BAKÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in merhum babası Haydar Aliyev'in unutulmaz... İki ülkenin ortak anayasa maddesi gibi o altın söz:

"Biz, tek millet, iki devletiz."

Can Azerbaycan'da, bu söz her yerde.

Türk ve Azerbaycan bayrakları... Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev'in fotoğrafları...

Azerbaycan'a defalarca geldik... Ve ilk kez bu sözü farklı şekilde duyduk:

"Biz, tek millet, yedi devletiz."

Sözün söylendiği mekânda alkışlar tavan yaptı... Ve çok kişide... Gözyaşları.

***

BAKÜ... ERHÜRMAN'I BEKLİYOR

Ziya Öztürkler... KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı... Bakü'deydi... Yanında... KKTC milletvekilleri de vardı... Tenzile Rüstemhanlı... Resmiye Eroğlu Canaltay.

Şamil Ayrım... İstanbul Milletvekili... Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı.

Konuşması sırasında... Haydar Aliyev'in duvardaki sözünü gösterdi ve... "İzninizle bir ekleme yapacağım" dedi:

"Biz, tek millet, üç devletiz... Türkiye, Azerbaycan ve KKTC."

Alkışlar... Ve sonra bir beklenti dile getirildi:

"Azerbaycan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı bekliyor... Dört gözle.''

***

TÜRK CUMHURİYETLERİ

Vladimir Jirinovski (1946-2022)... Rus politikacı... Türkolog... Sosyolog.

Sormuşlar:

- Tek millet, iki devlet... Turan... Kızılelma... Türkiye ve Azerbaycan'ın bu felsefesine ne diyorsunuz?

Jirinovski, "Ne iki devleti?" demiş:

- Altı devlet... Türkiye... Azerbaycan... Kazakistan... Özbekistan... Türkmenistan... Kırgızistan.

Ehliman Emiraslanov... Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı... Jirinovski'nin bu sözlerini aktardı.

Sonra da ses tonunu yükseltti:

- Altı değil... Yedi devlet... Yedincisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

KKTC Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay... Eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun kızı... Gözleri sulandı.

***

TÜRKİYE PARTİSİ

Şamil Ayrım, Orhan Erdem, Cantürk Alagöz, Kemal Çelik... AK Parti milletvekilleri.

Semra Dinçer... Uğur Bayraktutan... CHP.

Ahmet Erbaş... İsmail Özdemir... MHP.

Azerbaycan'da... Hiçbirinin yakasında parti rozeti yoktu.

Ortak partileri... Türkiye.

Yakalardaki rozet... Türkiye ve Azerbaycan bayrakları.

Savaş... Türkiye'nin izlediği politika... Sekiz milletvekili... Tek ses.

***

KARDEŞ ŞEHİR

İzmir Caddesi... Şehrin merkezinde... Bankalar... Lüks apartmanlar... Parklar... Oteller... Bizim kaldığımız otel de İzmir Caddesi üzerinde.

İzmir ile Bakü kardeş şehir.

Bir markete girdim... İzmir Market.

Girişte... İki bayrak... Türkiye... Azerbaycan.

Marketçi Aga Sadaye... 31 yaşında... İki çocuk babası.

Sohbet... Başladı Türk dizilerini saymaya... A.B.İ... Kuruluş Orhan... Yeraltı... Eşref Rüya... Taşacak Bu Deniz... Mehmed: Fetihler Sultanı...

Sordum... "Türkiye'yi gördün mü?"

Yanıtı:

"Ümid edirem... İnşallah... Türkiye gözel memlekat... İstanbul var... İzmir var... Erdoğan var... Galatasaray var."

***

BİRBAŞA BAĞLANTI

Televizyon izliyorum... Türk dizileri... Dublaj yok... Türkçe.

Haberler... Savaş... Ateşkes... Ekrandaki altyazı:

"ABD ve İran münagaşası alavlanabilir mi?"

Bu sırada Türkiye ile bağlantı kuruluyor.

Ekranda... "Birbaşa bağlantı" diye açıklama var... Canlı yayın.

Ve... Cumhurbaşkanı Erdoğan ekranda... Sabah haberleri... Öğle... Akşam... Erdoğan, Azerbaycan televizyon haberlerinin demirbaşı.

O kadar çok TV kanalı var ki.

***

BAKÜ'DEKİ İZMİR

İzmir Residence... Site... Çok katlı.

Bir görevli geldi... Ev kiralamak istediğimi sanmış... Gezdirmek istedi.

İki yazı dikkatimi çekti... Kiralık anlamında.

"Kiraya evler... Kiraya menziller."

Yürümeye devam.

İzmir Restoran... Gündüz vakti lokantanın girişi ışıklandırılmış... Kırmızı halı serili.

İçeriye girdim... Garsonlar etrafımda pervane... Teşekkürler.

Caddeyi görseniz, kendinizi İzmir'de sanırsınız.

***

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ

Türk Hava Yolları... A Jet... Azerbaijan Airlines (AZAL)... Her gün uçuş var.

Azerbaycan... Gönül coğrafyamızdan bir köşe... Türk lokantası... Dönerci... Komagene Çiğ Köfte... Kokoreççi... Baklavacı...

Türkiye, Azerbaycan'da en çok yatırımı olan ülkelerden... Türk müteahhitleri 600'e yakın projeye imza atmış... Yollar... Köprüler... Kamu binaları... Spor tesisleri...

Gezerken yabancılık çekmezsiniz... Binlerce Türk'ün yaşadığı bir şehirdesiniz.

***

ÖNEMLİ BİR AYRINTI

Dünyada en fazla Türk vatandaşının yaşadığı ülkeler sıralamasında, Azerbaycan 14'üncü sırada.

Türkiye'deki Azerbaycanlılara gelince...

İkamet izniyle yaşayanlar... 95 bin.

İkamet izni olmadan yaşayanlar... 3 milyona yakın.

Bu konuya girmişken... Bir ayrıntı...

Bakü'de Özgür Camcı ile tanıştım... Türkiye'de engelli bakım merkezi var.

Aynı zamanda, Türkiye Bakım Merkezleri Derneği Başkanı.

Türkiye'de engelli bakım merkezi sayısı... 330.

30 binin üzerinde engelli insanımıza hizmet veriliyor.

Ayrıntıya gelince...

Engelli bakım merkezleri eleman sorunu yaşıyor.

Çare... Yurtdışından eleman getirmek.

Azerbaycan'dan... Özbekistan'dan... Gürcistan'dan... Türkmenistan'dan... Kırgızistan'dan.

***

YARIN

Bitmedi... Can Azerbaycan'dan anlatacaklarımız fazla.

İsimler... Şiirler... Fotoğraflar... Yarın devam edeceğiz.