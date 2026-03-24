Yavru vatanı geziyorum... Gazimağusa... İskele... Lefke... Güzelyurt... Gazeteci arkadaşım Sefa Karahasan, Beşparmak Dağları'nda dalgalanan iki şanlı bayrağı gösteriyor.

Türk bayrağı... KKTC bayrağı.

Ve... "Huzur içindeyiz" diyor.

Gerçekten... Kıbrıs Türkü, işinde gücünde... Mutlu... Huzurlu... İşyerlerinde ve evlerde, sinema filmi izler gibi... Dizi film izler gibi ABD/İsrail-İran savaşı izleniyor... Canlı yayın.

KKTC halkı... Anavatan Türkiye'nin izlediği politikadan memnun... Geceleri rahat uyuyor.

Adanın güneyinde... Rum Kesimi'nde ise... Durum tam tersi.

***

SINIR KAPISI

Yeşil adada... 180 kilometrelik bir yeşil hat var... Kıbrıs'ı ikiye bölüyor.

Yeşil hat üzerinde 5 sınır kapısı var... KKTC ile Rum Kesimi arasında.

Lefkoşa'daki Lokmacı Sınır Kapısı... Kapıların en canlısı... Kapının KKTC tarafı açık hava AVM'si gibi... Yüzlerce işyeri... Lokantalar... Çanta, ayakkabı, saat, gözlük, giyim kuşam, kozmetik, hediyelik eşya... Aklınıza ne gelirse.

Bölgede... Tarihi Selimiye Camii var... 1575'te ibadete açılan eser.

Minaresinde... Şanlı bayrağımız dalgalanıyor... Güney'den... Rum Kesimi'nden görülüyor.

Ara sokaklar Güney'den gelen Rumlar ile dolu.

Onlar da şanlı bayrağın gölgesinde rahatça geziyorlar... Alışveriş yapıyorlar.

***

KORKU DAĞLARI BEKLİYOR

Kıbrıs Rum Kesimi'nde... İnsanlar tedirgin... Moraller çökmüş... Rum gazeteleri, kendi yönetimlerini eleştiriyor.

Savaş başlayınca... Güney'deki İngiliz üssüne İHA saldırıları olmuştu... Beklenmedik saldırılar, Rumların DNA'sını bozmuş.

Sığınak çalışmaları yapılıyor.

Alarm ve mesaj sistemi kurulmuş... Uyarı olunca herkes sığınaklara girecek.

Halk... Sokağa çıkmaya korkuyor... Moral sıfır. Sokağa çıkan da... Bizim tarafa geliyor... Lokmacı Kapısı'ndan... Rahat bir gün geçiriyor.

Sonra... Güney'e... Evine dönüyor.

***

YAZMAZSAK OLMAZ

Tufan Erhürman'ı kutluyoruz... KKTC Cumhurbaşkanı.

Sokakta... Çarşıda... Halkın arasında... Çocukları kucağına alıyor... Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyor... Hatır soruyor.

Herkes... Onunla fotoğraf çektirmek istiyor.

Bir görüntü dikkatimi çekiyor... Yazmazsam olmaz.

Güney'den gelen bir grup... Kadınlı erkekli... Rumlar... Halkın içindeki KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı görünce...

Uzaktan fotoğraf çekiyorlar.

Yüzlerinde... Tebessüm.

Sefa Karahasan ile birlikte... Rumlara... "Siz de gidin... Cumhurbaşkanı Erhürman'la fotoğraf çektirin" diyoruz... Sefa, Rumca söylüyor... Ben ise işaret diliyle.

Rumlar tedirgin... Sessiz... Hayranlık ile kıskançlık karışımı bir duygu olsa gerek.

***

BEYLERBEYİ

Telefonum çalıyor... Girne'den Alihan Pehlivan arıyor... Gazeteci dostumuz... "Buraya da bekliyoruz" diyor.

Konum atıyor... Beylerbeyi köyü.

Köy... Yüksekte... Yeşillikler içinde.

Hava serin... Yağmur çiseliyor... Bir eve davet ediliyoruz... Okuyucumuz... Hasan Sungur... Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı.

Rastlantı... Olursa bu kadar olur... Önceki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın evi de bu köyde... Hasan Bey ile komşu.

Beylerbeyi'nde olduğumuzu duyunca... O da geliyor.

Çay ve sohbet... Konu malum... Savaş.

***

'TÜRKİYE'NİN GÖLGESİ YETER'

Eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Dubai, Dubai diye tutturanlar... Koşa koşa gidenler... Dubai'de ev alanlar... Yatırım yapanlar... Hani, şimdi neredeler?" diyor:

Dubai... Vergi cenneti... Türkiye'den de, Kuzey Kıbrıs'tan da gidenler olmuştu.

Savaşta çok zarar gördü... Halk, korku içinde.

Allah'ın hikmetine bak... Gidenler, tıpış tıpış geri dönüyor.

Şimdi... Bir Körfez ülkelerine bak... Bir huzur içindeki Türkiye'ye bak... Ve büyük Türkiye'nin, güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gölgesindeki mutlu KKTC insanına bak.

***

BUDUR

Siyaset de, devlet adamlığı da budur.

Makam koltukları, kimseye babasından miras kalmamıştır.

Siyaset... Hizmet yarışıdır... Gelmek de vardır gitmek de... Bir nöbet değişimidir.

Küsmeye... Karalar bağlamaya... Yeni arayışlara... Geleni kıskanmaya, kötülemeye... Gerek yok.

Ersin Tatar'ı kutladım.

Seçimde kazanan Tufan Erhürman hakkında en ufak eleştiride bulunmadığı için... Tek çiğ söz etmediği için.

***

'DENGE... HERKES MEMNUN'

Sordum... "Savaş... Ortalığı nasıl görüyorsunuz? Kıbrıs Türkü'nün hâli nicedir?"

Ersin Tatar dedi ki:

Güney Kıbrıs, Türkiye'ye karşı silahlandı da silahlandı... Türkiye'ye kafa tutmanın hesabını yaptı.

Sen kimsin, Türkiye'ye kafa tutmak kim?

Al sana ABD/İsrail-İran savaşı... Güney Kıbrıs hedef oldu... Turist kaçtı... Gelen yok.

Türkiye, denge siyaseti götürüyor... Başarılı... Kıbrıs Türkü hâlinden memnun... Çok şükür.

***

KKTC'DEKİ İRAN

Bilmiyordum... KKTC'ye defalarca geldim ama... Demek ki dikkat etmemişim... Adada İranlı çok.

Kimi... Çalışıyor... Her sektörde.

Kimi... Ev almış... Burada yaşıyor.

Kimi de öğrenci... Hatta öğretim üyesi bile var.

Sefa Karahasan, bizi İranlılar ile buluşturdu.

İranlı... "Türkiye güvenli... KKTC güvenli" diyor... Türkiye'nin izlediği dış politikayı öve öve bitiremiyor.

***

ARKASI YARIN

Teşekkürler Ahmet Erbaş... Kütahya milletvekili... KKTC'de üniversitesi var... Yatırımları var.

KKTC vatandaşı.

Kıbrıs'ın... Dağını taşını, uçan kuşunu biliyor... Kiminle konuşmak istesek, Ahmet Bey hemen bizi buluşturuyor.

Öyle olunca da... Yazacak daha çok şey var... Yarın.