Almanya'ya işçi olarak gittiler... 65 yıl önce.

Kimi sokakları temizledi, kimi kömür ocaklarında ömür tüketti.

Birinci nesil... Çileyi onlar çekti.

Bugün Almanya'da 100 bin Türk şirketi var.

Her sektörde... Gıda... Ticaret... Perakende... Hizmet... İnşaat... Emlak... Bilişim... Aklınıza ne gelirse.

500 bin kişiye istihdam sağlanıyor... Yarısı Türk.

Diğerleri... Alman... Suriyeli... Ukraynalı... Sırp... Bulgar... Belki 40 ülkeden.

Hafta sonu başkent Berlin... Gurbetçilerle buluştuk.

NİCE 30 YILLARA

Yaş günü... Türk-Alman İş İnsanları Derneği, 30 yaşında.

Bir avuç insan... Mehmet Aygün, Bahattin Kaya, Kemal Değirmenci, Remzi Kaplan, Ahmet Başbuğ... Ve birkaç kişi dernek kurdular.

Kuruluşta... İş adamları ifadesi vardı.

Sonra... Kadınlar iş dünyasında yer almaya başladılar.

Ve... İsim değişikliği:

Türk-Alman İş İnsanları Derneği.

Üye sayısı 360'ın üzerinde.

BİR HAVALİMANI HİKAYESİ

Gezdik... Gurbetçilerle sohbet ettik.

Berlin Eyalet Başbakanı ve aynı zamanda Berlin Belediye Başkanı Kai Wagner'in de katıldığı, 30. yıl gecesinde, iş insanlarını dinledik.

Çarşı, pazar... Dönerci... Terörsüz Türkiye... Seçim... Siyaset... Almanya'daki Türk ne diyor?

Hepsini anlatacağız.

Ama... Uçağımız Berlin Brandenburg Havalimanı'na inince... Aklımıza bu havalimanının hikayesi geldi.

Sinema filmi gibi.

Bugün konumuz işte bu havalimanı.

KARAR 2000

Tegel Havalimanı... Şehir merkezine çok yakındı... 8 kilometre.

Küçüktü... Berlin'e yeni bir havalimanı gerekiyordu.

2000 yılında karar alındı... Yenisi yapılacak.

Ama... Nereye yapılacak?

Yer aranmaya başlandı.

Arama 6 yıl sürdü.

FİYASKO

Törenle temel atıldı... 2006.

Ve yeni havalimanı inşaatının bitiş tarihi de açıklandı.

2012.

İnşaatın 6 yılda tamamlanması planlanmıştı.

Ve... 2012 geldi... İnşaat bitmemişti.

Yeni bir karar açıklandı:

Açılış 2013'te olacaktır.

Hatta... 2013'te yapılacak açılışın davetiyeleri bile basıldı.

Ama... Fiyasko... İnşaat devam ediyordu.

BİLİRKİŞİ

İşin... Havalimanın iki sahibi vardı.

Federal hükümet.

Ve Berlin eyalet hükümeti.

Havalimanı inşaatındaki gecikme, Alman devletinin günde bir milyon Euro kaybına yol açıyordu.

Hemen bir bilirkişi heyeti kuruldu.

Bilirkişi raporu... İnşatta 550 bin hata belirlendi.

Gerçek... Beş yüz elli bin.

MECLİS'TE KÜSKÜNLÜK

Açılış... Ertelendi de ertelendi.

Tam 5 kez ertelendi.

Bu süreçte... Bir gün... Berlin eyalet milletvekili... Gümüşhane-Kelkitli... Özcan Mutlu... Söz istedi ve Meclis kürsüsüne çıktı.

Eyalet Başbakanı Klaus Wovereit'in gözlerinin içine bakarak dedi ki:

Anlaşıldı, bu işi beceremiyorsunuz.

Size bir önerim var.

Havalimanını Türk müteahhitleri yapsınlar.

Göreceksiniz hemen bitirirler.

Meclis... Özcan Mutlu'yu alkışladı.

Ama... Başbakan Klaus Wovereit, Özcan Mutlu'ya küstü.

KUTLUYORUZ

Remzi Kaplan... Alman-Türk İş İnsanları Derneği Başkanı.

Bahattin Kaya... Derneğin eski Başkanı.

30. yıl kutlamasında birlikteydik.

Onlar... Kurucular... Ve üyeleri... Türkiye'nin başarılı temsilcileri.

Remzi Kaplan... Yozgat Bahadın'lı.

Berlin'den... 15 ülkeye döner ihraç ettiğini biliyor muydunuz?

İspanya'dan Fransa'ya... Körfez ülkelerine kadar.

TEGEL... SIĞINMACILARA MESKEN

Tegel... Berlin'in eski havalimanı.

Yenisi yapılınca Tegel ne oldu? Merak ettik.

Sığınmacılara barınak olmuş.

Suriyeliler... Ukraynalılar...

Tegel'i mesken tutmuşlar.

VE TÜRKLER

İstanbul Havalimanı... Temelin atıldığı tarih ile, havalimanının açılış tarihi arasındaki zaman aralığı 42 ay.

Almanlar... İstanbul Havalimanı'nı biliyorlar.

Ama... 42 ayda yapıldığını bilmiyorlar.

Makedonya... Hollanda... Hırvatistan... Rusya... Gürcistan... Katar... Kuveyt... Libya... Irak... Birleşik Arap Emirlikleri... Türkmenistan... Yeter mi? Daha sayalım mı?

Türk müteahhitleri oralarda havalimanları yaptılar.

Almanlara anlattım.

İnanamadılar.