Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, huzur içinde.

Ramazan Bayramı bereketi... Oteller dolu... Çarşı hareketli, kalabalık... Kıbrıs Türkü mutlu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sokakta... Halkın arasında.

Güneyde... Rum Kesimi'nde ise... Hayat durmuş.

ABD destekli İsrail/İran savaşı başlayınca... Ve Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne iki İHA saldırısı olunca... Rumlar'ın kimyası bozulmuş.

Turizm sıfır.

Gelen yok.

Oteller bomboş.

Güney halkı korku içinde.

Perşembe günü geldim... Bugün Pazartesi.

İşte... Kıbrıs gözlemlerimin özeti.

***

ALKIŞLAR DOĞUŞ DERYA'YA

Annita Demetriou... Rum Temsilciler Meclisi Başkanı.

Türk F-16'larının KKTC'ye gelmesini eleştiriyor.

Yanıt... Anında geliyor.

Doğuş Derya... Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili... Sesini yükseltiyor:

- Türk F-16'larının adada olması çok önemlidir... Zira, Türk F-16'ları Rum halkının da güvenliğidir.

Doğuş Derya'nın sözleri karşında, Rum kesiminin tepkisi... Sessizlik.

***

PANİK

Türkiye'den KKTC'ye F-16'lar gelince... Bölgede gemilerimiz dolaşınca...

Dört dörtlük hava savunma sistemimiz olunca...

Ve... Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Türkiye'nin sergilediği duruş gurur verici" diye konuşunca...

Kıbrıs Rum Kesimi'nde panik başlamış.

Panik... Güney'deki Rum gazetelerindeki manşetlere... Köşe yazılarına yansımış.

Hepsini anlatacağım.

***

GÜNDEM OLAN KONUŞMA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, "Adada Türk askeri bulunmasın... Türkiye, Kıbrıs'ta garantör olmasın" diyor.

Kudret Özersay... KKTC eski Dışişleri Bakanı... Halkın Parti Genel Başkanı... Anında tepki sergiliyor:

- Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin adada bulunması çok önemli... Eskiye göre çok çok daha önemli.

Kudret Özersay'ın bu konuşmasından sonra, Rum Yönetimi sözcüsü sus pus.

Adada, Letymbiotis'in sözlerini ciddiye alan yok. Özersay in konuşması ise... Gündem oluyor.

***

SERT ELEŞTİRİ

Nikos Hristodulidis... Güney Kıbrıs Rum Lideri.

"Biz savaşın tarafı değiliz" diyor. Rum Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri üzerine... Akademisyen... Yazar... Theano Kalavana sert bir yazı yazıyor:

Madem savaşın tarafı değiliz, öyleyse bu telaş, hazırlık, alarm durumumuz nedir?

Yönetimin verdiği görüntü insanlarımızı korkuttu, ürküttü, panikletti.

Dünyaya öyle bir görüntü verdik ki, sanki savaşta ön saflardayız.

***

TÜRKİYE... GÜVENLİ LİMAN

Murat Şenkul... Girne Belediye Başkanı... KKTC siyasetinde özgül ağırlığı yüksek bir isim.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden.

Rum yönetimi, adada Türk askeri bulunmasını eleştirince, Murat Şenkul hemen sesini yükseltti:

Kıbrıslı Türklerin sığınacağı tek liman Türkiye'dir.

Güvenliğimiz için güvenebileceğimiz tek yer yine Türkiye'dir.

***

HEPSİ GERÇEK

Güney Kıbrıs Rum Lideri, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis... Hani ne derler, hava atmayı seviyor.

Konuşunca... Mangalda kül bırakmıyor.

Türkiye'yi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı... KKTC yönetimini eleştiriyor.

Ama... Aynı Nikos Hristodulidis, bir yandan da;

Erdoğan'la görüşebilmek için, Erdoğan'ın, kendisini muhatap alabilmesini sağlamak için... Yanıp tutuşuyor.

Şaka değil... Gerçek. Ayrıntı ister misiniz?

***

ALIN SİZE AYRINTI

Nikos Hristodulidis, İtalyan medyasına konuştu.

Ve... İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den bir ricada bulunduğunu söyledi. Ricası... Aynen şu:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek, diyalog kurmak istiyoruz... Bize yardımcı olur musunuz?"

Bunları, İtalyan medyası yazdı.

Kıbrıs Rum medyası... Çarşaf çarşaf yazdı.

Her fırsatta Türkiye'ye karşı atıp tutan Rum lider... Kapalı kapılar ardında, İtalya Başbakanı Meloni'ye "Avrupa Birliği'ne daha yakın bir Türkiye istiyoruz" diyor.

Ayrıntılara devam edelim mi?

Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüşmenin yollarını arıyor.

Ayrıntılar o kadar çok ki... Sanırız bu kadarı yeter.

***

SINIR KAPISI NOTLARI

Tufan Erhürman... Dik duruyor... Ağzından çıkan her söz, Türkiye ile tam uyum halinde olduğunu gösteriyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bundan rahatsız.

Güçlü Erhürman'dan... Erhürman-Türkiye uyumundan rahatsız.

Rahatsızlık... "Erhürman, Türkiye'nin ağzıyla konuşuyor" diye eleştiriliyor.

Tufan Erhürman'a gelince... Bu eleştirileri ciddiye almıyor... Gülüp geçiyor.

Sınır kapısındayım... KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi kapısında... Lokmacı Sınır Kapısı.

Esnaf etrafımı sarıyor...

Kıbrıs Türkü bir kadın, bir ricada bulunuyor:

"Yavuz Bey lütfen yazar mısınız? Tufan Erhürman, seviyoruz... Elbette Türkiye ağzıyla konuşacak... Rum ağzıyla mı konuşacaktı?"

Esnaf sesini yükseltiyor:

"Yaz bunları Yavuz Bey!.."

Yazıyoruz.

Bitmedi... Devamı var. Yarın.