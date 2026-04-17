Bugün... Türkiye'yi dünyaya açan Özal'ın ölüm yıldönümü.

Anavatan Partisi kurucularından ve Özal'ın bakanlarından Cemil Çiçek ile Malatya'dayız.

Turgut Özal Üniversitesi'nde Özal'ı anma toplantısına katılacağız.

Cemil Çiçek'i dinleyeceğiz.

Vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen gönüllerde yaşayan Özal'ı rahmetle anıyoruz.

***



Türkiye onu unutmadı

Meşhur söz... Vefa milletin tarlasıdır.

Vefalı Türkiye, Özal'ı unutmuyor.

Adı ve anısı yaşatılıyor.

Havaalanında...

Caddelerde... Okullarda... Kültür merkezlerinde... Mahallelerde...

***



Şampiyon... Zampiyon

Franco Zeffirelli'nin kapalı gişe oynayan filmi: Şampiyon.

Boks maçı... Gözyaşı da var, aşk da.

Özal'ın Başbakan olduğu, milletin zamlardan yakındığı dönem.

Mizah dergisi FIRT... Kapak karikatürü... Turgut Özal... Zampiyon.

Eleştirel bir kapak.

Özal kızmadı... Karikatüristi aradı... Karikatürün orijinalini istedi... Çerçeveletti... Ve Başbakanlık Konutu duvarına astı.

Konutun duvarı karikatür sergisi gibiydi... Çoğu Özal'ı eleştiren karikatürler.

Özal... Hoşgörülüydü.

Halkın ona "Tonton" demesi boşuna değil.

***



Siyaset... İşte böyle bir şey

Milletvekili seçimi... 29 Kasım 1987... Anavatan Partisi, ikinci kez tek başına iktidar... 293 milletvekili.

İki yıl sonra... 31 Ekim 1989... Özal, Cumhurbaşkanı seçildi... Aldığı oy 263.

Aradaki fire önemli... Özal'ın milletvekili yaptığı isimler, oy vermedi.

Kendi partisinden rakip bile çıktı.

"Özal Cumhurbaşkanı seçilmesin" diye ANAP'tan istifa eden de oldu.

Seçim günü Meclis'te bulunduğu hâlde oy kullanmayan ANAP milletvekilleri vardı.

Tonton, kimseye küsmedi... Kin gütmedi... Kederini içine attı.

***



Siyasetin gülen yüzleri

Espriliydi... Bir gün, ana muhalefet partisi genel başkanı Erdal İnönü'ye takıldı... Zayıflığından dolayı:

"Sayın İnönü... Sizi gören, Türkiye'de kıtlık var sanır... Biraz yemek yeseniz... Kilo alsanız."

Profesör Erdal İnönü... Zarifti... Şişman Özal'ın şakasına... Esprili bir yanıt verdi:

"Sayın Özal... Sizi gören de kıtlığın nedenini hemen anlar."

Ve kahkahalar.

Malatyalı Özal ile Malatyalı İsmet İnönü'nün oğlu Erdal Bey, baki kalan bu kubbede hoş bir sada bıraktılar.

***



Brütüs... Her dönemde var

Kamran İnan... Anavatan Partisi milletvekiliydi.

Turgut Özal'a dedi ki:

- Koca Roma İmparatoru Jul Sezar'ın bir Brütüs'ü vardı... Sizin ise bir düzine... Bu kadar Brütüs'ü nereden buldunuz?

- Kamran Bey, kimler bunlar?

Kamran İnan isim vermedi... "Saymakla bitmez ki beyefendi."

***



Huyumuz kurusun

Osman Bölükbaşı (1903- 2002...) Türk siyasetinin Anadolu fırtınası.

Bana öyle bir söz söyledi ki... Aradan yıllar geçti, unutmadım:

"Biz, insanı kâfir diye asar, sonra da şehit diye namazını kılarız."

Adnan Menderes... Asıldı... Türkiye onu hiç unutmadı... Adı havaalanına verildi... Üniversiteye verildi... Anıt mezarda yatıyor.

Alparslan Türkeş... İdamla yargılandı... Cenazesi devlet töreniyle kaldırıldı.

Turgut Özal... Senelerce topa tutuldu:

"Oy verdik Özal'a, ölmeden girdik mezara... Usandık bu zamlardan, kurtarın bizi Özal'dan."

Cumhurbaşkanlığı döneminde mitingler düzenlendi:

"Çankaya'nın şişmanı, işçi düşmanı."

Ve... 17 Nisan 1993... Özal, sizlere ömür... Devlet töreninde on binler gözyaşlarıyla, dualarla uğurladı.

Huyumuz kurusun... Biz böyleyiz... Osman Bölükbaşı'nın, kitabın ortasından söylediği gibi.

***



'Şer cephesi'

Ölümünden bir ay önceydi... Ramazan... Ankara Atatürk Orman Çiftliği... Merkez Lokantası.

Masada... İftar davetini veren Hüsnü Doğan ve arkadaşları vardı.

İftardan sonra, Özal kısa bir konuşma yaptı... Satır başları:

Lüzumsuz bir kavganın içindeyiz.

Türkiye kadar dedikodusu çok olan bir ülke yoktur.

Dedikodu yapmak günahtır... Dedikodu, ölü insan eti yemek demektir.

Bunlara şer cephesi diyorum... Türkiye'de bir şer cephesi var.

***



Ya sabır!

Turgut Özal, çok zor bir dönemde parti kurdu... İktidar oldu... Başbakanlık yaptı.

İktidara geldiğinde askeri vesayet vardı.

1983-1987... Başbakan Özal, dört yıl boyunca, devlet protokolünün 7'nci sırasındaydı... Dünyada örneği yok.

Eşli protokolde... 14'üncü sırada bir Başbakan.

Acı gerçek... Kimse itiraz etmedi... Ne iktidar ne muhalefet.

Medya... Arşivler yalan söylemez... Tevazu bir yana... "Bu protokol ayıbını" yazan tek kişi benim... Yazmak riskliydi... Ama gerekliydi.

Yazımın çıktığı gün... ANAP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeciler ile Genel Sekreter rahmetli Mustafa Taşar, TERCÜMAN Gazetesi'ni Başbakan'ın önüne koydular:

- Efendim... Sayın Yavuz Donat'ı okudunuz mu? Yazdıkları doğru... Bu bir protokol ayıbı... Biz de rahatsızlık duyuyoruz.

Özal'ın tepkisi... Keçeciler ile Taşar anlatmışlardı:

- Okudum... Yavuz'a teşekkürlerimi söyleyin... Ve sabredin.