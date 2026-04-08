Ankara... Başkent Üniversitesi Hastanesi... 503 numaralı oda... Neşe Hanım hasta yatağında... Geçmiş olsun.

Eşi... Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) eski genel başkanlarından, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın... Refakatçi... Önünde kâğıt, kalem... Çalışıyor...

Gözlemlerimi... Sokaktaki insanın beklentisini söylüyorum:

- Milletin derdi seçim değil... Geçim.

- Doğru... Ama seçim olsun da geçim sorununu yaratan iktidar gitsin istiyoruz.

- Savaş varken... Ortadoğu ateş çemberi içindeyken... Ara seçim, erken seçim... Olabilir mi?

- Evet... Ortadoğu ateş çemberinde... Fakat iç siyaset ve seçim açısından bir engel değil.

- Siz böyle diyorsunuz ama... Zor... Kamuoyunda böyle bir seçim havası yok.

Karayalçın... "Olmayacağı anlaşılıyor" diyor.

***

GEMİ VE KAPTAN

Meşhur sözdür... "İki kaptan gemiyi batırır." Murat Karayalçın'a eski kaptanlardan söz ettim... İsmet İnönü... Adnan Menderes... Süleyman Demirel... Bülent Ecevit... Turgut Özal... Necmettin Erbakan... Alparslan Türkeş... Gemi kaptanları.

İnsanlar ekmeğini paylaşır... Ancak kaptanlık... Liderlik... Paylaşılmaz.

Ve... Sözü bugüne getirdim:

- CHP kaptan köşkünde... Dümenin başında... Özgür Özel var... Ama, sanki... Kaptan köşküne girmek... Dümene müdahale etmek isteyen... Kaptanın eteğinden çeken o kadar çok insan var ki...

Yatakta Neşe Karayalçın... Geçmiş olsun... Gülmeye başladı. Murat Karayalçın... Kahkahayı patlattı.

***

ÇARŞIDA NE KONUŞULUYOR?

Kırşehir... Çiğdem Gazetesi 50 yaşında... Tebrikler.

Gazete... 50. yıl nedeniyle bir anket... Araştırma... Kamuoyu yoklaması yaptı.

Sonuç... Gazetenin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Sait Yanık dedi ki:

Ahi Çarşısı... Yeraltı Çarşısı... Esnaf sıkıntıda... Sattığı malın yerine yenisini koymakta zorlanıyor.

Sorun ekonomi... Savaşla birlikte fiyatlar arttı, geçim zorlaştı.

Ara seçimi, erken seçimi konuşan yok... Millet savaşı konuşuyor... Geçimi konuşuyor.

***

KARAYALÇIN DEDİ Kİ...

Murat Karayalçın, CHP içindeki sakin güç... Kavgadan uzak... Uzlaşmacı... Sesini yükseltmeden konuşmayı başaran bir siyasetçi.

Parti içi sorunlara... Tartışmalara girmedi.

"CHP'nin içinde de, sokakta da bir lider arayışı görmüyorum... 18 Mart 2025'te genel başkan seçildikten bu yana, il il dolaşan Özgür Özel'i beğeniyorum."

***

NEREDE O ESKİ CHP?

Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı olduğunda... Mahkeme... Butlan... Kayyum... Kurultay üstüne kurultay yoktu.

CHP'liler... Ecevit'in etrafında kenetlenmişti.

Murat Karayalçın... Erdal İnönü'den boşalan SHP Genel Başkanlığı'na gelince... Tartışılmadı... Kurultaya itiraz eden olmadı... Ne mahkeme ne butlan... Ne kurultay üstüne kurultay.

Bunları söyledim... "Doğru mu?"

Karayalçın, "Doğru" dedi gülerek.

Siyaset sohbeti, hasta yatağındaki Neşe Hanım için de değişiklik olmuştu... Moral olmuştu... Bizi dinliyordu.

- Murat Bey... Şimdiki CHP daha farklı... Genel Başkan Özgür Özel var... Fakat eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesini isteyenler de var... Silivri faktörü var... Konuşulanları biliyorsunuz... Genel başkan üzerinde Silivri gölgesi... Kurultay delegeleri üzerinde İstanbul-İmamoğlu etkisi.

***

MERSİN

Münir Şen... Mersin Halciler Dernek Başkanlığı yaptı... 9 yıl. Sebze ve meyveyi... Tarımı... Piyasayı iyi bilir.

Şimdi... Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı.

Mersin'de gündem nedir? Sokaktaki insan neyi konuşuyor? Siyaset... Erken seçim... Millet ne diyor?

Münir Şen: "Ben, seçim diyorum... Seçimi düşünüyorum... Halkın derdi ise... Seçim değil geçim."

Sonra... Gülerek devam etti: "Ticaret Borsası'nda seçim var... Onun için aklım fikrim seçimde.

***

ZAMAN TÜNELİNDE

Hastane odasında Murat Karayalçın ile sohbet ederken... Zaman tünelinden sahneler, film şeridi gibi aktı geçti... Zihnimden... Gözlerimin önünden.

TBMM Genel Kurulu.

Turgut Özal, Cumhurbaşkanı seçildi... 31 Ekim 1989.

SHP... Erdal İnönü'nün partisine mensup milletvekilleri... Tebrik etmedi... Kimse elini sıkmadı.

Pek çok belediye SHP'deydi... Gittiği yerlerde SHP'li belediye başkanı, Cumhurbaşkanı Özal'ı karşılamadı... Uğurlamadı. İşte o dönemde... Bir gün... Turgut Özal, bir seyahatten Ankara'ya dönüyordu.

Esenboğa Havalimanı... Şeref salonu önünde protokol dizilmişti. Başbakan... Bakanlar... Ankara Valisi... Garnizon Komutanı... Milletvekilleri. Ve bir sürpriz...

Ankara'nın SHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın da protokolde... Cumhurbaşkanı Özal'ı karşılayanlar arasındaydı. Özal, uçaktan indi... Karşılama heyetindekilerin elini sıkarak yürüdü... Karayalçın'ın karşısına gelince: "Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım."

Özal'ın yüzünde tebessüm:

"Teşekkür ederim Murat Bey... Nasılsınız? Benden bir isteğiniz var mı? Çankaya Köşkü'ne de bekliyorum."

Siyaset... Budur... Diyalogdur... Yumruk sıkmak değil, el sıkmaktır... Makama saygıdır. Murat Karayalçın'ın tavrı... Toplumda karşılık buldu... Sempati yarattı.

Ve... SHP'nin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a uyguladığı ambargo sona erdi.

***

MİLLETİN DERDİ GEÇİM

Çorum... Türkiye'nin yükselen şehirlerinden... Tarım... Hayvancılık... Sanayi... Turizm... Ticaret.

Dünyanın 137 ülkesine tarım makineleri satılıyor. Ankara'ya 230 kilometre. Git, halkın nabzını tut, dön... Aynı gün. Gazi Caddesi'nde... En büyük ilçe Sungurlu'da... En küçük ilçe Laçin'de... Ara seçimden... Erken seçimden... Siyasetten söz eden yok.

Konuşulanları, halkın gündemini, Çorumlu gazeteci Hacı Odabaş söylesin: "Ne seçimi? Herkesin derdi geçim... Gübre... Motorin... Elektrik... Doğalgaz fiyatları."

***

SİYASET... KADER... KISMET

Doğru Yol Partisi ile SHP koalisyonu dönemi... Tansu Çiller Başbakan. Murat Karayalçın, SHP Genel Başkanı seçildi... Ama milletvekili değil. Kabineye Meclis dışından girdi... Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı. O süreçte... Adıyaman'da bir milletvekilliği boşaldı... Ara seçim gündeme geldi. Karayalçın... Adıyaman adayı.

Seçim kampanyası... Uçak, Esenboğa'dan havalandı... O tarihte Adıyaman'da havaalanı yok... Gaziantep'e inilecek... Karayoluyla Adıyaman'a geçilecek. Gaziantep... SHP'liler lideri bekliyorlar. Ama... Hava muhalefeti... Uçak inemedi... İstikamet Şanlıurfa GAP Havaalanı.

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a karayolu... Ve kampanya başladı... Oradaydım. Siyaset... Kader... Kısmet... Anayasa Mahkemesi kararı... Ara seçim iptal edildi.