi/sorumlusu esnaf değil ki!

Esnafın üzerine fazla gelinmesin.

Vatanımıza canımız feda... Elimizden geleni yapalım... Yeter ki devletimizin kaynakları iyi kullanılsın.

Cemil Çiçek sordu:

- Meclis komisyonu, İmralı'ya gitsin mi gitmesin mi?

Yanıt... Sessizlik. Zira... Sitelerde "Gitsin" diyen de var, "Gitmesin" diyen de... Şehit yakını da var, gazi de... Hüseyin Taklacı, iki arada bir derede.

***



Sitem



Karacakaya... Demirhendek... Çamlıtepe... Akçakale... Taşdelen... Ereğli... Sitelerdeki caddelerden birkaçı. Ana sektörler... Mobilya üretimi ve satışı... Dekorasyon... Boya... Aydınlatma...

Çok kişi... Sanki sözleşmiş gibi... Aynı şeyi söyledi:

- Buranın yolunu maalesef siyasetçilerimiz bilmiyorlar... Seçim zamanı geliyorlar, sonra arayan, derdimizi soran, bir bardak çayımızı içen yok.

Esnafın bu sitemini milletvekili dostlarımıza ilettik... Her partiden.

***



'Kuzuların Efendisi'

Meşhur Konyalı Kebap... 1973'ten bugüne... Karacakaya Caddesi'nde... Kalabalık... Ankara'nın dört bir yanından gelenler var.

Salih Oğuz... Patron... Nam-ı diğer "Kuzuların Efendisi."

Kalite... Söylenecek söz yok. Fiyat makul... Salih Oğuz'un söylemiyle... "Abi, zam yapmıyoruz... Millet yesin... Sürümden kazanalım... Allah'a çok şükür... Kefenin cebi yok."

Sordum:

- Meclis komisyonu İmralı'ya gitsin mi gitmesin mi?

Sitelerde çok kişinin yuvarlak yanıt verdiği soruya, Salih Oğuz'un tepkisi:

- Gitsin... Uzatmasın, yarın gitsin.

***



Günün sorusu

Lokanta kalabalık... Yan masalardan, "Hoş geldiniz" diyerek yanımıza yaklaşanlar, fotoğraf çektirenler var. Konuşmalarımıza kulak misafiri olan çok. Cemil Çiçek'ten açık ve net bir soru:

- Salih usta... Komisyon sana görev verirse... İmralı'ya gider misin? Evet mi, hayır mı?

***



Salih neden böyle dedi?

Konyalı Salih usta, neden lafı eğip bükmeden, uzatmadan böyle konuştu? Kendisi anlatsın:

Hakkâri'ye gittim... Yüksekova'ya... Uçsuz, bucaksız ova. Ot... Belime kadar... Tam hayvancılık yapılacak yer.

Eskiden... Suriye'yi, Irak'ı biz beslerdik... Körfez ülkelerine et satardık... Libya'ya bile... Şimdi... Dünyanın öteki ucundan et alıyoruz.

Ama... Allah sizi inandırsın... Bizim cennet ülkemizin ovalarında bir tek bile hayvan yok... Hayvancılık yapan yok... Ülkem büyük zarar ediyor.

Sebebini sordum... "Terör" dediler. Öyleyse çare... Terörsüz Türkiye... Siyasetçi abiler bu işi bitirsinler... Uzatmasınlar.

Sorarım size... Her gün olay çıkarsa, silah patlarsa... Lokantaya müşteri gelir mi? Piyasa canlanır mı? Huzur olacak ki, ekonomi ayağa kalksın.

***



Zor süreç

Mobilya üreticisi... Adının yazılmasını istemedi... Dedi ki:

- Zor bir süreç... Şehit aileleri meselesi... Ocaklara ateş düşmüş... Onları incitmeden... Kırıp dökmeden bu süreci yönetmek lazım... Meclis'teki büyüklerimizin işi hiç de kolay değil.

***



Bu pazar seçim olsa

Erken seçimden hiç söz eden çıkmadı... Merak ettim... Neden? Hüseyin Taklacı'nın... Mobilyacının... Lokantadaki müşterinin yanıtı aynı: "Bu pazar günü seçim olsa ne değişecek? Sorunların çaresi erken seçim değil."

***



Meslek lisesi... Memleket meselesi

Siteler'de... 12 bin sığınmacı vardı... Suriyeli... Ya şimdi... Dönen çok... Şu anda... 7 bin Suriyeli kalmış.

Suriyeli... Ara eleman sıkıntısını karşılıyormuş... Şimdi ara eleman sorunu var.

Hüseyin Taklacı'nın önerisi... "Meslek liseleri sanayi bölgelerinin içinde kurulsun."

***



Şeytan ayrıntıda gizli

Televizyon dizileri... Büyük bir sektör... Hüseyin Taklacı... Anlattı... Çok kırılmış... Olay şu... TV dizisinde anne, çocuğunun ders çalışmasını istiyor ve tehdit ediyor: "Oku... Adam ol... Yoksa seni marangoza, demirciye, tamirciye çırak veririm."

Taklacı, "Gururumuzla oynandı... Esnafın uykusu kaçtı" dedi.

***



Sevincimiz kursağımızda kaldı

Cemil Çiçek, konuyu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile konuştuğunu söyledi. Bakan demiş ki: "100 öğrenciden 42'si meslek lisesine gidiyor."

Oh nihayet... Sevindik... Esnaf da sevindi. Cemil Çiçek, "Sözüm bitmedi" dedi:

- Fakat... Meslek lisesini bitirenlerin çoğu, meslekte kalmak istemiyor... Üniversite okumak istiyor.