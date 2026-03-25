Siyasetçiler, seçimi konuşuyorlar... Arka arkaya iki seçim: Aralık 2026... Belediye seçimleri. Ocak 2027... Milletvekili seçimleri.

Erken seçim isteyen var... Cumhuriyetçi Türk Partisi.

Erken seçime karşı çıkan da var... Ulusal Birlik Partisi.

Sokaktaki insan ne diyor? Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa'da... Seçmen ne istiyor? Yanıt... Gazetelere manşet olmuş: "Öncelik... Seçim değil, hizmet."

İLK 100 GÜN

Siyasette... İlk 100 gün... İlk 500 gün çok önemlidir.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk 100 günü geçen ay doldurdu... Ve mesajını verdi: "Siyasi eşitlik olmadan masaya oturmam."

Erhürman'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla boşalan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanlığı'na Sıla Usar İncirli seçildi... Rahmetli babası da sevilen bir siyasetçiydi... Naci Talat Usar.

Sıla Hanım'ın ilk 100 günü... Köy köy dolaşıyor... Halkın içinde... Göz dolduruyor.

KİTABIN ORTASINDAN

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde öyle bir söz söyledi ki... Güney Kıbrıs'a... Rum Kesimi'ne... Kapak oldu!

"Mehmetçik ve Kıbrıs Türk halkı aynı zincirin halkaları."

Öztürkler'in sözü... Kitabın tam ortasından... Günlerdir KKTC'de herkesin dilinde... Hatta duvarlarda... Mağazaların vitrin camında.

TÜRKİYE, KKTC'YE UÇUYOR

Ramazan Bayramı tatili... Kuzey Kıbrıs'a 5 günde 581 uçak indiğini biliyor muydunuz?

KKTC gazeteleri yazdı. Ercan Havalimanı'nda gerekli önlemler alındı.

Hava trafiği ile ilgili bir ayrıntı... Gelen yolcu tablosu fotoğrafını çektim...

Saat 18.10 ile 20.55 arasında... Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a tam 10 uçak... THY... Pegasus... Ajet.

SAHTE DİPLOMA

Sahtecilik... Sahte diploma... Pandemi gibi... Yaygın... Bulaşıcı hastalık.

Sahte diploma yapmış... Sahte doktora. Amacı... Sahte belgeyle bir üniversitede öğretim üyeliği yapmak. Doçentliğe... Profesörlüğe yükselmek.

Ama... Başvuru yaptığı üniversite ince eleyip sık dokuyunca... Araştırma yapınca... Sahteci yakayı ele veriyor.

Yargılandı... Mahkeme, geçen hafta kararını açıkladı: "3 yıl 6 ay hapis cezası."

RÜŞVET... HER YERDE

Rüşvet... Yolsuzluk... Usulsüzlük... Nerede yok ki? Kıbrıs... Yavru vatan.

Anavatan Türkiye'de rüşvet ve yolsuzluk iddiaları/davaları olacak da... Manşetlere çıkacak da... Yavru vatanda olmayacak mı?

Başbakanlık Müsteşarı... Rüşvet iddiasıyla gözaltı... Sonra, yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Merkezi İhale Komisyonu Başkanı... Gözaltı... Tutuklandı... Ve bırakıldı.

İktidar partisi... Ulusal Birlik... Girne Kadın Kolları Başkanı... Sahte diploma suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

BARBARLIK MÜZESİ

Gezilecek yer çok... Girne Kalesi... Selimiye Camii... Büyük Han... Lokmacı Sınır Kapısı... Bellapais Manastırı... Gazimağusa Kalesi... Namık Kemal Meydanı... Namık Kemal Zindanı... Gezmekten yorulursunuz. Dikkatimi çekti... Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'ni ziyaret eden o kadar çok ki.

21 Aralık 1963... Kanlı Noel. Rum çetelerinin saldırısı... Lefkoşa-Kumsal semti... Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve 3 evladı banyo küvetinde katledildiler.

Bu ev... Şimdi müze. Müzenin bulunduğu sokakta... Önceki sokakta... Sonraki sokakta... Tabelalarda... Şehitlerimizin... Binbaşı Nihat İlhan'ın eşinin ve yavrularının isimleri yazılı.

Bayramda... Barbarlık Müzesi doldu taştı.

Kıbrıslı Türkler... Türkiye'den bayram tatiline gelenler... 1963'te katledilen masumları unutmadılar... Ruhlarına Fatihalar yolladılar. Müzenin duvarında... Hürriyet, 20 Temmuz 1974... Yıldırım baskı... Manşet: "Mehmetçik Kıbrıs'ta."

"Mehmetçik... Dosta güven, düşmana korku salan şanlı ordu... Türk Silahlı Kuvvetleri... O gün bugün... Kıbrıs'ta."

O nedenledir ki... Kıbrıs Türkü güven içinde... Huzurlu ve mutlu.

DOĞRU SÖZE NE DENİR?

Christods Pourgouridis... Eski Rum milletvekili... Yazar... Rum medyasında yayınlanan yazısından kısa bir alıntı:

Kıbrıslı Türk yurttaşlarımızı 1974 öncesi ölüme mahkûm ettik.

Bu nedenlerden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs harekâtı başlatıldı.

Türk askeri, o tarihten bu yana Kıbrıs'ta.

Geçmişteki hatalarımızla yüzleşmeliyiz... Yaşananlardan ders çıkarmalıyız.

ANKET... TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Lefkoşa'da... Girne, Gazimağusa, İskele, Lefke, Güzelyurt'ta... Köylerde... Türkiye'den gelmiş olan çok.

Hatay, Adana, Mersin, Trabzon, Kahramanmaraş, Ankara'dan... Diyarbakır'dan... Şanlıurfa'dan gelmişler... İş kurmuşlar.

Çocukları olmuş... Büyümüş... Değişik sektörlerde... Taksici... Lokantacı... Müteahhit... Çiftçi...

Türkiye ile bağları hiç kesilmemiş. Gazeteci dostlarımız Sefa Karahasan ve Alihan Pehlivan ile birlikte... Anket yaptık.

"Ey hemşeriler... Terörsüz Türkiye... Ne diyorsunuz?"

Türkiye kökenli Kıbrıslıların desteği büyük... Hepsinin Türkiye'de akrabaları var.

İlginçtir... Kıbrıs kökenlilerin desteği de büyük. Herkes, "Barış... Huzur" diyor.

Herkes... Terörsüz Türkiye projesinin sonuçlanmasıyla birlikte... KKTC'de Türkiye rüzgârının daha güçlü eseceğine... Türkiye'den daha çok turist geleceğine inanıyor.

VEDA EDERKEN

Allah'a ısmarladık yavru vatan... Yine geleceğiz.

Noktayı koyarken... Evlerde... İşyerlerinde... Otellerde... O kadar çok yerde... Yan yana... İki şanlı bayrak.

Türk bayrağı... Bayrağımız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı... Bayrağımız.