Dolaştık... Nabız tuttuk... Kamuoyu yoklaması yaptık... Sohbet ettik.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın sözleri... Bölgede dinlediklerimizin özeti:

Terörsüz Türkiye... Süreç iyi gidiyor.

100 yıllık sorun... 50 yıldır devam eden çatışma... Ve bugün çözüme atılan adımlar... Herkes memnun.

Bu sorun çözülürse... Bundan sonra Türkiye'nin önüne çıkacak sorunlara karşı çok daha güçlü bir yapı oluşur.

Çözümün ana aktörleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan... CHP lideri Özgür Özel de kesinlikle ana aktörler arasında olmalı.

Özgür Bey iyi bir noktada... Ama partisinde direnç var.

Liderlik, partiyi/tabanı dönüştürmektir... Özgür Özel, bu güce sahip.

Devlet Bahçeli'nin yaptığı tam da bu... 1.5 yıl önce MHP kadrolarına bu konu sorulsaydı... Taban yüzde yüz hayır derdi.

Devlet Bey öyle bir liderlik sergiledi ki, tabanı dönüştürdü.

Özgür Özel'de de aynısını yapabilme kapasitesi, gücü var... Mutlaka yapmalı.

Ya olacak... Ya da olacak

Öğle sonu... Hava güzel... Ulu Cami'nin önü ana baba günü... Gazi Caddesi kalabalık... Millet sokakta.

Akşama doğru... Ve akşam... Diyarbakır daha da canlı. Yanıkçarşı... Yüzlerce işyeri var.

Ceylan Ticaret... Bünyamin Ceylan... Çarşının eskilerinden.

- Bünyamin... Ne var ne yok?

- Heyecanlı bir bekleyiş var... Terörsüz Türkiye... Ya olacak ya da olacak... Başka yolu yok.

'Serok Bahçeli'

Gazi Caddesi... Çavuşoğlu Aydın Çanta... Alaattin Çavuşoğlu.

- Alaattin... Hâlin nicedir?

- Çok şükür... Hamdolsun... Alışveriş iyi... Cumartesi, pazar çok daha iyi... Türkiye'nin her yerinden gelen var.

- Terörsüz Türkiye... Ne diyorsun?

- Süreci destekliyorum... Barış demek piyasanın hareketlenmesi demek... Lafı bile çarşıyı canlandırdı.

Vedalaştık... Alaattin arkamızdan bağırdı:

"Serok Devlet Bahçeli."

Duvar halısı... Ve 'süreç' sohbeti

Tarihi Ulucami'nin, Bakırcılar Çarşısı tarafındaki duvarında "halılar" asılı... Satılık... Duvar halıları. Renkli... Birbirinden güzel.

Gezenlerin... Değişik illerden gelenlerin hoşuna gidiyor.

Fotoğraf çektik.

Halının üzerinde... Atatürk... İstanbul... Cami... Boğaz Köprüsü.

Bu sırada... Bizi gören durdu. Yanımıza yaklaşanlar oldu... Esnaf... Emekli... Simitçi... Kahveci... Tespihçi... Tütüncü.

Sohbet ettik. Birkaç kişi... Aynı şeyi söyledi... Dinleyenlerden de destek geldi:

"Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın... Terörsüz Türkiye sürecinde yer alsın... Etkili olacaktır."

Bayraklı destek

Meydan... Cadde... Bulvar... Çarşı... Her yer ay yıldız... Kırmızı-beyaz... Bayrak, bayrak, bayrak.

Diyarbakır'ı hiç böyle görmemiştik. Ciğerci... Tatlıcı... Telefoncu... Dükkânına bayrak asmış.

Fotoğraf çekerken... Esnaftan biri sesleniyor:

"Abi... Bayrak asarak sürece destek veriyoruz."

Sülüklü Han

Tarihi bir mekân... 1683'te yapılmış... Handa bir kuyu varmış... Hekimler, bu kuyudan sülük çıkarırlarmış.

Sülük... Tedavi amacıyla kullanılırmış.

Kurtuluş Savaşı yılları... Sülüklü Han, süvari birliğinin karargâhı olmuş.

Tarihi hanın avlusu... Şimdi kafe... Kalabalık... Çoğu kadın

Diyarbakırlı da var... Komşu ilçe ve illerden gelenler de... Yerli turistler de.

Birlikte dolaştığımız gazeteci arkadaşlar ısrar ettiler... Bir süre oturduk. Kalabalık hiç azalmadı... Daha da arttı

"Hava güzel" dedik. Yan masada oturanlar... Kadınlar... "Süreç güzelliği" dediler.

Sülüklü Han'da kahkahalar patladı.

Gündem dışı

Cumhuriyet Halk Partisi... Kurultay... Parti içi çekişmeler... Kılıçdaroğlu dedi ki... Troller... Sosyal medya linçleri... "Sokağın... Çarşının... Kalabalığın" gündeminde yok.

Partiler arasındaki sürtüşme... Hakaretler... Siyasetteki yüksek tansiyon... "Konuşan yok... Halkta karşılığı yok."

"Hodri meydan... Erken seçim..." Ağzından seçim sözü çıkan... "Erken seçim isteyen yok."

Trafik... Arapsaçı

Anketçiler... Diyarbakır'da bir anket yapsalar.

Diyarbakırlıya "en önemli sorunlarını" sorsalar.

Eminiz... Öncelikli sorunlar arasında "trafik" de sayılacaktır.

Sabah... Trafik sıkışık. Gün boyu... Trafik sıkışıklığı devam ediyor. Akşama doğru... Trafik bir felaket.

Tarihi Ulucami'nin önü... Ana baba günü... Tam da anket yapılacak yer... Konu "Trafik sorunu nasıl çözülür?"

Kimi... "Raylı sistem" istiyor. Kimi... "Metro şart... Kesin çözüm metro" diyor.

***



Gerçekten de... 'Ok yaydan çıkmış'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Ok yaydan çıkmıştır... Gemiler yakılmıştır" sözlerinin... Bölgede karşılığı var.

Gerçekten de... Diyarbakır'ın Lice'sinde... Batman'ın Gercüş'ünde... Mardin'in Kızıltepe'sinde...

Ok yaydan çıkmış... Gemiler yakılmış... Terörsüz Türkiye projesinin bir an önce sonuçlanması, herkesin isteği.

Görmesek inanmazdık... Turizm sezonu devam ediyor.

Bölgeden gözlemler... Bitmedi... Yarın da yazacağız.