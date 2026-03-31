Türkiye'nin en yüksek beşinci dağı... 3 bin 916 metre... Başı dumanlı dağda turizm sezonu devam ediyor. Dünyanın en iyi 25 kayak merkezinden biri.

Dağda 21 otel var... 3 bin yatak kapasiteli.

Turistler... Yabancı, yerli... Kayak yapan çok... Kayak yapmayan, karla ilk kez tanışan daha da çok... Malezya'dan gelenler... Ve Endonezya'dan.

2025... Erciyes'e 2 milyon 750 bin kişi geldi.

2026... Hedef 3 milyon... Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 3 milyonu geçeceklerini söyledi.

Singapur'dan Brezilya'ya... Herkes burada... Meksika... Rusya... Polonya... Çekya... Fransa... İtalya... Kore... Japonya... İngiltere... Portekiz...

İstanbul'dan gelen çok... Ve diğer şehirlerden... Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Konya, Gaziantep, Eskişehir, Mersin.

Erciyes... Tam kamuoyu yoklaması yapılacak yer.

Yabancılara savaşı sorduk. Bizimkilere ise... Savaşı... Ve Terörsüz Türkiye Projesi'ni.

***

ANKET

Yabancılar... Savaş sözü edilince... Yüzlerini buruşturuyorlar... Ellerini havaya kaldırıyorlar... "Hayır" dercesine.

Herkes... Kendi dilinden, savaşı kınayan sözler söylüyor.

Bizimkilere gelince... Amerika ve İsrail'e... ABD Başkanı Donald Trump'a tepki büyük.

Türkiye, soğukkanlı, dengeli, uzlaşmacı bir politika izliyor... Herkes memnun.

Terörsüz Türkiye... Savaşla birlikte destek tavan yapmış.

***

TEBRİKLER

Dağda... Lokantalar... Büfeler.

Kayseri mutfağı... Mantı... Pide... Kebap... Lahmacun... Çeşit çeşit tatlı... Salep... Çay, kahve... Sucuk ekmek... Ne ararsanız var.

Fiyatlar... Makul... Abartma, kazık atma yok... Yönetim çok dikkatli.

Dağ yönetimi... Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri A.Ş... Belediye şirketi.

Zafer Akşehirlioğlu'nu kutladık... Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

***

ÇOK CANLI

Ottoman... Türkiye'nin en yüksek kayak noktası... 3 bin 400 metre.

Erciyes'te... 41 farklı pist.

Pist uzunluğu... Toplam 112 kilometre.

Yapay kar sistemi var... 154 makine... Ama şu anda ihtiyaç yok... Dağ, karla kaplı.

Sağlık ocağı... İtfaiye... Jandarma... 30 kişilik pist güvenlik ekibi.

Dağ... Gündüz de canlı, gece de... Oteller dolu.

***

HOŞUMUZA GİTTİ

Cenani Ayaydın... Kayserili arkadaşımız... Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı... Yabancılara, Cemil Çiçek'i gösterdi... Kim olduğunu söyledi.

Koreli... Singapurlu... Malezyalı... Endonezyalı... Cemil Çiçek'in etrafını sardı.

Fotoğraf çektirenler... Soru soranlar... İmza isteyenler.

Sorduk... Malezyalı, Endonezyalıya... "Neden kayak yapmıyorsunuz?"

"Kayak bilmiyorum" diyen çok oldu.

"Karı ilk kez görüyorum" diyen de.

2 bin 200 metrede kar voleybolu... Oynayan birkaç kişi... Seyirci ise yüzlerce.

Dikkatimizi çekti... Yabancılarda çat pat... Birkaç kelime Türkçe... Hoşumuza gitti.

***

MİMAR SİNAN

Dağda öğrenci çok... Valilik ve belediye, öğrencileri teşvik ediyor.

Cemil Çiçek... Etrafımızı saran öğrencilere sordu:

- Nereden geliyorsunuz?

Çocuklar, "Kocasinan ilçesinden" dediler... Metropol ilçe.

Cemil Bey'den ikinci soru:

- Koca Sinan... Mimar Sinan... Kimdir?

Sessizlik... Sadece 2 öğrenci elini kaldırdı.

Ve başladılar anlatmaya... Mimar Sinan'ı... Eserlerini.

Cemil Çiçek bu iki çocuğu kutladı... Öptü.

Ama... Çoğunluğun sessizliğine de çok üzüldü.

***

DAĞ VE EKONOMİ

Erciyes turizmi kış aylarıyla sınırlı değil... Yıl boyu turizm.

Yüksek irtifa spor merkezi var;

8 futbol sahası... 12 tenis kortu... Spor salonu... Yüzme havuzu...

Yerli yabancı... Spor kulüpleri... Kamp yapmaya geliyorlar.

Yaz aylarında, zirveye tırmanmak için gelen çok.

Erciyes'in, Kayseri ekonomisine katkısı büyük.

Erzurum'da da gözlemlemiştik... Palandöken, Erzurum ekonomisi için can suyu.

***

VE ÜÇ BÜYÜKLER

Yazmazsak olmaz... Cemil Çiçek, öğrencilere, hangi takımı tuttuklarını sordu.

Fenerbahçe... Galatasaray... Beşiktaş... Öğrenciler, ellerini kaldırdılar.

Cemil Bey, futbolcu isimlerini sordu.

Fenerbahçeliler... GS ve BJK taraftarları... Başladılar futbolcu isimlerini saymaya.

Cemil Çiçek:

- Görüyorsunuz... Yaşadıkları ilçeye adını veren Mimar Sinan'ı bilmiyorlar... Ama... Tuttukları takımın oyuncularını ezbere sayıyorlar.

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kayseri... Terör şehidi çok.

Milliyetçi damar güçlü.

Terörsüz Türkiye... Giderek yükselen özlem.

Üstün Tuncer... 56 yıllık gazeteci... Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından... Şimdi ekonomi dergisi çıkarıyor.

- Üstün... Terörsüz Türkiye için hemşeriler ne diyorlar?

Üstün, "Birlikte dolaşalım... Siz sorun" yanıtını veriyor... Ve devam ediyor:

- Terörsüz Türkiye'yi kim istemez?.. Burada Kürt nüfus da var... Herkes devletten yana... Terörsüz Türkiye'ye destek her geçen gün artıyor... Türkiye, güçlü ülke... Terörsüz Türkiye Projesi'nin sonuçlanmasıyla birlikte daha da güçlenecek... Böyle bir devlet projesine karşı çıkmak mümkün mü?

***

FİLİSTİN ÇADIRI

Meydanda koca bir çadır... Üzerinde, "Gönlümüz Özgür Filistin ile beraber" yazılı.

Geçen yıl gelmiştik... Çadır yine oradaydı.

Filistin sevgisi... Gazze'ye hassasiyet... Destek... İlk günkü gibi.

Kayseri notlarımız devam edecek.