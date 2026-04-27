Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği... TOBB... İş dünyasının çatı kuruluşu... Meslek üst kurulu.

Büyük çatının altında 81 ile ve 160 ilçeye yayılmış 367 oda ve borsa var... Ticaret odası... Sanayi odası... Ticaret ve sanayi odası... Deniz ticaret odası... Ticaret borsası.

2 milyon kayıtlı üye.

Aileleri ve sağladıkları istihdamı düşünün, Yunanistan'ın nüfusundan fazla.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, aynı zamanda Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı.

Ankara'dan Antalya'ya uçarken, Hisarcıklıoğlu ile sohbet ettik... Savaş... Ekonomi... Enflasyon... Siyaset... Seçim... Yatırım... Terörsüz Türkiye.

***

ANA GÜNDEM... SAVAŞ

Rifat Hisarcıklıoğlu, belirli aralıklarla kamuoyu yoklaması/ araştırması yaptırıyor... Kapalı devre... Gündem... İş dünyasının beklentileri... Sorunlar... Çözüm önerileri...

Sordum... Son yoklama/araştırma neyi öne çıkarıyor?

Rifat Hisarcıklıoğlu:

"En büyük tedirginlik ekonomiydi... Savaşla birlikte güvenlik ilk sıraya geçti... Ana gündem savaş."

Beklenti... Savaşın bir an önce sona ermesi.

Başkan, "sadece bizim değil, dünyanın beklentisi" diye ilave etti.

***

TEK HANELİ ENFLASYON

Savaş öyle ya da böyle sona erecek... Barış inşallah erken sağlanır... Ya savaştan sonra neler olacak?

Rifat Hisarcıklıoğlu:

Reel gündeme dönülecek... Ekonomi konuşulacak.

Özellikle de enflasyon... Büyük sorun.

Enflasyonun tek haneye inmesi... Temel hedef... Çok önemli.

Geçmişte... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarında tek haneli enflasyonu gördük.

Tek haneli enflasyon yıllarında herkes planını, programını yapabiliyordu... Önünü görebiliyordu.

***

SİYASET VE SEÇİM

Siyaset... Her zaman olduğu gibi... Gergin.

TBMM grup toplantıları... Lider konuşmaları... Mitingler... Demeçler... Erken seçim beklentileri/tartışmaları... Ve soru:

- İş dünyası konuya nasıl bakıyor?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanıtı kısa ve net:

"Öyle bir beklenti yok."

Uçakta, Hisarcıklıoğlu'nun çevresinden isimler de vardı.

Arif Parmaksız... Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Seyit Ardıç... Ankara Sanayi Odası Başkanı.

Onlara bakıyorum... Söylemleri Hisarcıklıoğlu'nun sözlerinin fotokopisi.

"İş dünyasının erken seçim diye bir gündemi/beklentisi yok."

***

MEHMET ŞİMŞEK VE...

Hazine ve Maliye Bakanı... Uçakta bir ara söz Mehmet Şimşek'ten açıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mehmet Şimşek'ten övgüyle söz etti:

Mehmet Bey'in ajandasında bir plan var... Onu uyguluyordu... Disiplinli... Taviz vermeyen bir çizgisi vardı.

Fakat... Savaş, Sayın Şimşek'in bütün planlarını alt üst etti.

Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada, ekonomiyi etkileyen bir savaş.

***

BRÜKSEL TOPLANTILARI

Geçtiğimiz günlerde Brüksel'de iki önemli toplantı yapılmıştı.

Biri... Dünya Odalar Federasyonu İcra Kurulu ve Genel Kurul Toplantısı... 8 Nisan.

Diğeri... Milletlerarası Ticaret Odası ve AB Odalar Birliği ortak toplantısı... 9 Nisan.

Rifat Hisarcıklıoğlu, iki toplantıya da katıldı... Birincisinde ev sahibiydi.

İki toplantıda da, dünya ticaretinin seyri konuşuldu.

Uçakta... Hisarcıklıoğlu'na Brüksel gözlemlerini sordum... Dedi ki:

Savaş konuşuldu... İstikrarsızlık konuşuldu... Dünyanın gündemi bu.

Savaşın, dünyada rahatsızlık vermediği ülke yok.

Amerika... Avrupa... Afrika... Asya... Her kıtada, her ülkede... İş dünyasının ana gündemi savaş ve ekonomi.

***

YATIRIM... ÇOK ZOR

Yatırımları sordum... Yatırım, ekonominin lokomotifi... Savaş, yatırımları nasıl etkiledi?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanıtı:

Evet, yatırım çok önemli... Ama yatırımcı bu koşullarda nasıl yatırım yapsın? Çok zor.

Faiz ne olacak? Neyin, ne olacağı belli değil ki.

Yatırımcı önünü görecek ki yatırım yapabilsin... Bugün yatırımcı önünü göremiyor... Kimse göremiyor.

***

BİR BAHAR AKŞAMI

Antalya'ya indik... Akşam saatleri... Karşılayan çok... Oda ve borsa başkanları... İş dünyası temsilcileri.

Otelimize geçtik... Yemek daveti... Teşekkür... Odalarımıza çıkacağız.

Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bir dakika" dedi:

''Hava güzel... Bahçede biraz oturalım... Çay içelim... Yavuz Bey, uçakta bana bazı sorular sordu... Şimdi sizlere de sorsun... Yanıtlarınızı ben de dinlemek istiyorum."

IC Hotel... Havuz başı... Bir bahar akşamı... Ve sohbet.

Teşekkürler Hisarcıklıoğlu.

***

TURİZM

Kalabalıktı... Her sektörden isimler vardı... Rifat Bey, "Önce turizmciler konuşsun" dedi.

Antalya... Turizm başkenti... Önceliğin turizmcilere verilmesi doğal.

Konuştular... Hangi birini yazalım? Söyledikleri özetle şunlar:

Savaş, turizmi de etkiledi... Rezervasyon iptali çok.

Bazı turizm acenteleri fırsatçı... Fiyat kırmaya başladılar... Otelci ne yapsın? Mecburen fiyatı aşağı çekiyor... Odayı ucuza veriyor.

Beklentimiz savaşın bir an önce sona ermesi... Savaş biterse turizm canlanabilir.

***

SERBEST BÖLGE

Ahmet Çetin... Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, ona döndü:

- Ahmet Bey... Serbest Bölge ne durumda? Yat üretimi ve satışı nasıl?

Antalya Serbest Bölgesi... Türkiye'de en çok yat üretilen ve ihraç edilen yer... 70 metre uzunluğa kadar yat üretiliyor.

Üretim iyi gidiyor... Dünyanın her yerine yat ihraç ediliyor.

***

KARAMSARLIK

Rifat Hisarcıklıoğlu sordu:

-Tur teknecileri ne yapıyorlar? Önemli bir sektör? Onları da anlatın.

Anlattılar... Antalya'da bin 250 ticari tekne var... Turistik tur teknesi... Günlük turlar.

Ama... Savaş... Herkes tedirgin... Yarın ne olacak? Sektörde karamsarlık var.

***

NABIZ NASIL ATIYOR? YARIN

Anket... Antalya'da... Manavgat'ta, Kumluca'da, Alanya'da... Burdur'da, Isparta'da... Nevşehir'de Afyonkarahisar'da... Erzurum'da... Aydın'da... Nabız nasıl atıyor?

"Sizin Oraları Nesi Meşhur?" fuarı için Antalya'ya gelen oda ve borsa başkanlarına sorduk... Anket yaptık.

Siyaset... Seçim... Terörsüz Türkiye... Ekonomi.

Yarın... İsim isim.