BERLİN

Pazar... Anneler Günü... Almanya'nın başkentinin merkezindeyim... Eski Berlin duvarının olduğu yerde... Büyük bir park... Hani ne derler, "72 millet burada".

Afrikalı da var, İranlı da... İngiliz, Çinli, Suriyeli, Rus, Kenyalı, Fransız... Adı üzerinde Dünya Parkı. Dünyanın her yerinden insan var.

Piknik yapanlar... Yiyecek, içecek, tişört, ayakkabı, saat, gözlük, hediyelik eşya satanlar. Şarkı söyleyenler... Çeşitli gösterileri sergileyenler.

Parkın en kalabalık yeri ise... Gazzeli çocuklar anısına toplanılan yer... Honouring the Children of Gazza.

Dev afişte, "Ekim 2023'ten bu yana 15 binden fazla Filistinli çocuk öldürüldü" yazıyor.

***

İŞTE BATI

Berlin'in göbeğinde koskoca bir afiş... Gün boyu gelen okuyor, giden okuyor... Afişin fotoğrafını çeken çekene:

"Deutschland sendet auch weiterhin Waffen an Israel! Zwischen 2020-2024 kamen 33% aller Militarimporte Israels aus Deutschland."

Türkçesi... İkiyüzlü Batı'nın gerçeği:

"Almanya, İsrail'e silah göndermeye devam ediyor... 2020-2024 yılları arasında İsrail'e gönderilen silahların yüzde 33'ü Almanya'dan."

***

FOTOĞRAFLAR

Onlar birer melek... Aylan Tareq Al-Ghannam... Adeel Adel Deeb Al-Ghannam... Mahasen Issam Ali Al-Khatibi... Hıbatullah Shahadeh... Fadi Said Kamel Suleiman... Nihal Ziyad Abragith... Mohammad Mousa Al-Bıtar... Majed Abdel Qader Abu Zaina... Loay Mohamed Mecha... Issa Nafeth Mousa Jallad... Muadh Ashraf Shamsa... Naim Abdullah Naim Samha... Majed Abdel Qader Abu Zaina...

Almanya... Gazze'de yaşanan soykırıma seyirci... Tepkisiz. Ama... Binlerce Alman, Dünya Parkı'nda Filistinli yavrular için saygı duruşunda... İsrail ve destekçilerine öfkeliler.

***

AYAKKABI BAHÇESİ

Yerler ayakkabı dolu... Çocuk ayakkabıları... Renk renk.

Gazze'de... Soykırımda öldürülen Filistinli yavruların ayakkabıları.

Alman... Çinli... Rus... Fransız... Yüzlerce insan, ellerinde karanfiller... Gazzeli çocukların ayakkabıların içine çiçek bırakıyorlar.

***

MELEĞİN KANATLARI

Dünya Parkı'nda... Bembeyaz, gelinlik gibi bir giysi içinde... Kanatlı... Genç bir kadın dolaşıyor.

Melek simgeli. Kanatları... Tül tül dökülüyor.

Tüllerde isimler yazılı... Yüzlerce isim... Gazze'de can veren Filistinli çocukların isimleri.

***

AĞLAYAN ANNELER

Afiş... "Alle Mütter in unserer weet weinen in der selben Sprache."

Türkçesi... Değişik ülke insanlarının fotoğrafı gibi: "Bütün anneler aynı dilde ağlıyor."

***

KUNDAKTAKİ BEBEKLER

Kadınlar... Kiminin başı açık, kiminin kapalı.

Kimi Filistinli, kimi Avrupalı, kimi Asyalı... Afrikalı.

Kucaklarında kundaktaki bebekler.

Bezden yapılmış... Gazze'de can veren bebeklerin maketleri.

Kalabalığa bakıyorum. Sessizlik... Ve gözyaşları.

***

KURŞUN YARASI

Gazeteci olduğumu öğrenen Filistinli kadın, bir afişi işaret ediyor. Yazmamızı istiyor.

"Ich konnte die Menge an Kindern, die ich mit Schusswunden im Kopf sah, nicht glauben..."

Türkçesi... Gerçekten de inanılır gibi değil: "Kafalarında kurşun yaraları olan çocuklar gördüm... İnanmak istemedim."

***

'TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE'

Kadınlarla konuşuyorum... Her milletten.

Zaman su gibi akıyor... Vedalaşmak istiyorum. Bırakmıyorlar.

Dillerde... Türkiye'ye teşekkür... Türkiye'ye dualar.

Beni aralarına alıyorlar... Fotoğraf çektiriyoruz... Topluca... Ya da teker teker.

Ah... Bizim televizyon kanallarımızdan birileri de burada olsa.

***

İŞTE GERÇEK

Ortadoğu coğrafyasını kan gölüne çeviren asrın en büyük soykırımı.

Berlin'in göbeğinde tepki... Akşam oluyor, dünya annelerinin eylemi, tepkisi devam ediyor.

Manzara... Görenin yüreğini parçalıyor.

Yine bir afiş dikkatimi çekiyor: "Die gezielte Blockade der Lebensmittel- und Getränkeversorgung des Gazastreifens dauert an."

Türkçesi... Gerçeğin ta kendisi: "Gazze'ye bilinçli olarak yapılan yeme içme blokajı devam ediyor."

***

PROF. HABERAL 'GLOBAL İKON'

Berlin'de iken... Mısır'dan bir haber geldi.

Dünya ölçüsünde bir tıp etkinliği: Üroloji-nefroloji zirvesi. Bir Türk bilim adamı... Prof. Dr. Mehmet Haberal... Global ikon olarak takdim ediliyor.

Ve... 1700'den fazla böbrek nakli, 300'den fazla karaciğer nakli yapan... Hocaların hocası Prof. Mehmet Haberal'a plaket veriliyor. Prof. Haberal... Gururumuz... Tebrik ediyoruz.