Belediye operasyonları... Bornozlu başkan ve sevgilileri... Etkin pişmanlıklar... Yolsuzluk ve rüşvet dosyaları... İşportaya düşen ses kayıtları...

Ortalık toz duman.

Bunlar yetmezmiş gibi bir de Amerika ve İsrail ile İran savaşı... Ateşkes... Hürmüz Boğazı... Ortadoğu tam arapsaçı.

Bu hay huy arasında... Çok önemli Terörsüz Türkiye Projesi, gündemin alt sıralarına düşer gibi oldu.

Oysa şimdiye kadar, çözüme yönelik somut adımlar atılmalıydı... Yasal düzenlemeler yapılmalıydı.

Hatta... Büyük ihtiyaç... Yeni ve sivil bir Anayasa konuşulmaya başlanmalıydı.

***

SÜREÇ VE DEVLET BAHÇELİ

Ramazan Topdemir... Yıllarca Kürt sorunu üzerine araştırmalar yapan bir Kürt aydını... Adıyamanlı. Bu konuda kitapları var. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretim Üyesi.

Bir yıl içinde, Devlet Bahçeli'yi dört kez ziyaret etti. Geçen hafta MHP Genel Merkezi'ndeydi.

Topdemir'e sordum... Genel merkezdeki havayı... Terörsüz Türkiye'yi. Aldığım yanıttan iki cümle... Devlet Bahçeli'nin, Ramazan Topdemir'e söylediği sözler: "Terörsüz Türkiye'nin gündemde olmaması, sürecin gerilediği anlamına gelmiyor... Süreç kısa bir sürede sonuçlanacaktır."

***

VE... BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ

Ramazan Topdemir'e sordum... "Asıl konu... Süreç... Terörsüz Türkiye... Devlet Bey, neler söyledi?"

Topdemir, "Görüşmemiz tek konuda şekillendi... Terörsüz Türkiye çerçevesinde" dedi.

"Sayın Bahçeli'yi çok kararlı buldum... Konulara çok hâkim... Ve umutlu."

Devlet Bahçeli'nin Ramazan Topdemir'e neler söylediğine gelince:

Süreç gayet iyi gidiyor.

Her şey planlandığı şekilde devam ediyor.

Yasal çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Bu konunun sıcak gündem maddeleri arasında olmaması, kesinlikle sürecin durakladığı veya gerilediği şeklinde yorumlanmasın.

Süreç mutlaka sonuçlandırılacaktır... Kısa zamanda.

Türkiye'de esas konu, iç cephenin her zaman sağlam ve güçlü olmasıdır.

Kamuoyu şunu bilsin ki, süreçle ilgili kararlı adımlar devam ediyor... Verilen sözler zamanı geldikçe uygulamaya konulacaktır.

***

TOPDEMİR'İN MHP İZLENİMLERİ

Adıyamanlı bir Kürt aydınının ağzından... MHP'deki hava durumu:

Sayın Bahçeli ile görüşmek için bekleyen çok fazla. Genel merkez, yurdun her yerinden gelenlerle dolup taşıyor.

1990'lı yıllara ait bir fotoğrafı çerçeveletip kendisine hediye ettim... Rahmetli Alparslan Türkeş ve Devlet Bey'in bulunduğu bir fotoğraf.

Sayın Bahçeli duygulandı... Fotoğraf karesindeki arkadaşlarının isimlerini tek tek saydı.

Sayın Bahçeli'yi çok sağlıklı ve moralli gördüm... MHP'de deprem olduğunu söyleyenlere katılmıyorum... Odasına giren, heyecan içinde çıkıyor...

***

'ASIL OLAN İÇ CEPHE'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM'de konuşuyor... 1 Ekim 2024: "Fitne girişimleri karşısında 85 milyon olarak iç cephemizi sağlam tutmaya gayret ediyoruz."

Aynı gün... Devlet Bahçeli'nin sözleri: "Dünyada barış isterken, kendi içimizde barışı sağlamamız çok önemli."

Zaman filmini geriye saralım... Atatürk ne demişti? "Asıl olan iç cephedir."

1. İç cephede sorun olmasaydı, Atatürk bu sözü söyler miydi?

2. Bunca yıl geçtikten sonra hâlâ aynı sözler söyleniyorsa... Sorun devam ediyor demektir.

3. Milletvekilleri böyle bir konuda bile ortak tavır sergilemiyor ve sorun çözemiyorlarsa... Dışarıdan... Avrupa'dan... Amerika'dan... Uzaydan gelecek olan birileri mi çözecek?

***

SİNEKTEN YAĞ ÇIKARMAK

Terörsüz Türkiye... Bir devlet aklı. Bir devlet projesi. Günlük parti siyasetine malzeme yapılacak bir konu değil. Nüfusa göre şehidin en fazla olduğu Osmaniye, Yozgat, Kırıkkale gibi şehirlerde insanlar konuya yukarıdan... Siyasetin üzerinden bakıyorlar.

Öyleyse... Bazı siyasetçiler, sineğin kanadından yağ çıkarmaya çabalamak misali, neden bu önemli ülke meselesini günlük siyasete meze yapmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar?

***

GÜNÜN SORUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çözüm" diyor... "İç cephe" diyor. Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı... MHP... Devlet Bahçeli, aynı şeyleri söylüyor.

Sistemin ikinci büyük partisi CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, "Evet" diye konuşuyor.

TBMM dışlanmıyor... Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruluyor... Çalışıyor... Rapor yazıyor.

Hani... Ne derler? Yağ var, şeker var, un var... Öyleyse: Helva neden yapılamıyor? Süreç neden uzuyor?

***

ANA MUHALEFET

Terörsüz Türkiye konusunda... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bana söyledikleri dün gibi aklımda:

Atatürk'ün iki koltuğundan birinde oturuyorum.

Atatürk, "Yurtta barış, dünyada barış" demişti.

Terör sona ersin. Artık anneler ağlamasın.

(Terörsüz Türkiye) İyi niyetli olarak üzerimize düşeni yapacağız. Samimi ve şeffaf olarak yürütülecek yeni sürece "evet" diyorum.

Tek şartım var, Türkiye Büyük Millet Meclisi dışlanmasın.

Ne yapacaksam, ne söyleyeceksem her aşamada şehit aileleri ile gazilerin gözlerinin içine bakacağım. (2 Ocak 2025-SABAH)