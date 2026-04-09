Ankara... İvedik Organize Sanayi Bölgesi... 3 bin 250 firma... 140 bin istihdam... Yerli ve milli üretim... Kaan muharip uçağının en fazla parçasının tasarlandığı Teknopark. Gezdim... Konuştum... Dinledim.

İvedik OSB ve Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin dedi ki:

- Amerika ve İsrail'e zaten tepki vardı... Savaşla birlikte bu tepki daha da arttı.

OSB esnafının nabzını tuttum... Sonuç:

ABD ve İsrail öfkesi tavan yapmış.

***

GÖZLEM

Ömer Bulut... Visco Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı... MÜSİAD Ankara Başkan Yardımcısı.

OSB'yi birlikte dolaştık... Gözlem:

Savaş... Krediye ulaşımı zorlaştırmış.

Faiz artmış... Buna rağmen bankalar kredi vermemeye başlamış.

Hammadde... Demir-çelik... Plastik... Benzin... Motorin... Ve zam... Maliyetler artmış.

İki haftalık ateşkes memnuniyet yaratmış.

Sanayici stresli... Savaşın bir an önce tamamen bitmesini bekliyor.

Türkiye'nin izlediği dış politika... Herkes memnun.

***

TEKNOPARK

Savunma... Havacılık... Bilgisayar ve iletişim teknolojileri... Makine ve teçhizat... Sağlık ve medikal... Stratejik sektörlerde faaliyet gösteren firma çok.

ARGE personeli... 2 bin 800.

İşyerinde eğitim... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi... 700 öğrenci.

Okulda okurken, sanayide çalışıyorlar. Mezunların işi hazır.

Benzer eğitim kurumlarının sayısının artması dileğiyle.

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

İvedik Organize Sanayi Bölgesi tam bir Türkiye mozaiği... Türkiye kilimi.

Mozaiğin, kilimin bütün renkleri, desenleri var.

Kırşehirli... Mardinli... Düzceli... Erzurumlu... Çankırılı... Diyarbakırlı... Niğdeli... Rizeli... Batmanlı.

Kimi işveren... Kimi çalışan.

Terörsüz Türkiye... Destekleyenlerin oranı, savaş öncesine göre artmış.

***

SİTEM... VE TEŞEKKÜR

İvedik OSB şehir gibi... Bulvarlar... Caddeler... Oto yedek parça, aksesuvar... Büyük işletme... Orta boy işletme... Plastik ve kauçuk... Ambalaj sanayii... Somuncu Baba... Dönerci... Çöp şiş... Sulu yemek... Kuruyemiş... Aklınıza ne gelirse.

Bir sitem ve bir de teşekkür dinledik:

- Gelip giden, hâlimizi hatırımızı soran yok... Geldiğiniz için teşekkür ederiz.

Sorduk:

- Siyasetçiler... Buraya gelmiyorlar mı? Sizlerle konuşmuyorlar mı?

OSB Başkanı Hasan Gültekin'in yanıtı:

"O eskidendi... Şimdi gelen, gören, dinleyen yok... Oysa burası oy deposu."

***

SİYASET... SEÇİM, GÜNDEM DIŞI

Siyaset... İktidar... Muhalefet... Seçim... Ara seçim... Erken seçim... İvedik sakinleri ne diyorlar?

Ömer Bulut dedi ki:

- Gündem ekonomi... Zaman siyasetin, seçimin konuşulacağı zaman değil... Hele şu savaş bitsin... Hele bir önümüzü görelim.

Ömer Bulut'un sözleri İvedik OSB'deki sanayicinin, işçinin, lokantacının, lastikçinin söylediklerinin özeti.

***

OPERASYON

Operasyonları konuşuyorduk... Belediyeleri... Haftalardır televizyonların, gazetelerin, sosyal medyanın demirbaş konusu.

Sanayicinin biri, "Temiz Türkiye, temiz siyaset, temiz belediyecilik" dedi... Herkes onayladı.

Bir başka sanayici:

"Yapanın yaptığı yanına kalmasın... Haram yiyen hesabını versin, cezasını çeksin."

Dikkat ettik... "Belediyelere operasyon... Uşak" denilince... Otel baskını... Belediye başkanı... 4 sevgili... Bir sevgilinin işe yerleştirilmesi... Diğerine ev alınması... Bir diğeriyle yurtdışına gidilmesi... İvedik'teki herkes yaşananları biliyor... Ayrıntılarıyla.

İstanbul Büyükşehir... Silivri... Antalya... Bolu operasyonları... İkinci planda.

***

SAVAŞ VE MEDYA

Ümit Uçar... Çalışkan... Arı gibi... İvedik OSB'nin gözü, kulağı, sesi.

Dergi çıkarıyor: Sanayi. Gazete çıkarıyor: Ekonomi. Ajansı var: Sanayi Haber.

- Ümit... İvedik OSB ne âlemde?

- Ağabey, savaş, milletin moralini bozdu... Frene basan, bazı harcamalarda kısıntıya giden çok... Tasarruf denilince herkesin aklına önce ilanları, reklamları kesmek geliyor... Bu da bizi zorluyor.

***

İVEDİK MUTFAĞI

Meşhur Tostçu... Çöp Şiş... Öz Koldaşlar Börek... Bahçe İvedik Çorba Izgara... Dönerci Kardeşler... Elbiz Pide Kebap... Somuncu Baba...

Ve diğerleri... Lokanta çok. Mekânlar temiz. Fiyatlar abartılmamış... Makul. Ama... Müşteri sayısında düşüş olmuş.

Ekonominin... Savaşın etkisi.

***

ÇAĞDAŞ 'KÖY ENSTİTÜSÜ'

Teşekkürler Ömer Bulut... İvedik OSB'ye veda.

Ömer sordu: "Bugün burada sizi en çok etkileyen şey ne oldu?''

"Okul" dedik: "Meslek lisesi... Teorik bilgiyi pratikle taçlandıran eğitim modeli... Köy enstitülerinin çağa uygulanışı gibi."