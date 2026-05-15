Almanya'nın açık ara lider damak tadı... Türk döneri.

McDonalds... King Burger... KFC... Domino's Pizza... Bizim döner hepsinin pabucunu dama atmış.

Dünya devleri, dönerle rekabet edemiyor.

Alman Cumhurbaşkanı... Alman Başbakanı... Bakanlar... Türk dönerinin hayranı.

Dönercilerin duvarları fotoğraf sergisi gibi.

Döner yiyen şöhretler... Siyasetçiler... Sanatçılar... Türkler de var... Ama fotoğrafların çoğu Alman isimlere ait.

Bir ayrıntı... Döner fabrikası çok... Örneğin Kaplan Döner... 100 kişi çalışıyor... Günde 50 tonun üzerinde döner.

***



Dikkat!

Almanlar için varsa Antalya, yoksa Antalya.

ABD ile İsrail'in İran savaşı, rezervasyonları bir süre dondurmuş.

Ama şimdi artış başlamış... Ön rezervasyon artışı geçen yıla oranla yüzde 15.

Turizmcilerle konuştuk... Hepsinin söylediği şu:

Türkiye, ucuz ülke olma özelliğini kaybetti.

Mısır... Yunanistan... Daha ucuz... Turizm de oralara kayma başladı.

***



Gözlem

Caddeler... Meydanlar... Çarşı... Kamuoyu yoklaması.

Arkadaşlarla dolaştık... Kimi Türkiye'den kimi Almanya'dan.

Mehmet Ali Dim... Bahattin Kaya... Doğan Azman... Mehmet Tunç... Şevket Tortop... Safa Doğanay... Cüneyt Karadağ.

Gözlem:

Terörsüz Türkiye... Bizimkilerde destek çok yüksek... Almanlara gelince, olumlu bakıyorlar.

Sürecin başlangıcında PKK'lılar silahlarını yakmışlardı... Alman parlamenterler de izlemişlerdi... Hâlâ konuşuluyor.

PKK'nın bazı üst yöneticileri... Paralı ilişkilere bulaşanlar... Alman devleti operasyon yapıyor... Yargılıyor... Tutukluyor.

Türkiye-Almanya ilişkileri... Sorun yok... 6-7 yıl öncesinden daha iyi.

Türk Hava Yolları... Memnuniyet tam puan... Hem Türklerde hem de Almanlarda.

***



Erdoğan bekleniyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kurban Bayramı öncesi Berlin'e gideceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sonbaharda Almanya'da olacağı... En geç 2027 başında.

Savaş... ABD-Avrupa soğukluğu... Türkiye'nin önemini artırmış.

***



Topkapı

Turizmciler şikâyetçi... Yabancı turist, Topkapı Sarayı'nı ziyaret edecek olsa, ödeyeceği para 50 Euro (2750 lira.)

Ama bir Türk, 500 liraya Topkapı Sarayı'nı geziyor.

Topkapı sadece bir örnek.

Müzelerimiz, Türk'e ucuz... Yabancıya pahalı.

Aradaki makasın fazla açık olduğu anlaşılıyor.

***



Avantaj

Antalya-Alanya hattı... 5 yıldızlı otel... Bir hafta konaklama... Uçak parası dâhil 1800 Euro.

Bunları anlatan turizmcimiz dedi ki:



- Mısır daha ucuz.

Ve devam etti:

- Bizim en büyük avantajımız, Almanların Antalya'yı iyi biliyor olmaları... Pek çok Alman çat pat da olsa Türkçe derdini anlatabiliyor...

Almanlar, sucuklu pideyi de biliyor, lahmacunu da. Tatil için Türkiye'yi tercih edenler, ne yiyeceklerini düşünmüyorlar.

***



Emlak sektörü

Birkaç yıl öncesi... Emlak firmaları, Almanya vatandaşlarına ev satıyorlardı.

Antalya-Alanya şeridinde... İzmir'de... İstanbul'da.

Bu defa farklı bir durum var... Şöyle ki:

Emlakçılar... Almanya'daki Türklere konut pazarlıyorlar... İstanbul'da... İzmir'de... Türkiye'nin farklı yerlerinde.

Örneğin:

Emlak firması... Ankara- Beypazarı'nda arsa pazarlıyor.

Arsanın tamamı... 3 bin 300 dönüm. Parseller... 300 metrekare... 500 metrekare... Bin metrekare.

Parseller imarlı. Metrekare fiyatı... 3 bin lira.

***



Siyaset

Berlin'de... Diğer bazı büyük şehirlerde... AK Parti'nin ve CHP'nin temsilcilikleri var.

MHP'ye gelince... Her yerde Ülkü Ocağı mevcut.

Türkiye'deki siyasi gelişmeler... Belediye yolsuzluk operasyonları... Davalar... İtirafçılar... Liderlerin konuşmaları... Herkesin ilgi alanı içinde.

Evlerde Türk televizyonu izleniyor.

Erken seçim... Olacağına inanan yok.

***



Yeni nesil

Birinci nesil... Çoğu sizlere ömür... Rahmetle anıyoruz.

Avrupa'da çile çeken nesil... Kazandığı parayı Türkiye'ye gönderen nesil... Eli öpülesi nesil.

İkinci kuşak... Avrupa'ya demir atmaya başlayan nesil.

İşçilikten serbest mesleğe geçenler... Market açanlar... Dönercilik yapanlar.

Ve... Üçüncü... Dördüncü nesil... Türk kökenli Alman doktorlar...

Mühendisler... İş insanları... Yanlarında her milletten insan çalıştıranlar.

İsim vermeyelim... Almanya'da, 10'dan fazla oteli olan Türkler var.

Almanya'daki partilerde... Yerel ve federal parlamentoda Türkler.

Radisson Otel'de konakladım... Resepsiyonda da, kahvaltı salonunda da Türk personel vardı.

Taksiye biniyorsunuz... Alman şoför yarım yamalak bir Türkçe'yle... Sizinle konuşuyor.

***



Arsa ve Ev

Evet... Firmanın adı bu... Aralık 2025'ten bu yana Almanya'da.

Balıkesir merkezde konut. Balıkesir Ören'de... Denize sıfır ev... Yazkış oturulabilir.

İzmir merkezde... Ve Dikili'de konut. Kuşadası Adaköy... Ve Nuova'da konut.

Emlak firması çok... İki örnek yeter sanırız.

***



Belediyeler... Ve rüşvet

Dünyada yolsuzluğun ve rüşvetin olmadığı ülke yok ki.

Amerika'da da var, Avrupa'da da, Çin'de de... Her yerde.

Almanya... Belediyelerde yolsuzluk ve rüşvetin en az olduğu ülkelerden.

Bunu nasıl başarmış?

Siyasette etik... Almanya neler yapıyor? Çin, ne cezalar veriyor?

Pazartesi günü anlatacağız.