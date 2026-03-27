Savaş... Aradan bir aya yakın zaman geçti.

Ölen çocuklar, büyükler... Yıkılan şehirler... Ortalık toz duman.

Donald Trump... Başkan değil, sanki şerif. Yeni dünya düzeninin kabadayısı... Astığı astık, kestiği kestik.

Bir elinde zeytin dalı... "Anlaşma, uzlaşma, barış" diyor.

Öteki elinde silah... "Savaş gemilerini Ortadoğu'ya gönderiyor."

***

YALAN RÜZGÂRI

Amerikalı senatör Chris Van Hollen, CNN'e açıklama yapıyor. "Trump yalan söylüyor" diyor. Ve devam ediyor:

Trump'ın yalan söylediğini herkes biliyor.

Trump, uluslararası hukuka aykırı hareket ediyor.

Trump, savaş suçu işliyor.

***

BAŞKAN MI, ÇOCUK MU?

Leon Panetta... Eski CIA Direktörü. "Trump çıkmazda" diyor:

Bir söylediğini tekrar tekrar yine söyleyince, gerçek olacağını sanıyor.

Bunu başkanlar değil, çocuklar yapar.

Leon Panetta doğru söylüyor. Öylesine ki... Söylediği yalana kendisi de inanıyor.

***

OTOMATİK YALAN MAKİNESİ

Amerika'nın ünlü gazetesi The Washington Post, Başkan Trump'ın 1461 gününün ve attığı tweet'lerin bilimsel analizini yapmış.

Ortaya çıkan sonuç: Trump, 4 yılda 33 bin 573 yanlış bilgi vermiş. Açıkçası... Yalan söylemiş.

Sanırsınız... Otomatiğe bağlanmış yalan makinesi.

***

BENZERİ YOK

Amerikan gazetesi The Washington Post öyle bir şey yazıyor ki... Yenir yutulur gibi değil.

Hani ne derler? Kavgada bile söylenmez: "Başkan Trump'ın yalanları, Amerika tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay."

***

GÜCÜN KAYNAĞI

Vladimir Lenin... Sovyetler Birliği kurucu lideri... 1917 Ekim devrimi sonunda iktidara gelen ilk hükümetin başkanı. Lenin'in bir sözü var:

"Gücümüz gerçekleri söylemekte yatıyor."

ABD Başkanı Trump ise... Tam tersini yapıyor. Gücünü yalan söylemekten alıyor.

***

TRUMP KONYA'DA

Konya'da... Aynı bölgede... Birbirlerine yakın üç cami: Kapu Camii... Aziziye Camii... Sultan Selim Camii. Ve Konya'da yaygın bir söz:

Sabah namazında Kapu Camii'nde bir yalan uydurdum.

Öğle namazında Aziziye Camii'nde duydum.

Akşam namazında... Sultan Selim Camii'nde... Kendi yalanıma ben de inandım.

ABD Başkanı Trump'ın durumu aynen böyle.

Kendisi uyduruyor. Ve uydurduğu yalana kendisi inanıyor.

***

BİR HİNT ATASÖZÜ

Amerika Başkanı Trump'ın seyir defteri, bir Hint atasözünü bize hatırlattı: "Kuvvetine güvenerek zayıfları hor görenin kuvveti, başına bela olur."

Bugün... Amerikalılar bile, Trump'ın başının belada olduğunu bangır bangır bağırıyorlar.

***

YAYLIM ATEŞİ

Yazar Stephen King... Başkan Trump'ı eleştiriyor. Oyuncu ve yönetmen Mark Ruffalo... Trump'ı eleştiriyor.

Oyuncu John Cusack, "Gangsterler ve deliler tarafından yönetiliyoruz" diyor.

Müzisyen Jack White... Trump'ın "ABD yazılı bir kamyoncu şapkasıyla savaş ilan etmesinin yarattığı rahatsızlıktan" söz ediyor.

Komedyen ve oyuncu Rosie O'Donnell... Başkan Trump hakkında, daha da ağır konuşuyor: "ABD, sizin ve suç örgütlerinizin peşinde."

***

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Balton'dan "çevre" eleştirisi:

Başkan Trump, ikinci döneminde yanına, "Bunu düşündünüz mü?" diyenleri almadı.

"Evet efendim" diyenleri yanına aldı.

Çevre/kadro böyle olunca... Duvara toslamak normal.

***

GÜVEN YERLERDE SÜRÜNÜYOR

Anadolu'da yaygın bir söz: "Delidir, ne yapsa yeridir."

Bugün bu söz, Amerika'da Başkan Trump için söyleniyor.

Kendi başkanlarına "Deli" diyen, "Narsist" diyen çok. "Psikiyatriste gitmesi gerekiyor" diye yazan da çok. Başkan Trump önlenemez bir güven kaybı sürecinde.

***

NEREYE KADAR?

Başkan Trump, Michigan eyaletinde bir otomobil fabrikasını gezerken... TJ Sabula adındaki işçi, ABD Başkanı'na hakaret etti.

İşçi... Geçici olarak işten çıkarıldı... Ama... Hakaret toplumda sempati topladı. Arkasındaki halk desteği her gün daha da azalırken... Trump nereye? Ve ne kadar?

***

TARZAN ZORDA

Trump... Bir söylediği, bir söylediğini tutmuyor. Sabah başka, akşam başka konuşuyor. Önüne gelene hakaret ediyor. Ülkesinde güven kaybediyor.

Ro Khanna... Demokrat kongre üyesi... Sesini yükseltiyor: "Amerikalı gençler, İran çöllerinde gömülüyor... Savaşa harcadığımız parayı, kendi çocuklarımızın eğitimine harcayalım."

Senatör Mitt Romney... Trump'ın saygısızca konuştuğunu söylüyor.

Tucker Carlson... Gazeteci... İşte eleştirisi:

İsrail'in baskısıyla ABD'nin İran'a saldırması, Trump'ın "Önce Amerika" vizyonuyla çelişiyor.

Trump, daha önce söylediklerinin tam aksini yapıyor.

Aldığı kararlar ABD'nin çıkarlarına ters.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in kuyruğuna takılıp ülkesinin başına öyle bir dert açtı ki... Şimdi... İşin içinden çıkmaya çalışıyor.