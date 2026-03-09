Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği... 2 bin 400 firma...

Türkiye ihracatının yüzde 49'u... Ülkedeki çalışanların yüzde 85'i.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu... 2 milyon 500 binden fazla esnaf... Aileleri ile birlikte 10 milyonluk bir nüfus. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu... 1 milyon 350 bin aidat ödeyen üye... Eşleri ve çocukları da say, 5 milyon.

İftar masasında 10 kişiydik.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay...

İftar... Ve sohbet... Saat 22.00'ye kadar.

***



Nabız

Cemil Çiçek sordu: İş dünyası... Esnaf... İşçi ne durumda?.. Savaş, piyasaları ve çalışanları nasıl etkiledi? TOBB, TESK ve TÜRK-İŞ yönetimleri, terörsüz Türkiye projesine nasıl bakıyor?

Hisarcıklıoğlu, Palandöken ve Atalay uzun uzun anlattılar.

Masadakilerin... Ali Coşkun... Necati Çetinkaya... Saffet Arıkan Bedük... Arif Parmaksız... İhsan Ateş'in sorularını yanıtladılar.

Gece boyunca... Nabız tuttuk... Not aldık.

***



Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu, savaştan çok etkilendi... Başta Van" dedi.

Ve... "Savaş uzarsa büyük sıkıntı olur" diye devam etti:

Enerji... Petrol... Doğalgaz çok önemli... Savaşın uzaması bütün dengeleri, hesapları, enflasyon tahminlerini etkiler.

tavrı, kriz yönetimi, basiretli ve soğukkanlı politikası dört dörtlük.

Çocuklar öldürülüyor, dünyada tepki yok... İnanılır gibi değil.

Savaş... Turizmi de etkileyecek.

***



Arif Parmaksız

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı.

Rifat Bey, "Savaş, turizmi de etkileyecek" deyince... Arif Parmaksız söze girdi:

Sadece Türkiye'yi değil, dünya turizmini etkileyecek.

Etkilemeye başladı bile... Kapadokya'da, rezervasyon iptalleri var.

Antalya'daki arkadaşlarla konuştum... Orada da iptaller söz konusu.

Savaş uzarsa turizm sektörü büyük sıkıntıya girer.

***



Bendevi Palandöken

Esnafların başkanı... "Biz, devletten aş ve iş istemeyen, kendi sermayesi ve emeğiyle iş yapan bir kesimiz" diyerek, söze başladı. Sonra da konuya girdi... Savaşa:

Savaşın etkileri şu anda piyasalara pek yansımadı.

Eşel mobil sistemini uygulama kararı çok iyi oldu... Akaryakıt zammının yüzde 75'i vatandaşa yansımayacak... Devlet karşılayacak... Tam zamanında alınmış bir karar.

Ama savaş uzarsa... Elektrik... Benzin... Mazot... Doğalgaz çok önemli... Bütün piyasa etkilenir... Enflasyon kontrol edilemez.

***



'Korkusuz Türkiye'

Bendevi Palandöken, terörsüz Türkiye projesinden, "Korkusuz Türkiye" diye söz etti:

Terörsüz Türkiye'yi en çok arzu edenler... Esnaf kesimi.

Terörsüz Türkiye, piyasanın canlanması demek.

Doğu... Güneydoğu... Terör... Esnaf korktu, kepenk kapattı... Senelerce bu sorunu yaşadık.

Terörsüz Türkiye demek... Huzur demek... Esnafın dükkanının açık olması demek... Barış, kardeşlik demek.

***



Ergün Atalay

Yılbaşında madendeydi... İşçilerle birlikteydi.

Ramazan... Yine madende iftar yaptı... Cumartesi akşamı Çayırhan'da, maden işçileriyle beraberdi.

Savaş... Ergün Atalay dedi ki:

Nokta kadar vicdanı olan insanın içini sızlatan acı gelişmeler yaşanıyor, dünya seyirci.

İnsanlar aşağılanıyor... Çocuklar öldürülüyor.

Güvenlik yoksa hiçbir şeyin yok demektir.

Çok şükür, ordumuz güçlü... Savunma sanayimiz de öyle... Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya devam edelim... Bedelini de hepimiz ödeyelim.

***



Devlet aklı

Terörsüz Türkiye... Türk-İş Başkanı Ergün Atalay dedi ki:

Devlet projesi... Devlet aklı... Hepimizin isteği.

Terör olmazsa Türkiye rahatlar.

Dış güçlerin oyunu... Emperyalistlerin tuzağı.

Terörün bedelini fakir ödüyor... İşçi ödüyor... Emekli ödüyor.

***



Türkiye... Kilit ülke

Günlerdir devam eden savaş karşısında Türkiye'nin tavrı... İzlenen politika... Bu konuda, iftar masasındaki herkesin düşüncesi, "Türkiye'nin yol haritası doğru."

Türkiye... Atatürk'ün, "Yurtta barış, dünyada barış" çizgisinde.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın bir sözünün altını çizdik:

"Türkiye, hem Suriye konusunda ve hem de savaşta soğukkanlı, itidalli bir siyaset izliyor... Türkiye, kilit rol oynuyor... Türkiye güçlü ve dünyada sözü dinlenen bir ülke... Ülkemizin kıymetini bilelim."

***



Altın sözler

İftardan önce... Televizyon izliyorduk... Kanallar arasında sörf yapıyorduk... Hepsinde savaş, savaş, savaş. İftar... Sohbet... Sonra yine televizyon izlemeye başladık. Savaş... Ortadoğu'da yağmur gibi yağan bombalar.

Nazım Hikmet'in sözlerini hatırladık:

"Savaş, korku ve sefaletten başka bir şey vermez... Yakar, yıkar, yok eder."

Ve... Mehmet Akif Ersoy... İstiklal Marşı şairi yüz yıl önce yazmıştı:

"Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar."