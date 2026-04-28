Türkiye'nin her yerinden iş dünyasının temsilcileri Antalya'daydı... Nabız tutmak için bulunmaz fırsat.

Nevşehir'den başlayalım... Arif Parmaksız... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Birkaç satırbaşı:

Erken seçim gündemde yok, yok, yok.

Gündem savaş... Sonra da ekonomi.

Kapadokya... Turizmde iptaller başladı.

Patates para etmedi... Niğde ve Nevşehir'de çiftçi zararda... Gündem böyle konular.

***

AYDIN

Hakan Ülken... Ticaret Odası Başkanı... "Gündem ekonomi" diyerek söze başladı:

Savaş, ekonomik sorunların tuzu biberi oldu.

Paraya erişim güçleşti... Sanayide daralma var.

Kırsal kesim geçen yılki kuraklığın sıkıntılarını atlatamadı.

Umudumuz turizmde... Savaş bitince turizmin canlanacağına inanıyoruz.

***

TRABZON

Eyyüp Ergan... Ticaret Borsası Başkanı... "Hele şu kirli savaş bir sona ersin de önümüzü görelim" diye konuştu:

İran savaşı, bütün hesapları bozdu... Ana gündem ekonomi... Enflasyonun düşmesi.

Seçimin zamanı değil... Her şeyin vakti var.

Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkmak mümkün mü?

Türkiye soğukkanlı bir dış politika izliyor... Ordumuz güçlü... Savuna sanayiine iyi ki çok önem vermişiz.

***

ALANYA

Kerim Taç... 3 dönem Ticaret Odası Başkanlığı yaptı... "Savaş, turizmi baltaladı" dedi:

Rezervasyon iptalleri yüzde 35'i bulmuştu... Şimdi biraz azaldı... Toparlanıyoruz.

Bu ortamda seçim konuşulur mu?

Terörsüz Türkiye Projesi'ni destekliyoruz... Turizm bölgesiyiz... Terörden çok çektik.

***

MANAVGAT

Alanya'nın 266 bin nüfuslu ilçesi... Turizm cenneti... Seydi Tahsin Güngör... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Varsa turizm yoksa turizm... Rezervasyon iptalleri var.

Terörsüz Türkiye çok önemli... Savaş sonrası turizmde yükselme bekliyoruz... Ümitliyiz.

Bölgenin gündeminde erken seçim yok.

Asıl gündemimiz Antalya-Alanya Otoyolu'nun bir an önce bitmesi.

***

KUMLUCA

Tarım, en önemli gelir kaynağı... Fatih Durdaş... Ticaret Borsası Başkanı.

Yağmur portakal çiçeğini döktü... Narenciye para etmedi... Fiyatlar düştü.

Hava şartları domatesin kalitesini olumsuz etkiledi... İhracat geriledi.

Ne seçimi? Savaşın bitmesini, ekonominin canlanmasını bekliyoruz.

***

AFYONKARAHİSAR

Hüsnü Serteser... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... "Gündem ekonomi... Finansa erişim" dedi:

Erken seçimi siyasetçiler konuşuyorlar ama halkın böyle bir gündemi yok.

Savaş bitsin... Terörsüz Türkiye Projesi gerçekleşsin... Her şey düzelir.

Savaşa herkes tepkili... Çok şükür, Türkiye çok dengeli bir dış politika izliyor.

***

'KAPILARDA' DURUM

Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da bulunduğu ortamda, sınır kapıları konusu açıldı.

Özellikle de iki kapı: Kapıkule... Ve Habur.

En fazla ihracatımız bu iki kapıdan.

Savaş... Sınırdan çıkan TIR sayısını yüzde 15 düşürmüş.

***

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Boğaçhan Göksu... Antalyalı iş insanı.

Rifat Hisarcıklıoğlu sordu:

- Limonata işi nasıl gidiyor? Nerelere satıyorsun?

Göksu, anlatmaya başladı:

Başkanım, Türkiye, dünyanın altıncı büyük limon üreticisi.

Limon ihracatında dünyanın üçüncü ülkesiyiz.

Benim işim limonata... Bu yıl 5 bin ton limon işledik.

Ürettiğim limonatanın yüzde 70'ini ihraç ediyorum.

Japonya... ABD... Güney Kore... 40 ülkeye limonata gönderiyorum.

İlginç... 40 ülkeye limonata ihracatı... Bilmiyorduk... Ya siz?

***

KADERE BAK

Antalya... YÖREX fuar salonu... Tören... Protokol... Yanımda Büşra Özdemir oturuyordu... Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili. Tanıştık... Sordu: Beni hatırladınız mı?

- Siz o musunuz? Telefonla konuşmuştuk... Birkaç yıl önce.

"Evet" dedi: Beni duygulandıran bir yazı yazmıştınız... Telefonla aramış ve size teşekkür etmiştim.

"Kader" dedim:

- Sayın başkan... Hani ne derler? Kaderin üstünde de bir kader vardır... Sizinki de tam öyle.

Olayın... Konunun... Geçmişte olup bitenin özeti... Kısaca:

Pandemi... 2020... Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastalandı... 108 gün yoğun bakımda kaldı.

Dost bildikleri mezarını kazmaya başladı... Onun yerine geçme yarışı... Belediye yönetiminde müthiş çekişme.

Ortalığın sakinleşmesi için... Büşra Özdemir, göreve getirildi... Belediye Meclisi Üyesi.

Ama... Öfkeli ve hırslı erkekler lobisi... İçişleri Bakanlığı'na başvuru... Büşra Özdemir'in ayağı kaydırıldı.

Büşra Hanım, kulisten, kavgadan, yarıştan uzak durdu... Konuşmadı... Koltuğu bıraktı... Hatta, belediyenin önünden bile geçmedi.

O dönemde yazmıştım... İhaneti... Hançeri... Ve Büşra Özdemir'in olgunluğunu, saygınlığını, nezaketini.

Zaman su gibi aktı geçti... Belediye operasyonu... Muhittin Böcek tutuklu... Büşra Özdemir'e gelince... Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili.

Gel de kadere inanma.

***

AKIN GÜRLEK'E SELAM

Allah'ın selamı... Üstümüzde kalmasın... Antalya'daki fuarda yüzlerce girişimci kadın vardı.

Ve çarşamba-pazar, 5 gün binlerce kadın ziyaretçi.

Girişimci kadın... Ev kadını... Öğretmen kadın... Pek çok kadın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e selam, saygı, sevgi, teşekkür yolladılar.

"Şüpheli hiçbir olay kalmayacak" dediği için.

***

NOKTA

Ağrı'dan, TSO Başkanı Saim Alpaslan... Burdur'dan, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp... Ve...

Kayseri, Gaziantep, Aksaray, Uşak... Yurdun dört köşesinden Antalya'ya gelen... Çok kişiyi dinledik.

İş insanları... Kadın girişimciler... Meslek odası ve borsa başkanları.

Savaşı konuşuyorlar... Sonra da ekonomiyi... Nokta.