Mehmet Özhaseki... Anılarını yazıyor.

Kayseri'nin ağabeyi... Akil adamı... Kanaat önderi. Söz... Amerika-İsrailİran savaşından... ABD Başkanı Donald Trump'tan açılınca dedi ki:

· Deli... Zırdeli... Zır zırdeli.

· Düşünüyorum da... Gerçekten çok mu deli? Yoksa çok akıllı mı? Bunak mı? Yoksa hepsi bir arada mı?

· Çok çirkin bir kapitalist olduğu belli.

· Her şeyde para hesabı yapıyor... Aklı, fikri parada... Parayla yatıp, parayla kalkıyor.

· Amerika'nın çirkin yüzü hep konuşulurdu... Trump, bunu alenen ortaya koydu... Kafasında ne varsa ortaya döktü.

MÜFTÜ... 'ALLAH ZALİMLERİ SEVMEZ'

Geziyorum... Çarşı pazar... Esnafla sohbet ediyorum.

Bu sırada... Alim Yaya ile karşılaşıyorum... Metropol ilçe Melikgazi Müftüsü:

- Hocam... Cemaat, savaş için ne diyor?

- Allah, zalimleri sevmez... Zulüm günahtır... İnsanlık suçudur... Din, dil, ırk, mezhep, ülke farkı yok... Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı insanın canına kıyılmaz... İçimiz yanıyor.

TESPİHÇİ MEHMET AMCA

Hunat Hatun Külliyesi... Selçuklu mirası... Şimdi çarşı... Şehir merkezinde. Mekânın önünde... Kaldırımda... 40 yıllık bir tespihçi var... Kayseri'nin tespihçi Mehmet amcası.

Evden işe... İşten eve bisikletle gelip, gidiyor. Otobüse binse, yaşı nedeniyle, para ödemeyecek... Ama binmiyor. "Devlete... Belediyeye yük olmak istemiyor."

- Mehmet amca... Savaş için ne diyorsun?

Tespihçi Mehmet öfkeli... "Trump cahilin teki" diyerek, söze başlıyor:

· Allah'tan korkmuyor... Kuldan utanmıyor.

· Masumları... Kundaktaki bebekleri, öğrencileri, kadınları öldürüyor.

· Kirli adam... Paraya tapıyor.

· Yüce Rabbim onu bildiği gibi yapsın.

BÜFECİ HÜDAİ

Tarihi çarşıda (Hunat Hatun Külliyesi) büfe işletiyor... Çay... Kahve... Tost... Sandviç. İşi iyi... Yerli yabancı müşteri çok.

- Hüdai... Müşteriler savaş için ne diyor?

- Cenab-ı Hak, Trump'a akıl, fikir ihsan eylesin... Allah, hidayet versin... Allah'ın belası... Katil... Allah, ıslah etsin...

SELÇUKLU YILDIZI

Kayseri... Müzeler şehri... Selçuklu Eserleri Müzesi kalabalık. Kayserili çok... Kayseri'ye gelenler daha çok... İstanbul'dan... Ankara'dan... Mersin, Adana, Konya, İzmir'den.

Çok kişi, Selçuklu yıldızı önünde fotoğraf çektiriyor.

Yıldız... 8 köşeli... Her köşesi bir evrensel değeri yansıtıyor: Merhamet... Şefkat... Sabır... Sır tutma... Cömertlik... Sadakat... Şükür... Dostluk.

Bir grup kadın öğretmen... Ankara'dan hafta sonu geçirmeye gelmişler...

Öğretmenlerden biri, "Selçuklu yıldızı ders gibi" diyor. Diğeri... Savaşı eleştiriyor:

- Merhamet... Şefkat... Trump'ta, İsrail yönetiminde olmayan değerler. Melahat öğretmen... Bizden rica ediyor:

- Ne olur bu yıldızın fotoğrafına köşenizde yer verin... Her yıldızın anlattığı değerleri herkes okusun.

PASTIRMACILAR... DEDİLER Kİ...

Çarşı... Esnaf ikram yarışında... TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek gülüyor.

"İkramı bırakın" diyor:

- Yavuz Bey, kamuoyu yoklaması yapıyor... Onun soruları var.

Soruyoruz... "Haliniz nicedir? Seçim... Siyaset... Savaş..." Aldığımız yanıtlar:

- İsrail, koskoca Amerika'yı kışkırtıyor... Masum insanlara bomba yağdırılıyor... Zaman siyasetin, seçimin konuşulacağı zaman değil... Çok şükür, Türkiye savaşa bulaşmıyor...

BAYRAK AŞKI

Yollar... Meydanlar... Tarihi kalenin duvarları... Çarşılar... Nereye baksanız şanlı bayrak. Kapalıçarşı... Kazancılar Çarşısı... Parklar... Her yerde bayrak var. Çeşme... O kadar çok ki... Hayrat. Allah rızası için yapılmış... Gelip, geçen su içsin... Evet, çeşmeler bile bayraklı. Kayseri'nin bayrak aşkı... Bir başka.

SAVAŞ... PİYASAYI VURMUŞ

Metin Kösedağ... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... "Kayseri'de ABD karşıtlığı yükseliyor" dedi. Doğru... Dolaştığımız yerlerde biz de aynı gözlemi edindik. Çok kişi, "Arkasında Amerika olmasa İsrail bu kadar ileri gidemezdi" diyor. Metin Kösedağ, "Birkaç gün önce STK'ların sergilediği tepkiden" söz etti... Savaşı ve İsrail'i kınama tepkisi. Ve... Bir soru daha:

- Savaşın ekonomiye... Çarşı, pazara... Fiyat etiketlerine etkisi nasıl?

ERKİLET GÜZELİ

Erciyes... Kış turizmi... Ekonomi... Pastırma... Halkın içinde bir vali... Örnek belediyecilik... Gesi Bağları... Erkilet güzeli... Ve Kayseri'ye dair her şey.

Günlerce yazsak bitmez.

Devam edeceğiz.