Atatürk Parkı... Atatürk heykeli... Atatürk Lisesi... 2001 yılında kurulan Atatürk Merkezi.

"Atatürk Merkezi, Azerbaycan respublikası Prezidenti Heyder Aliyev'in 9 Mart 2001 tarihli, 641 nömreli serencami ile kurulmuştur."

Atatürk... Ders kitaplarında.

Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de Atatürk Caddesi.

Yine Gence'de... 1918'de kurulan Kafkas İslam Ordusu'nun komutanı Nuri Paşa'nın, şimdi müze olan evinin duvarında... Atatürk ve Haydar Aliyev fotoğrafı.

"Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" diyen Atatürk, can Azerbaycan'da her yerde... Gönüllerde yaşıyor.

***

TÜRKİYE AŞKI

Azerbaycan... Nüfus 10 milyon 225 bin.

Türkiye'ye Azerbaycan'dan gelen turist... 1 milyon.

Gelen, bir daha geliyor... Bir daha... Bir daha.

Otellerin, lokantaların duvarlarında... AVM'lerde... Türkiye'den resimler... İstanbul... Boğaz... Köprü... İzmir... Antalya... Bodrum... Türkiye'de konut alan Azerbaycanlı hayli çok.

***

GURUR DUYDUM

Bakü... Hazar Denizi'ne paralel bir bulvar... Şehrin en prestijli bölgesi... 5 yıldızlı oteller... Konaklar... Lokantalar.

Ve... Türk bayrağı ile Azerbaycan bayrağının dalgalandığı bir hastane:

"Dünyagöz Xastexanası."

Girdim... Kalabalık... Hasta çok.

Duvarda bir tablo... İki Cumhurbaşkanı... İlham Aliyev... Recep Tayyip Erdoğan... Ve iki bayrak... Azerbaycan... Türkiye.

Ve altındaki yazı:

"Biz, bir millet, iki devletiz... Haydar Aliyev."

Bir başka duvarda... Doktorların isimleri... 9 doktor.

6'sı Türk... 3'ü Azeri.

İlk sıradaki isim... Prof. Dr. Anıl Kubaloğlu.

Beyazlar içinde bir genç kadın, "Hoş geldiniz" dedi... Beni hasta sandı:

- Adınız? Şikâyetiniz? Hemen sizi doktorumuzun yanına götüreceğim.

Başladım gülmeye... "Sadece gezmeye geldim."

- Buyrun, sizi gezdireyim... Bu arada ne içersiniz?

Dünyagöz... Azerbaycan'ın en büyük, en donanımlı göz hastanesi... Bizim hastanemiz... Gurur duydum.

***

BAKLAVA, BÖREK FABRİKASI

Döner... Baklava... Cağ kebap... Börek... Tantuni... Çöp şiş... Adana kebap... Lahmacun... Adım başı Türk lokantası... Türk tatlıcısı.

Talep öyle çok ki... Fabrika bile kurulmuş: Köz Künefe.

İki kardeş... Halil ve Hulusi Karip.

Nüfus memuru hatası... Garip yazacağına... Karip yazmış.

Fabrikada 350 kişi çalışıyor... Çoğu kadın.

Baş ustalar Türk... Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Mersin'den.

Bakü'deki otellere, lokantalara, marketlere baklava, börek, dondurma... Bu fabrikadan.

Gezdim... Fabrika pırıl pırıl... Tertemiz.

Fabrika fiyatları... Baklavanın kilosu 45 Manat (1183 lira...) Börek 35 Manat (920 lira...) Dondurma 25 Manat (657 lira.)

Şehir içinde Türk lokantasına giderseniz: Bizim parayla... Döner 90, köfte 140, tantuni 140 lira.

***

GİRİŞİMCİMİZ ÇOK

Kahramanmaraşlı bir sanayici... Mehmet Yunus Asilsoy.

Azerbaycan'da iki fabrika birden kuruyor... Biri Gence'de... Diğeri Karabağ Sanayi Parkı'nda.

Çelik mutfak eşyaları üretecek... Tencere, tava.

Marka... Asilsoy.

Üretim... İç piyasaya... İhracata.

Azerbaycan'da... Mehmet Yunus Asilsoy gibi o kadar çok girişimcimiz var ki... Her sektörde.

***

AMİN

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC milletvekilleri yemekteler.

Davet sahibi Azerbaycanlı bir siyasetçi... İş insanı. Yemekte bir konuşma yapıyor... Son cümlesini paylaşacağız:

"Allah, Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan düşmanlarına fırsat vermesin."

Can Azerbaycan... İşte böyle bir ülke.

***

YERİNDE BİR İSTEK

Azerbaycanlı siyasetçiler, bizim milletvekillerimizden neler istediler?

Dostluğun, kardeşliğin, karşılıklı geliş gidişlerin devamını... Ticaret hacminin yükselmesini... Türk yatırımcılarının gelmesini.

Ve... Önemli bir istek:

"Bakü-Tiflis-Kars demiryolu daha işlek hale gelsin."

***

ANA-BABA OCAĞI GİBİ

Bakü... Azerbaycan'ın başkenti... Nüfusu 2.5 milyon.

Şehirdeki 5 yıldızlı otel sayısı 38.

Gezilecek yer çok... Halı Müzesi... Bibiheybet Camii... Kız Kalesi... Alev Kuleleri... İçeri Şehir... Milli Park... Nizami Caddesi... Çeşmeler Meydanı... Haydar Aliyev Kültür Merkezi... Devlet Bayrağı Meydanı (Guinness rekorlar kitabına giren bayrak... Direk yüksekliği 162 metre...) Hayvanat Bahçesi... Bağımsızlık Müzesi...

Hediyelik bir şeyler almak isterseniz... Magnet... Kalpak... Yerel ürünler... Çok... Ve ucuz sayılır.

Özetle:

Kardeş Azerbaycan'da kendinizi annebabanızın, kardeşinizin, akrabanızın evinde hissediyorsunuz.