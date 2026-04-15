Salon kalabalık... Duvarlarda... Sahnede... Türk bayrağı... Azerbaycan bayrağı... KKTC bayrağı.

Müzik de var... İki kadın sanatçı... Yanlarında saz ekibi.

Mikrofon... Konuşmacı... "Hoş geldiniz" konuşması yapacağını sanıyoruz.

Ama şiir okuyor... Azeri şair Bahtiyar Vahapzade'den:

Bir ananın iki oğlu,

Bir amacın iki kolu,

O da ulu, bu da ulu,

Azerbaycan–Türkiye.



Dinimiz bir, dilimiz bir,

Emelimiz bir, yılımız bir,

Gayemiz bir, yolumuz bir,

Azerbaycan–Türkiye.



Bir milletiz, iki devlet

Aynı arzu, aynı niyet,

Her ikisi cumhuriyet,

Azerbaycan–Türkiye.



Birdir bizim her hâlimiz,

Sevincimiz, kederimiz,

Bayraklarda hilalimiz,

Azerbaycan–Türkiye.



Ana yurtta yuva kurdum,

Ata yurda gönül verdim,

Ana yurdum, ata yurdum,

Azerbaycan-Türkiye.

Şiir bitiyor... Herkes ayakta... Alkış tufanı.

***

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Yemek başlıyor... Ve Türk müziği... Azerbaycan müziği... Şarkılar... Türküler.

Arada şiir de okunuyor:

"Her Türk on kişiye denktir dediler,

Hayır dedi Mustafa Kemal Atatürk... Her Türk dünyaya bedeldir."

Şiir uzun... Son mısra:

"Türk olmalı, anadan sen Türk doğmalısan."

Alkış, alkış, alkış.

Böyle bir şiir olduğunu bilmiyorduk... Siz biliyor muydunuz?

***

ZAFER BAYRAMI

Keşke... Ah keşke... Salonda kamera da olsa... Duygulanarak izlediğimiz görüntüler televizyonlarımızda yayınlansa. Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi... Azerbaycan milletvekili... Masada... Sesi yükseliyor... Yine hiç bilmediğimiz, duymadığımız bir şiir okuyor:

"Türkiye fahrimiz, ümitgâhımız,

Askerin kahraman kurtarıcımız.

Otuz Ağustos, yirmi ikinci yıl,

Milletin yâdından hiç çıkan değil,

O gün Mehmetçiğin hücum sesidir.

Türk'ün silahının galebesidir."

Alkışlar... Kucaklaşmalar... Sonra müziğe devam.

***

TÜRKİYE'DE EĞİTİM... STATÜ

Üniversiteyi Türkiye'de okumak, Azerbaycan'da bir statü... Övünç ve gurur.

Bakanlıklarda... Bürokrasinin değişik kademelerinde... Silahlı kuvvetlerde... Emniyette... Türkiye'den mezun çok. Konya Milletvekili Orhan Erdem'e sordum... Eğitimci... Eski Milli Eğitim Bakan Yardımcısı... TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu Sözcüsü.

- Türkiye'de kaç yabancı üniversite öğrencisi okuyor?

Orhan Erdem anlattı:

2025-2026... Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 380 bin... Bu bir rekor.

Artış bir önceki öğretim yılına oranla yüzde 25.

Türkiye uluslararası eğitimde dünyanın ilk 10 ülkesi arasında.

Irak, Afganistan, İran, Türk cumhuriyetleri, Afrika'dan... Ve pek çok ülkeden gelen öğrenci var.

***

KAFKAS OYUNLARI

Türküler... Marşlar... Şarkılar...

Azerbaycan milletvekilleri yerinden kalkıyor... Kafkas oyunları... Salon alkışlıyor.

Ağalar Veliyev... Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi... Ortaya çıkıyor... Kafkas oyunları. Sonra... Bizim milletvekillerine el sallıyor; "Siz de gelin" dercesine.

Ve... İstanbul Milletvekili... Türk heyetinin başkanı Şamil Ayrım sahnede. Ardından Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz.

Resmiye Eroğlu Canaltay... KKTC Milletvekili... O da oyunlara katılıyor. Resmiye Hanım'a dönüyorum: "Çok güzel Kafkas halk oyunu oynadınız... Fotoğrafınızı KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a göndereceğim."

Kahkahayı basıyor: "Gönderin... Çok memnun olurum."

***

ÇARŞI, PAZAR

Dolaşmazsak olmaz... Birkaç markete girdim. Bizim markalar. Elbette var... Örneğin:

Kızılay maden suyu... 1 Manat... Bizim parayla yaklaşık 26 Türk Lirası.

Tariş Zeytinyağı... 14 Manat... İndirim yapılmış, 11.89 Manat... Türk Lirası karşılığı 310 lira.

Domates... 6.59'dan 4.69 Manat'a inmiş... 122 lira.

Pek çok üründe endirim var.

Et... Bizden ucuz. Kıyma... 13.99 Manat... 364 TL. Dana eti... 15.99 Manat... 416 TL.

***

CANLI İFA

Yoruldum... Bir mekâna girdim... Kalabalık... Televizyon açık. Bir ara ekranda "canlı ifa" yazısı çıktı... Kafedekiler, ekrana kilitlendi... Canlı ifa... Acaba canlı yayında ne var?

Türkiye bağlantısı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Azerbaycan'a gidenler bilirler... Erdoğan'ın Azerbaycan reytingi, Türkiye'dekinden yüksek.

***

TANAP... VE TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ

Azerbaycan televizyonlarında... Gazetelerinde... ABD/İsrailİran savaşı ile birlikte Türkiye'nin artan önemi konuşuluyor... Doğalgaz konusu tartışılıyor.

TANAP... Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan stratejik hat... 1811 kilometre.

Savaşta, Türkiye'nin izlediği dengeli, barışçı, uzlaşmacı politika... Azerbaycan gündeminin önemli konularından.

Zira... Avrupa'nın doğalgazı, Türkiye üzerinden gidiyor.

***

NOKTA... YARINA

Türk hastanesine de gittim... Türk baklava, börek imalathanesine de. Azerbaycanlılarla da konuştum... Bizimkilerle de. Can Azerbaycan'dan son notlar... Noktayı yarın koyacağız.