Geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını ve girişimcilerini yetiştirmeyi hedef edinmiş bir eğitim kurumu.

Gelişim odaklı, genç ve dinamik bir devlet üniversitesi.

13 bin öğrenci... 5 fakülte... 9 meslek yüksek okulu... 10 uygulama ve araştırma merkezi... 1 lisansüstü eğitim enstitüsü. 500'ün üzerinde akademik personel.

Turgut Özal Üniversitesi... 8 yaşında... Ve çok iddialı.

Yenilikçi ve reformcu Turgut Özal'ı hatırlatıyor... Üreterek, geliştirerek, yenilikçiliği rehber edinerek, geleceğe değer katarak Özal'ın adını ve anısını yaşatıyor.

Anadolu'da yükselen, gurur duyulacak bir üniversite.

ÖNCE KALİTE

Rektör Prof. Dr. Recep Bentli'ye sordum: "Öğrenciler hangi bölgelerden? Şehirlerden?"

Anlattı... Yarısı Malatya'dan. Diğer yarısı Türkiye'nin bütün illerinden. Ve 34 farklı ülkeden.

Cemil Çiçek, bir öneride bulundu:

- 13 bin öğrenciniz var... Sakın öğrenci sayısını artırmayı hedef edinmeyin.

- Başkanım, hedefimiz öğrenci sayısını değil, eğitimin kalitesini yükseltmek... Önce Türkiye, sonra da dünya sıralamasında yer bulabilmek.

BAŞKAN... DOĞRU YOLDA

Yerel seçim... 31 Mart 2024... Pek çok yerde AK Parti'nin oy oranı geriledi.

Malatya... Sami Er... AK Parti... Yüzde 48.97 oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Hem başarı hem de büyük sorumluluk.

Sabah erkenden şehri gezdim, Yaşar Öncan ile birlikte. Çarşı, pazar... Konteyner dükkânlar... Kalıcı konutlar... İki gün boyunca dolaştım... Sordum.

Malatyalı... Başkandan memnun. Halkın içinde... Sıfır kibir... Üslubu kucaklayıcı. Hısım, akraba, eş dost, partili, belediyeye tek kişi almamış.

Otobüs şoförü veya kepçe operatörü mü lazım? Önce uygulamalı sınav... Sonra da herkesin önünde kura.

Temel ilkesi: "Adil... Şeffaf... Hesap verebilir olmak."

Büyükşehir belediye bütçesi görüşülürken, CHP'li meclis üyeleri de "Evet" oyu vermiş.

Tebrikler Sami Er... Partililer böyle başkanı pek istemezler ama... Halkın sevdiği kesin.

BİR SİYASET GERÇEĞİ

Turgut Özal'ın memleketinden... Turgut Özal'lı bir anı.

Manisa'da bir avukat vardı... Ertuğrul Dayıoğlu... 1980 darbesi öncesinde belediye başkanıydı... İki dönem... Adalet Partisi'nden.

1984... Yerel seçim... Dayıoğlu bu defa Anavatan Partisi'nden belediye başkanı seçildi. Uzlaşmacıydı... Çalışkandı... Dürüsttü... Halkın içindeydi.

Başbakan Turgut Özal, bir gün Dayıoğlu'nu çağırdı ve dedi ki: "Ertuğrul Bey... Manisa parti örgütümüz senden şikâyetçi." Dayıoğlu'nun yanıtı... Bir Türk siyaseti gerçeği:

Sayın Başbakanım... Ben sizden daha eski bir siyasetçiyim.

Eğer yerel parti örgütü, bir belediye başkanını çok seviyorsa, biliniz ki halk o başkanı hiç sevmemektedir... Halk şikâyetçidir.

Ama... Parti örgütünün şikâyetçi olduğu belediye başkanından halk çok memnun demektir.

Özal güldü... Dayıoğlu'nu uğurladı... "Bildiğin gibi çalışmaya devam et" diyerek.

KENAN IŞIK'A VEFA

Oyuncu... Yönetmen... Oyun yazarı... Yönetici... "Kim Milyoner Olmak İster?" televizyon programıyla gönüllere giren Malatyalı sanatçı.

Turgut Özal Üniversitesi... Modern, büyük bir salon... Amfi. Kenan Işık adı verilmiş. Vefalı Malatya... Vefalı üniversite.

Gördük... Gezdik... Beğendik.

DOĞRU... ÇOK DOĞRU

Turgut Özal Üniversitesi'nde, öğrencilerle sohbetten son bir not.

Etrafımızda Türk ve yabancı öğrenciler. Ortadoğu'yu... Savaşı konuşuyorduk.

Öğrencilerden biri, "Zayıfın bu coğrafyada yaşama şansı yok" dedi.

Yabancı öğrenciler... Azerbaycanlı... Türkmenistanlı... Suriyeli... Afrikalı... "Doğru... Çok doğru" diye onayladılar.

Sonra... Silahlı Kuvvetler'e... Savunma sanayiine övgüler geldi.

TEBRİKLER

Üniversite... Ar-Ge Proje Pazarı.

Öğrencilerin 114 projesi, TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Başarılı öğrenciler ödüllendirildi. Kutladık.

Onlar... Büyük Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği pırlantalar.

MORAL VE MOTİVASYON

Marifet, iltifata tabidir... Tebrik ve teşvik çok önemlidir... İnsanların gururunu okşar... Moralini ve motivasyonunu yükseltir.

Kariyerinde... Belediye başkanlığı, milletvekilliği, bakanlık, TBMM Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği bulunan Cemil Çiçek'in, üniversite öğretim üyeleriyle ve öğrencilerle buluşması çok önemli.

Sohbet etmesi... Onları dinlemesi... Tecrübelerini aktarması... Üniversiteye bayram gibi geldi.

'SİYASET... SORUN ÇÖZMEKTİR'

Cemil Çiçek kürsüde... Turgut Özal'ın yakın çevresinden... Anavatan Partisi kurucularından... Özal'ın bakanlarından.

Turgut Özal'ı anlattı... Uzun uzun:

- Yakın siyasi tarihin en önemli şahsiyetlerinden... Hayatın içinden gelen bir insan... Vizyoner... Reformcu.

Cemil Çiçek, konuşmasını bitirince... Tören sona erince... Öğrencilere sordum:

- Cemil Bey'in konuşmasını nasıl buldunuz?

Yanıt çok... Beğenmişler.

Yanıtlardan birini paylaşmak isteriz:

- Sayın Cemil Çiçek kürsüde dedi ki: 'Siyaset sorun çözmektir... Sürekli sorunları konuşmak değildir... Çözümü söyle.' Sayın Cemil Çiçek'in bu sözlerini not aldım... Defterime yazdım... İşte bakın.