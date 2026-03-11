Yiğit Akü... Bir Ankara firması... Sektörde ihracat rekortmeni... Afganistan'a akü gönderecekti... 6 TIR... Aküler, TIR'lara yüklendi.

Ve... Savaş... Yollar kapandı.







Mahmut Yiğit... Yönetim Kurulu Başkanı... Dedi ki:

- Aküler TIR'lardan indirildi... İnşallah savaş uzamaz.

***

İVEDİK



Ankara... İvedik Organize Sanayi Bölgesi... 3 bin 500 işyeri.

Ömer Bulut... Sanayici... Elektrik, elektronik. MÜSİAD Ankara Başkan Yardımcısı.

"Durum nedir?" diye sordum... Anlatmaya başladı:







Bankalar muslukları kıstı... Kredileri kapattı... Çek ve senet ödemeleri dışında para vermiyorlar.

Yıllık yüzde 36-37 ile kredi veriyorlardı... Şimdi yüzde 48 istiyorlar.

Körfez bölgelerine ihracat yapan sanayiciler frene bastılar... Üretimi durdurdular.

***

OSTİM



Anadolu kaplanlarının merkezi... Küçük ve orta boy 6 bin 200 işletme... Savunma sanayiine çalışan büyük firmaların arka bahçesi.

Orhan Aydın... OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı. "Ekranları kaygıyla izliyoruz" dedi:







- Bütün beklentimiz savaşın bir an önce sona ermesi... Türkiye, güçlü ve büyük bir ülke... Barış yanlısı... İzlediğimiz politika doğru... Türkiye'yi bu işe bulaştırmasınlar.

***

SANAYİNİN SÜPER LİGİ



Ankara Sanayi Odası Birinci Organize Sanayi Bölgesi... Devler ligi. OSB Başkanı Serdar Tütek rakamları verdi.

280 firma... 40 binin üzerinde çalışan. 35 sektör... Makine sanayii... Savunma sanayii... Metal sanayii... Gıda...







Yıllık 7 milyar dolar ticaret hacmi.

Üretimin yüzde 40'ı ihracat... 2.5 milyar dolar... 200'den fazla ülkeye.

Körfez ülkelerine ihracat yapan firma çok.

***

'UZARSA ZORLANIRIZ'



İftarı ASO Birinci OSB'de yaptık. ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Bozkurt, OSB Başkanı Serdar Tütek, Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Yiğit ve Mevlüt Açıkgöz ile birlikte.

Başkan Serdar Tütek, "Aman savaş uzamasın" dedi:







Petrol sevkiyatı engelleniyor... Doğalgaz sevkiyatı zorlaşıyor... Lojistik güvenliği sağlanamıyor.

Hammaddeye ulaşım giderek zorlaşacak... İhracat duracak.

Bu durumda girdi fiyatları yükselecek... Doğal olarak da piyasalara yansıyacak.

Beklentimiz, savaşın bir an önce sona ermesi. Savaş uzarsa sadece biz değil, dünya krize girer.

Çok şükür savaşın dışındayız... Türkiye'nin izlediği siyaset çok doğru.

***

DUYMAYAN KALMASIN



Ankara'da örnek bir eğitim fidanlığı... Büyük başarı.

Köy Enstitüleri'nin 21'inci yüzyıla uygulanmış modeli... Anaokulundan üniversiteye kadar 8 eğitim kurumu.

Okul ve sanayi işbirliği.

Yarının Türkiye'sine süper beyinler yetiştiren bir sistem.

Devlet yatırımı değil... Fakat... Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası ve Birinci OSB işbirliği.

Çırak da yetiştiriyor, sanayi için ara eleman da... Ve üniversiteye öğrenci hazırlıyor.

Duymayan, görmeyen kalmasın... Örnek olsun.

***

MESLEK LİSESİ... MEMLEKET MESELESİ



Çıraklık okulu... Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi... Yılda 800 çırak kaydoluyor.







Öğrenciler... Hem okuyor hem de OSB'de fabrikalarda çalışıyorlar.

Mezun olan öğrencinin işi hazır. Okula ilgi yoğun, talep çok.

***

SİMEP



Açılımı... Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi.

Türkiye'de tek... Örnek.







Lise... Öğrenciler mesleki beceri testine tabi tutuluyor... Test sonucuna göre alanına yönlendiriliyor.

Eğitimini tamamlayanın yüzde 97'si... Şu anda Birinci OSB'deki firmalarda çalışıyor.

***

TEKNİK KOLEJ



Amaç... Hedef... Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu yüksek ahlaklı teknik eleman yetiştirmek. Üniversite için öğrenci hazırlamak.

Okulun adı... ASO Teknik Koleji.

24 kişilik sınıflarda İngilizce eğitim.

LGS... En başarılı yüzde 3'lük dilimdeki öğrenciler kaydediliyor.

Mezunların tamamı üniversite sınavlarında başarılı.

Eğitim kalitesi, Fen Lisesi düzeyinde... Ve sanayi içinde eğitim... Köy Enstitüsü modelinin gelişmişi... Öğrenci makineyi de görüyor, motoru da... Çekiç de sallıyor, elektrik kablosu da bağlıyor.

***

FAİZSİZ BANKACILIK



Yardım sandığı da diyebilirsiniz... Sanayicilerin oluşturduğu bir havuz... Sandıkta 10 bin lira var.

Teknik Kolej öğrencisi... Acil ihtiyacı olursa... Havuzdan para alıyor... Ve sandık defterine adını, soyadını, kaç lira aldığını, ne zaman ödeyeceğini yazıp gidiyor.

Zamanı gelince de borcunu ödüyor.

Kısa vadeli faizsiz kredi...

Kamera kaydı yok... Kontrol yok. Sistemde en ufak aksama yok.

Sandıktaki paranın tamamını alıp giden yok.

Hedef... Yukarıda yazdık... "Yüksek ahlaklı bireyler yetiştirmek."

***

ÖNCE AHLAK



Teknik Kolej'de, her okulda olduğu gibi kantin de var.

Ürünlerin üzerinde fiyat etiketleri mevcut. Ancak... Kantinin görevlisi... Çalışanı... Satış elemanı yok.

Öğrenci geliyor... İhtiyacını alıyor... Simit... Poğaça... Kraker... İçecek...

Parasını da tabağa bırakıyor. O anda parası yoksa... Yine ihtiyacını alıp gidiyor.

Her akşam... Okul yönetimi tabaktaki parayı sayıyor.

Bazı akşamlar... Kasa açık veriyor... O gün parası olmayan öğrenci, ürün almış.

Bazı akşamlar da... Kasa fazla veriyor... Öğrenci, borcunu ödemiş.

Kamera... Kayıt... Kontrol sıfır. Ve sistem... Tıkır tıkır işliyor.

Yarının Türkiye'sine ahlaklı insan yetişiyor.

***

BEĞENDİK



Unutmadan... ASO Teknik Koleji'nde... Zil sesi yok. Öğretmen ve öğrenci... Saatine bakıp derse giriyor... Zamanı dolunca da sınıftan çıkıyor.

Zil sistemi sökülüp atılmış. Ve... Dikkatimizi çekti... Çok önemli.

Bazı sınavlarda... Öğretmen soruları soruyor ve derslikten çıkıyor.

Kamera yok... Kontrol eden yok... Öğrencinin önünde defteri, kitabı açık... Kopya çekmek serbest!

Zira...

1. Ahlaklı nesil.

2. Öğrenci kopya çekmek için kitabı karıştırıyorsa... Bu da eğitimin bir parçası... Kitaptaki bilgiyi sınav kâğıdına yazarken öğrenmiş oluyor.

3. En önemlisi... Öğrenciye güven aşılanıyor... 'Bak, öğretmen olarak sana güveniyorum.'

Sordum... Kopya çeken oluyor mu?

Başkan Serdar Tütek cevapladı...

"Hayır."

Beğendik... Hayran kaldık... Bu okul, başka bir okul.