Ortadoğu'daki yangın, dumanı çıkmaya devam etse de, nihayet söndü... Çok şükür.

Ama... Meşhur bir söz var:

"Bade harab-ül Basra."

Yani... İş işten geçtikten sonra... Çocuklar... Masum insanlar öldükten sonra... Şehirler, altyapı tesisleri yakılıp yıkıldıktan sonra...

Şecere-i Tayyibe İlkokulu'nda 168'i çocuk, 185 kişi şehit edildikten sonra.

Ortadoğu'daki savaş... Savaş değil, tam bir cinayet. Amerika... İsrail... Eserleri(!) ile övünebilirler.

***

HANGİ AMERİKA?

Amerika... Özgürlük ve demokrasi adası... Öyle mi? Yalandan kim ölmüş?

Amerika... Nerelere özgürlük ve demokrasi(!) götürmedi ki... Saymakla bitmez.

Afganistan'dan Irak'a... Panama'dan Grenada'ya kadar.

Küba... Vietnam... Libya... Sırbistan... Suriye... Somali... Yemen... Nijerya'ya kadar.

Amerika... 1953'te İran'a demokrasiyi, özgürlüğü(!) götürdü.

Yetmedi... 2026'da... Yine özgürlük ve demokrasi(!) için İran'a bomba yağdırdı.

***

TARİHİ(!) KONUŞMA

Bill Clinton... Eski ABD Başkanı... 15 Kasım 1999 Pazartesi... TBMM'de tarihi bir konuşma yaptı.

"Amerika'nın, Avrupa'nın veya herhangi birinin sizin geleceğinize yön verme hakkı yoktur."

Yüce Meclis'te bulunanlar, Bill Clinton'ı uzun uzun alkışladı.

Sahi... 27 Mayıs 1960 darbesiyle... 12 Mart 1971 muhtırasıyla... 12 Eylül 1980 darbesiyle...

"Türkiye'nin geleceğine yön vermeye çalışan" kimdi? Hangi ülkeydi?

***

OBAMA, TBMM'DE NE DEDİ?

Barack Hussein Obama... ABD Başkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı.

6 Nisan 2009... TBMM toplandı.

Başkanvekili: Eyyüp Cenap Gülpınar.

Kâtip üyeler: Yaşar Tüzün (Bilecik), Fatoş Gürkan (Adana).

Ve... TBMM kürsüsünde ABD Başkanı Obama.

Daha ilk cümlesinde Atatürk'ten söz etti.

Sonra... Atatürk'ü, ABD'nin kurucularından, ilk Başkan George Washington ile eşitledi.

Gururumuzu okşadı.

Meclis'imiz uzun uzun alkışladı.

Ve... Obama kelimesi kelimesine dedi ki... TBMM tutanaklarından:

"ABD Başkanı ve bir NATO müttefiki sıfatıyla PKK'yı da, hiçbir terör örgütünü de desteklemiyoruz."

Alkışlar... Alkışlar... Alkışlar.

Oysa... ABD Başkanı Barack Hussein Obama, TBMM kürsüsünde, milletvekillerimizin gözlerinin içine baka baka yalan söylüyordu.

***

İŞTE GERÇEK

Donald Trump... Birinci ABD Başkanlığı dönemi... 20 Ocak 2017- 20 Ocak 2021.

Başkan Trump, 10 Ekim 2019'da dedi ki:

"Barack Obama başkanlığı sırasında PKK ile anlaşma yaptı."

Trump bu sözleri kapalı kapılar arkasında söylemedi.

Açık açık, herkesin önünde söyledi.

Amerikan ve Türk televizyonlarında, gazetelerinde yayımlandı.

Barack Obama'dan çıt çıkmadı.

Evet... Sağır sultan dahi biliyor ki, Amerika, PKK'ya destek verdi.

Sadece ABD mi?

Çoğu dostumuz(!) ve müttefikimiz olan 28'den fazla ülke.

***

TRUMP... GÜNDÜZ İNSAN, GECE KURT

Savaş... 40 gün sürdü... Dumanı hâlâ tütüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, her gün televizyonlardaydı.

Barış... Demokrasi... Özgürlük konuşmaları yapıyordu.

Sonra... Amerika'nın savaş gemileri, savaş uçakları, İran'a bomba yağdırıyordu.

Gel de hatırlama...

Sinema filmi... Gündüz İnsan Gece Kurt (The Curse of the Werewolf)... 1961... Yönetmen Terence Fisher.

Filmde korku da var, dram da.

Filmi günümüze uyarlamakta fayda var... Yeni oyuncularla.

Başrolde... ABD Başkanı Donald Trump.

***

SAVAŞ GÖSTERDİ Kİ

Savaş... Hemen yanı başımızda.

Türkiye'ye de füze düştü... Bir değil, iki değil, üç değil... Dört füze.

Türkiye... Provokasyona gelmedi.

Türkiye... Güçlü ülke.

Soğukkanlı, barış yanlısı, uzlaşmacı bir ülke.

Dosta güven, düşmana korku salan şanlı ordu... Türk Silahlı Kuvvetleri.

Ve... Güçlü diplomasi.

Savaş gösterdi ki:

Savunma sanayiine ne kadar önem versek yeridir.

Savaş gösterdi ki:

Terörsüz Türkiye... Devlet aklı... Devlet projesi... Gecikmemelidir... Gerçekleşmelidir.

Savaş gösterdi ki:

Büyük Atatürk'ün Nutuk'ta da söylediği gibi...

İç cephe... İçeride birlik, beraberlik çok, ama çok önemlidir.

***

GÜNÜN SÖZÜ

Atasözü... Hindistan'dan:

"Kendine güvenerek zayıfları hor görenin kuvveti, kendi başına bela olur."

Donald Trump, kendi başını da, ülkesinin başını da belaya soktu.

Gücüne güvendi, dünyaya zarar verdi.