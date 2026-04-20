Asrın felaketinde Hatay'dan sonra en çok yıkımın olduğu şehirde bugün yeni bir Malatya doğuyor.

Binlerce konut yapılmış, kuralar çekilmiş, binlerce insan yeni evinde yaşıyor.

Fakat... Otelde, lokantada, çarşıda, sokakta... İlçelerde... Köylerde

"Başka bir şey" konuşuluyor:

"Okullarda neler oluyor?"

Kahramanmaraş... Okulda saldırı... 14 yaşındaki öğrenci, yanında getirdiği 5 tabanca ile, 9 kişiyi öldürdü... Şehirde gündem bu.

Herkes uzman (!), herkes kafasına göre yorum yapıyor.

Hani... Ne derler? ... "Ağzı olan konuşuyor."

Özetle... İnsanlar tepkili... Rahatsız... Kime kızacağını bilmiyor.

Tedirginlik tavan yapıyor.

***

GÜÇLÜ BİR PARTİ (!)

Türkiye'de siyasi parti sayısı 150'yi geçti... 200'e doğru gidiyor... Rekor.

İçişleri Başkanlığı'na ver dilekçeyi... Namın yürüsün... Artık Parti liderisin.

Ama bir de... "Dilekçesiz... Genel merkezsiz... Lidersiz" bir partimiz var... Hem de çok güçlü:

"Fitne... Fücur... Dedikodu... Yalan dolan" partisi.

Rahmetli Turgut Özal'ın ifadesiyle "şer cephesi."

Geç ekranın başına... Başla uydurmaya... Yalandan kim ölmüş?

Kahramanmaraş... Okulda katliam... Şer cephesi reyting yarışında.

***

BREMEN MIZIKACILARI

Türkiye'yi derin acılara boğan, öğretmenimizi öğrencimizi hayattan koparan bir olay yaşandı.

Milletimizin başı sağ olsun.

Bu süreci birlik ve beraberlik içinde, kaynaşarak, kucaklaşarak aşacağız.

Annelere, babalara... Eğitimcilere... Ülkeyi yönetenlere... Bilim insanlarına... Herkese görev düşüyor.

Ama bakıyorsunuz... Bu büyük acıdan "siyaset çıkarmaya çalışanlar" çıkıveriyor.

"Bremen mızıkacıları" gibi.

Ve... Her dönemde olduğu gibi.

Kötülükte yarışanlar.

***

KİTABIN ORTASINDAN

Cemil Çiçek... Kıdemli siyaset ve devlet adamı... "Bu konu... Kahramanmaraş, okul olayı... Halktaki öfke ve tedirginlik... Yapılan yerli yersiz yorumlar olayı" açılınca dedi ki:

Bu bir uzmanlık konusu.

Toplum derin bir üzüntü içinde... Yürekler yaralı... O nedenle de, kim ne söyleyecekse iyi düşünmeli... Yerli yersiz konuşmamalı.

Hele hele... En son siyasetçiler konuşmalı.

Aksi halde ve hiç istenmediği şekilde konu iç politika malzemesi haline getirilir ve yaralar derinleşir.

Çok önemli bir konu... Eğitimciler, psikologlar, sosyologlar, uzmanlar konuşmalı.

***

NÜFUSU AZALAN ŞEHİR

Sami Er... Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı... Ona bir gözlemimi aktardım... Sonra da sordum:

Depremden sonra Ankara'nın nüfusu arttı... En çok da Malatya'dan gelen oldu... Geri döndüler mi?

Başkanın yanıtı:

Deprem öncesi nüfusumuz 825 bindi... Bugün 750 bin.

İstanbul'a, Mersin'e... Başka illere gidenler oldu... Ama en çok Ankara'ya.

Gezdiniz... Gördünüz... Malatya derlendi toparlandı... Yepyeni konutlar yapıldı... Giden hemşerilerimizin dönmesini bekliyoruz.

***

DİLLERDEN DÜŞMEYEN SÖZ

Malatya'da en çok dinlediğimiz söz... Kadın erkek... Yaşlı genç... Köylü kentli... Herkesin dilinde:

"Allah devlete millete zeval vermesin."

Yaşı, Vali Seddar Yavuz'dan daha büyük olan Malatyalı... Valinin elini öpmek istiyor:

"Allah devlete millete zeval vermesin.

Seddar Yavuz elinin öptürmüyor... İhtiyara sarılıyor... Öpüyor.

***

KONTEYNER ÇARŞILAR

Malatya'da o kadar çok işyeri yıkılmış ki... Nereye gitsek "Konteyner işyeri."

Atlas Büfe... MR İletişim... Düğün Paket... PTT Taksi... Melodi Telefon... Kebapçı Çakır Usta... Öztürk İletişim... Peynirci... Kayısıcı... Bakkal... Saymakla bitmez...

Hepsi konteynerde.

Vali Seddar Yavuz dedi ki:

"İl genelinde 13 bin 178 işyeri yapıyoruz... 3 bini merkezde."

Cemil Çiçek ile gezdik... İşyeri inşaatları tam gaz.

***

GÖÇ GERÇEĞİ

Depremde Malatya'dan ayrılanlar... Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'dan ayrılanlar... Doğdukları topraklara dönerler mi?

Çoğu döndü... Dönmeye devam ediyor... Ama;

Gözlemimiz... Bir kısmının dönmeyeceği.

Aile, deprem sonrası Ankara'ya gelmiş... Baba iş bulmuş...

Çocuğu Ankara'da okuyor... Neden dönsün?

Ayrıca... Geçmişten buyana... Giden dönseydi şimdi Malatya'nın nüfusu milyonu geçerdi.

Bugün... Malatya nüfusuna kayıtlı olup da, İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Mersin, Bursa, Adana ve Antalya'da yaşayanların sayısı... "650 bin."

***

ACI GERÇEK

Asrın depremi... Asrın felaketi... Devlet ve milletin başarıyla geçtiği bir sınav.

Devlet ve millet kaynaşması... Devlet ve milletin başarısı.

Cemil Çiçek dedi ki:

- Depremden sonra devlet ve millet olarak gerçekten çok büyük kaynaşma içindeyiz... Başarılı oluyoruz... Mucizeler yaratıyoruz... Yeni ve modern şehirler kuruyoruz... Ama ne acıdır ki, depremden önce tedbir almayı bir türlü beceremiyoruz.

***

ŞANTİYE ŞEHİR

Seddar Yavuz... Malatya Valisi... "Şehri birlikte gezelim" dedi.

Cemil Çiçek ve Vali Bey ile birlikte dolaştık... Önceliğimiz yeni yapılan evler... TOKİ konutları... Küllerinden doğan yeni ve modern yerleşim yerleri.

TOKİ... Emlak Konut... Ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Malatya'da yapılan "bağımsız bölüm 104 bin."

"Devlet desteği ile yerinde dönüşüm." Sayı 20 bin.

81 bin bin konutun kuraları çekilmiş... "Bir kısmında yaşam başlamış."

Malatya... Büyük bir şantiye... Konutlar, işyerleri inşa ediliyor.

***

SOKAK NE DİYOR?

Üniversite... Çarşı pazar... Terörsüz Türkiye...

Ekonomi... Sokağın sesi.

Siyaset... Seçim... Belediyeler... Vatandaş ne diyor?

Malatya notlarımız devam edecek.