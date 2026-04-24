Amasya'nın elması ve bamyası meşhur... Kayseri'nin sucuğu, pastırması, mantısı... Kars'ın kaşarı, Aydın'ın inciri... Gaziantep'in baklavası, Çorum'un leblebisi.

Ya sizin oraların nesi meşhur?

Afyonkarahisar'ın kaymağı, Balıkesir'in höşmerim tatlısı... Hatay'ın künefesi... Van'ın otlu peyniri, Malatya'nın kayısısı meşhur.

Siirt'in balı, Rize'nin çayı, Kahramanmaraş'ın dondurması, Erzurum'un cağ kebabı, Isparta'nın gül reçeli meşhur.

Ya sizin oraların?

22 Nisan... Çarşamba... Antalya'da "Sizin oraların nesi meşhur bayramı" vardı.

Dün de 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

İki günde iki bayram... Antalya sezonu (turizm) açtı denilse yeridir.

KUTLUYORUZ

Antalya Ticaret Borsası'nın 17 yıldır düzenlediği "Sizin oraların nesi meşhur" fuarı, ülkenin ve bölgenin tanıtımı için çok önemli.

Ali Çandır'ı kutluyoruz... Ticaret Borsası Başkanı.

Bu etkinlik... Bir günlüğüne de olsa... Ekonomiye canlılık getirdi.

On binlerce insan, gün boyu gezdiler, alışveriş yaptılar.

Ellerinde koca koca poşetlerle ayrıldılar.

Erzincan'ın tulum peyniri... Burdur'un ceviz ezmesi... Tokat'ın asma yaprağı... Giresun'un fındığı.

Ah keşke başka illerde de böylesine kapsamlı etkinlikler, fuarlar yapılabilse.

ANTALYA... FUARLAR ŞEHRİ OLMALI

Antalya Havalimanı... Dünyanın 50 ülkesinden uçak geliyor.

230 farklı havalimanından, 105 havayolu şirketinden binlerce uçak Antalya'ya yolcu taşıyor. Antalya... Neden bir "fuarlar şehri" olamıyor?

Çarşamba gününü Antalya'da bunu düşündük? ... Kiminle konuştuysak bunu sorduk.

BÜYÜK EKSİKLİK

Berlin'de, Londra'da, Paris'te yılda 100'den fazla fuar düzenleniyor. Düsseldorf... Fuarlar şehri diye biliniyor.

Antalya... 3 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin beşinci büyük şehri...

Akdeniz'in incisi. Böyle bir şehirde neden yılda 40-50 fuar... 100 fuar yapılmasın?

Turizmin başkenti Antalya'nın, aynı zamanda "Türkiye'nin fuarlar şehri" hâline getirilmemesi, büyük eksiklik.

KADIN OLMADAN ASLA

Antalya'ya... "Sizin oraların nesi meşhur" etkinliğine... Türkiye'nin değişik yerlerinden 100'ün üzerinde Ticaret Odası ve Ticaret Borsası katıldı.

35 belediye... Buradaydı.

Ama en çok dikkatimizi çeken kadınlar oldu. Farklı illerden... 70 kadın kooperatifi.

Balıkesir... Beyaz Zambaklar Kadın Kooperatifi.

Yine Balıkesir'den... Ayvalık-Küçükköy'den... KEDİ "Kadın Emeğini Destekleme İşbirliği...

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi.'' Kadın... Her yaşta... Çalışıyor, üretiyor... El emeği, göz nuru.

Ve örgütlüler... Ürettiklerini satıyorlar.

Gurur duyduk... Keşke 70 kadın kooperatifini tek tek yazabilseydik.

MARKA... ÇOK ÖNEMLİ

Antalya'daki etkinlik... YÖREX... Bir fuardan çok daha ötesi. Anadolu'nun kalbi.

Yavru vatan Kıbrıs'tan bile üreticiler gelmişlerdi.

Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun fuarı açış konuşmasında söylediği gibi... "YÖREX yenilikçi bir girişim... Ve markalar için çok önemli."

ZEYTİNYAĞI

Ayvalık... YÖREX'te ilgi gören ilçelerimizden... Varsa yoksa zeytinyağı... Kapış kapış satıldı. Ayvalık'ta... İnanılır gibi değil, "130 zeytinyağı markası" var.

33'ü "coğrafi işaretli". Ayvalık... Yüzlerce yılık zeytin ağacının bulunduğu bir yurt köşesi... Binlerce yıllık zeytin ağacı bile var. Fuarda zeytin/ zeytinyağı üzerine konuşurken... Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken dedi ki: "Sektörün durumu çok iyiydi... Ama içerideki tüketiciyi korumak amacıyla zeytinyağına ihracat yasağı getirildi... Sektörü sıkıntıya soktu."

Üreticiler... "Hakan Başkan doğru söylüyor" dediler. Evet... Hakan Ülken haklı. Ama... Türkiye'deki tüketiciyi koruyan Ticaret Bakanlığı da haklı... Yerden göğe kadar.

TÜRKİYE'NİN HAFIZASI

Türkiye'nin ilk ve tek yöresel ürünler fuarı olan YÖREX için "Türkiye'nin hafızası" denilebilir.

Anadolu'nun gücünü dünyayla buluşturan bir etkinlik.

Ülkenin 7 bölgesinin tüm renkleri, hikâyeleri, ürünleri, insanları, anıları bir arada. Bulancak da burada... Soma da... Aksaray da... Manavgat da.

GENEL SÖYLEM

Türkiye genelinde... Coğrafi işaretli ürün sayısı... 1832. Avrupa Birliği tescilli ürün... 46.

Fuarda üreticilerle konuştuk... Sorunlarını sorduk.

Genel söylem... "Enflasyon... Maliyetler yükseldi... Tüketici almakta zorlanıyor."

ŞALVARLI KADIN DEDİ Kİ

Rize'den gelenlerle de konuştuk, Erzurum'dan gelenlerle de... Kadın erkek herkesle sohbet ettik... Bütün gün.

Siyasetteki gerilimden... Kirli üsluptan... Hakaretten rahatsızlık var.

Özellikle de kadınlar. Şalvarlı bir kadın... Üretici... Yazmamızı istedi:

"Kötü sözler söyleyen koca koca insanların anneleri, eşleri, kızları yok mu?.. İsterseniz benim adımı vererek, fotoğrafımı basarak yazın."

MALATYA-ANTALYA HATTI

Geçen hafta Malatya'da dolaşırken... Malatyalının birinden şöyle bir söz işitmiştik:

"Trump, tek ayak üzerinde çiftetelli oynuyor."

Antalya'da fuarda da... Fuarı gezenlerden birinden şu sözleri duyduk:

"Trump, kendisini bu savaşa girmeye zorlayanlara küfrediyor."

GELECEK HAFTAYA

Turizm... Savaş... Rezervasyon iptalleri... Siyaset... Seçim... Terörsüz Türkiye... Anket... Ticaret Odası ve Ticaret Borsası başkanları ne diyor?

Ve daha fazlası... İsimli, fotoğraflı.

Gelecek hafta.