İZMİR

Yeni Asır... Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi... Ege'nin köklü çınarı... İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın söylemiyle: "Tarihe tanıklık eden bir ekol... Türkiye'ye gazeteci yetiştiren bir kuluçka makinesi."

1895-2026... Yeni Asır 131 yaşında. Onur gecesi... Ege'ye değer katan ve sektörlerine yön verenler, "Ege'nin yiğitleri" ödüllendirildi.

Yaş günün kutlu olsun Yeni Asır.

MARİFET... İLTİFATA TABİ

Yatırım... İhracat... Yenilikçilik... Vizyon... Teknoloji... İnovasyon... Gastronomi alanlarında başarılı olan iş insanları ödüllendirildi.

Özlü bir söz var: "Marifet, iltifata tabidir." Marifeti... Başarıyı... Gelişimi takdir ve teşvik etmek gerekir.

Yeni Asır, 6 yıldır bunu yapıyor.

2026... Ödül gecesi... İltifat edilenler... Plaket alanlar:

GDZ Elektrik-Emre Aygın.

Fade Gıda-Hacı Ali Demir.

Gediz Perakende- Mustafa İren.

Dikili Organize Tarım Bölgesi-Mehmet Şahin Çakan.

Uçak Kardeşler- Hayrettin Uçak.

ÜLKEA Grup-Tülin Ülkü.

Ve... Monreve Group- Merve Arkas.

Başarılarının devamını diliyoruz.

ATAM, İŞTE İZMİR

İzmir... Türkiye'nin Batı'ya açılan penceresi İzmir... Ege'nin incisi İzmir... Büyük Atatürk'ün "Cennet" dediği İzmir.

O İzmir ki... Düşman işgalinden kurtuluşundan 4 gün sonra... 13 Eylül 1922'de... Edirne Milletvekili Şeref Bey (Mehmet Şerafettin Aykut) Meclis'e kanun teklifi vermişti.

İzmir'in adının "Güzel İzmir" olmasını önermişti.

Atam! Bugün İzmir'in hâlini bir bilsen, kemiklerin sızlar.

DERS... VE KAPAK

Dünyalar güzeli İzmir'i Osman Kibar'la... İhsan Alyanak, Burhan Özfatura, Yüksel Çakmur, Ahmet Piriştina ve Aziz Kocaoğlu ile çok dolaştım.

Eski belediye başkanları.

Ölenlere rahmet... Hayatta olanlara sağlıklı ömür diliyorum.

Aziz Kocaoğlu... CHP... Uzun süre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı... Bugün İzmir onu mumla arıyor.

Yeni Asır'ın ödül töreninden sonra Aziz Kocaoğlu'nu aradım.

Konuştuk... Uzun uzun.

Söyledikleri... Belediyeciliği ellerine yüzlerine bulaştıranlara, halkın nefretinde boğulanlara ders olsun... Kapak olsun.

AZİZ KOCAOĞLU

Dedim ki... Aziz Başkan... Belediyecilik... Aziz Kocaoğlu dedi ki:

Belediye başkanı... Bir, para yönetimini bilecek.

İki... Tasarruf... Olmazsa olmaz.

Üç... Yol haritası olacak... Stratejisi.

Dört... Planlama... İhtiyaçlar... Öncelikler.

Beş... Bir belediye başkanı her şeyi dört dörtlük bilemez... Ama soru soracak, tartışacak kadar bilecek.

Altı... Yetkilerini paylaşacak... Ama izleyecek, kontrol edecek.

ÖNCE GÖREV

Dedim ki... Belediye başkanı neler yapmalı?

Aziz Kocaoğlu dedi ki:

- Siyaset yapmamalı... Görevini yapmalı... Ve fırsat buldukça ilçe, belde, köy dolaşmalı... Mahalle mahalle gezmeli... Halkı, muhtarları dinlemeli... Toplumdan kopmamalı.

KIRMIZI ÇİZGİ

Dedim ki... Belediye başkanı neleri yapmamalı? Kırmızı çizgisi ne olmalı?

Aziz Kocaoğlu:

- Kırmızı çizgi... Siyasetçi şunu dedi... Delege bunu istedi... Hayır... Plandan sapmayacak.

ÇOK ÖNEMLİ

Dedim ki... Para pul... İhale... Komisyon... Rüşvet...

Aziz Kocaoğlu dedi ki:

İşte bu konu çok, ama çok önemli.

Belediye başkanı maddi manada doymuş olacak.

Daha açık konuşalım, tok olacak.

Bu söylediğimin zenginlikle ilgisi yok... Tok olacak, tok... Aklı parada olmayacak... Halka hizmete odaklanacak.

LİYAKAT

Dedim ki... Kadro... Çevre... Belediye başkanı kimlerle çalışacak?

Aziz Kocaoğlu dedi ki:

Başkanın her şeyi tam olarak bilmesi imkânsız.

Su... Arıtma... Yol... İstimlak... Trafik... Pazaryeri... İmar... Toplu taşıma... Dürüst uzmanlarla çalışacak.

Liyakati ön planda tutacak.

Komplekse gerek yok... Yanında, kendisinden daha akıllı insanlar olacak... Uzmanlar... Konularına hâkim olanlar.

ÖZGÜVEN

Dedim ki... Belediye başkanlığına aday olmayı düşünen biri size geldi... Tavsiye istedi... Ne söylersiniz? Aziz Kocaoğlu dedi ki:

Şunu söylerim... Seçilince, bir iş yapacaksan, bu işi, Türkiye'de en iyi bilenlerle yap.

En azından, onlara sorarak yap.

Kompleksli başkan zayıf kadroyla çalışır... Özgüveni olan ise akıllı, bilgili, ehliyetli insanla.

KİBİR

Dedim ki... Ego... Kibir... "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?"

Aziz Kocaoğlu dedi ki:

Kibir, insanı aşağı çeker.

Babam belediye başkanıydı... İhsan Kocaoğlu... Tokat'ın Erbaa ilçesinde... 1973-1980... CHP.

Yolda, başı önde yürürdü.

Dediler ki... "Sayın başkan dik yürü."

Babamın verdiği cevabı hiç unutmadım: "Dolgun başak eğik durur... Belediye başkanı oldum diye millete tepeden mi bakacağım?"

ELİNE... BELİNE...

Sözleştik... En kısa zamanda buluşacağız... Vedalaşırken dedim ki:

- Eline, beline, diline...

Aziz Kocaoğlu dedi ki:

- Hacı Bektaş-ı Veli ne kadar güzel ve doğru söylemiş... Çok önemli bir öğreti... Eline, beline, diline sahip olacaksın... Hele de bu aziz millet seni bir makama getirdiyse.