Asrın depreminin yaralarının sarıldığı şehirde gündem ne siyaset ne de erken seçim... Kayısının başkentinde konuşulan konular:

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'i Türkiye'den... Türkiye üretiminin yüzde 80'i ise Malatya'dan.

Malatya... 8 milyonun üzerinde kayısı ağacı... 100'den fazla ülkeye kuru kayısı ihraç ediliyor.

Geçen yıl don vurmuştu... Üretici zarardaydı... Bu yıl herkes ümitli... Üretimde rekor bekleniyor.

Ekonomi... Gündemin önemli maddesi... Herkes enflasyondan dertli.

Terörsüz Türkiye... Savaşla birlikte destek yükselmiş.

Kahramanmaraş... Okulda saldırı... En çok konuşulan konulardan.

Tunceli... Gülistan Doku cinayeti... Tutuklamalar... Herkesin dilinde.

KONUT UCUZ... KİRALAR DÜŞMÜŞ

Sami Er... Büyükşehir Belediye Başkanı... Babası merhum Necati Er, imam imiş.

Ağzından, "Allah, devlete, millete zeval vermesin" sözü düşmezmiş.

Bugün aynı söz... Sami Er'in dilinde... Gezerken dikkatimi çekti... Malatya'da ev kiraları düşük... Başkan Sami Er'e söyledim... Dedi ki: "O kadar çok konut yapıldı ki... Konut arzı oldukça fazla... Kiralar 15 bin liradan 5 bin liraya düştü."

Eğer ev almak isterseniz... TOKİ'nin yaptığı ev... 3+1... Yepyeni... 4 milyon liraya alabilirsiniz.

Unutmadan... Sami Er'in kariyerinde, TOKİ Başkan Yardımcılığı da var.

Başkanın halkla ilişkileri iyi... Halkın içinde... Beğendik.

İNANILIR GİBİ DEĞİL

Belediye Başkanı Sami Er anlattı. Cemil Çiçek, deprem öncesi yapılan ve depremde yıkılan kaçak yapılardan söz ederken... Sami Er araya girdi: "Sayın başkanım... İnanamayacaksınız ama 6 Şubat 2023 depreminden sonra da kaçak yapılaşma olmuş... Millet, can havliyle çadırlara koşarken, kimileri da kaçak inşaat yapmış.

Bu defa söze ben girdim:

- Gerçekten de inanamıyorum.

GELECEĞİN MALATYA'SI

Seddar Yavuz... Malatya Valisi... Vatandaş odaklı çalışan bir mülki idare amiri. Ordu'da, Kocaeli'nde valilik yaparken de böyleydi. Aktif... Halkın içinde... Ve erişilebilir.

Konuşurken, trafik ve otopark konusundan söz ettim. Depremden sonra, yeniden inşa edilen Malatya'da trafik, önemli sorun.

Vali Yavuz dedi ki:

- Yeni otoparklar yapıyoruz... 4 bin 100 araç kapasiteli... 3 bini şehir merkezinde... Ayrıca yolları genişletiyoruz... Ulaşım rahatlıyor... Geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz.

VALİ BEY, 'GERİ DÖNÜN' DİYOR... AMA

Vali Seddar Yavuz, "Yazarsanız memnun olurum" dedi: "Malatyalıları, Malatya'ya davet ediyorum... Geri dönsünler."

Ah! Keşke dönseler ama... Kaçı geri döner acaba?

Depremden önce... Malatya, yıllarca göç verdi... İş insanları, zenginler gitti... Onlar geri dönmezler ki.

Asrın depremi... Evi, işyeri yıkılanlar... Çoğu dönmüş... Fakat... En az 50 bini... Geri dönmeyecek gibi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Akşam yemeği... Kalabalık... Yanımda Mustafa Varol var... Malatya'nın yerlisi.

Terörsüz Türkiye konusu açılınca, "İyi anlatılınca destek artıyor" dedi:

Savaş da gösterdi ki, güçlü Türkiye için barış, birlik, iç cephe çok önemli.

Terörsüz Türkiye büyük ihtiyaç... Gecikmesin. Bu konudan siyasetçilere ekmek çıkmaz... Kimse terörsüz Türkiye'yi siyasi arenaya çekmesin.

Mustafa Varol'un sözlerine itiraz eden yoktu... Destekleyen ise çok.

DEVLET ANA

Selda Yavuz... Malatya valisinin eşi... Bir sivil toplum lideri. Ordu'dan, Kocaeli'nden tanıyorum.

Öksüzün ve yetimin başını okşayan... Şehit aileleriyle... Garibanlarla... Gönül köprüsü kurmayı başaran bir insan.

Duyarlı... Şefkatli... Güler yüzlü... Garip gurebanın hamisi.

Toplumun her kesimine... Engelliye... Gazilere dokunan örnek çalışmaları var... Allah razı olsun.

SAVAŞ VE SİYASET

İnönü Caddesi... Malatya'nın nabzının attığı yerlerden... Kalabalık... Dolaştık.

Halkın arasına girdik... Kadın, erkek... Sohbet ettik... Fotoğraf çektirdik. Ve sözü siyasete getirdik.

Kadınlardan biri öyle bir söz söyledi ki... Paylaşmamız şart: "Yanıbaşımızda savaş varken siyaset konuşulmaz."

TOPLUMSAL CHECK UP

Asrın depremi konuşuluyordu... Malatya... Hatay... Adıyaman... Yıkılan binalar.

Cemil Çiçek, "Deprem, toplum için bir check up" dedi: "Nerede, ne varsa gösteriyor... Yapılaşmadaki hataları... Çürük binaları... Yapılan yanlışları."

Dinleyenler, "Gerçekten de öyle... Çok doğru" dediler.

Sonra söz depremin ardından sergilenen birlik ve beraberlikten açıldı... Devlet-millet işbirliği... Çadır kentler... Konteyner kentler... TOKİ... Küllerinden doğan şehirler... Gurur duymamak imkânsız.

Cemil Çiçek... "Ya deprem öncesi" dedi: "Kaçak yapı deseniz var... Kanunsuz yapılaşmayı teşvik deseniz var... Çarpık kentleşme deseniz var... Bir araya gelip de önlem alamıyoruz... Ama deprem olunca, hemen birlik ve beraberlik sergiliyoruz... Mucizeler yaratıyoruz.''

Kalabalıktan... "Vallahi çok doğru" sesleri yükseldi.

Evet... Maalesef... Doğru.

ÖZAL'IN ADINA YAKIŞAN ESER

Çağdaş bir eğitim kurumu... Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın adına yakışan bir bilim yuvası: Turgut Özal Üniversitesi.

Üniversite... Ve Malatya'dan son notlar... Yarın.

MAHMUT ÇALIK... RAHMETLE

Tekstil sanayiinin öncülerinden... Malatya'nın Mahmut Amca'sı... Bir Anadolu kaplanı... Anateks... Malatya İplik... Malatya Boya... Anateks Anadolu.

Binlerce işçiye ekmek verdi... Okul, sağlık ocağı, öğrenci yurdu, spor salonu... Sayısız eser bıraktı.

Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi.

Malatya'da... Ahmet Çalık'ı aradım... Japonya'daydı... Telefonla konuştum.

Babasını... Mahmut Çalık'ı aradım... Hastaydı, ulaşamadım.

Malatya, el tezgâhı ile işe başlayan ilk temsilcisini... Mahmut Amca'sını kaybetti... Allah rahmet eylesin.