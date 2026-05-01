YOZGAT

Türkiye'nin en çok göç veren şehirlerinden... Nüfusu 413 bin... Ankara'daki Yozgatlı nüfus ise 400 bin... Keçiören'de Yozgat Bulvarı bile var.

İstanbul'daki Yozgatlı... 150 bin.

Kayseri... İzmir... Bursa... Kavimler göçü misali... Yozgatlı çok.

Yurtdışında da öyle... Fransa'da 80 bin, Avusturya'da 40 bin Yozgatlı.

Yozgat... Bir zamanlar 8 parlamenter çıkarırdı... Milletvekili... Senatör. Şimdi 4 milletvekili... İşte göç gerçeği.

1991 seçimlerinde Yozgat'tan milletvekili seçilen Alparslan Türkeş, "Yozgat, Türk milliyetçiliğinin sarsılmaz kalesi" demişti.

Kalede nabız tuttuk... Seçim, siyaset, ekonomi, terörsüz Türkiye... Sokaktaki insanın sesi.

***



Medeni Akyol

Yozgat Ticaret Borsası Meclis Başkanı... Sordum: "Hâliniz nicedir? Sokağın gündemi nedir?"

Söze, buğday ve traktör hesabıyla başladı:

"10 yıl önce 100 ton buğday satıp bir traktör alıyorduk... Bugün bir traktör almak için 300 ton buğday satmak gerekiyor."

Ve gündem... Medeni Akyol, devam etti:

Allah, devlete, millete zeval vermesin... Huzur içindeyiz.

Erken seçim... Hayır... Önce ekonominin düzelmesi lazım.

Terörsüz Türkiye... Devlet aklı... Birlik, beraberlik, kardeşlik... Kim istemez ki?

***



Taylan Alakoç

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Rifat Hisarcıklıoğlu ve Cemil Çiçek ile birlikte ziyaret ettik.

"Sadece Yozgat'ın değil ülkenin gündemi savaş ve ekonomi" dedi:

Erken seçim... Hangi sorunun çözümü olacak? Gündemde seçim diye bir şey yok.

Terörsüz Türkiye... Uzlaşmak iyidir... Ekonomiyi canlandırır.

Ama bir konu çok önemli... Şehit aileleri incitilmesin.

***



Kazım Arslan

Yozgat Belediye Başkanı... Yeniden Refah Partisi... Eski milletvekili.

Doktor... Halkın içinde... Hizmet odaklı. "Amerika ve İsrail'e tepki büyük" dedi.

Yozgat'a ayak bastığımız andan itibaren biz de aynı izlenimi edindik... Halk savaş istemiyor... Tepki/öfke tırmanıyor.

Başkanı dinlemeye devam ediyoruz:

Türkiye'nin izlediği dış politika çok doğru.

Sokakta siz de dinliyorsunuz, esnaf sıkıntıda... Emekli de öyle.

Ekonomi durgun... Gündem ekonominin düzelmesi.

Erken seçim... Konuşulmuyor.

Terörsüz Türkiye... Tartışılan bir konu değil... İtiraz edilmez.

***



Yozgat Valisi



Mehmet Ali Özkan... Tunceli Valisi iken ziyaret etmiştik. Yozgat'a atanınca da görüşmüştük... 2 yıl önce.

Kahvaltıda birlikteydik... Cemil Çiçek, Rifat Hisarcıklıoğlu, Arif Parmaksız... Aynı masada. Vali Özkan, "Türkiye'yi besleyen ilk beş ilden biriyiz" dedi:

Yeşil mercimek üretimi... Türkiye'de ilk sıradayız. Nohutta ikinciyiz. Şeker pancarında üçüncü. Buğday... Beşinciyiz.

Bu yıl toprak iyi yağış aldı... Üretim artacak. Sordum... Terörsüz Türkiye... Halk ne diyor? Vali Özkan'ın verdiği yanıtı, Yozgat'ta 20 kişiden dinledim:

- Dünya gündemi... Savaş... Terörsüz Türkiye Projesi'nin ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdi.

***



Cemil Çiçek... 'Yozgat'ın abisi'

Nereye gittiysek... Hangi toplantıya katıldıysak... Cemil Çiçek, "Yozgat'ımızın abisi" diye karşılandı. Kürsüye...

Yine, "Yozgat'ın abisi" diye davet edildi. Vefalı Yozgat... Abisinin adı her yerde. Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi... Cemil Çiçek Bulvarı... Cemil Çiçek Barajı... Say say bitmiyor.

***



Üzeyir Arslan

Sorgun ilçesi... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Rifat Hisarcıklıoğlu sordu:

- Buralarda durum nasıl? Talepleriniz nedir? Anlat, Yavuz Bey yazacak.

Üzeyir Arslan anlattı:

Yazı bekliyoruz... Gurbettekiler gelecek... Nüfusumuz 3 kat artacak... Ekonomiye can suyu.

İnşaat sektörü canlı. Madencilik var... Kömür... Demir... Termal turizmi.

Huzurluyuz... Savaş sona erse de ekonomimiz düzelse.

***



Unutmadan... Başbuğ'a vefa



Alparslan Türkeş Bulvarı... Alparslan Türkeş Parkı... Alparslan Türkeş Huzurevi... Ve daha fazlası.

Yozgat merkezde... Bazı ilçelerde... Yozgat Milletvekili Türkeş'in adı ve anısı yaşatılıyor. Bu coğrafyada milliyetçi damar oldukça güçlü.

***



Şiir



Arif Nihat Asya... Şair... Edebiyat öğretmeni... Milletvekili. Milletvekilliği sona erince... Öğretmenliğe döndü. Bayrak... Onun şiiri:

"Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım."

Valilik binasındaydık... Vali Mehmet Ali Özkan'ın makamında... Kalabalıktı.

Söz Yozgat'tan, şiirden, edebiyattan açılınca... Cemil Çiçek, "Arif Nihat Asya'nın Yozgat ile ilgili bir şiiri var" dedi. Ve ezbere okumaya başladı:

"Ey güzel yüzlü şehir,

Bildim adın Yozgat'mış.

Bir pirin duasıyla,

Hak, yozuna yoz katmış.

Daha sonra kızının

Mayasına naz katmış.

Şükür birinciyi çok,

İkinciyi az katmış,

Kızıyla evlenenin

Kışlarına yaz katmış."

Şiir bitince... Salondakiler alkışlamaya başladı. Birkaç kişi... "Başkanım" dediler: "Bu şiiri daha önce bize okusaydınız ya... Evlenmeden."

Ve... Kahkaha fırtınası.

***



Şehitler... Pazartesiye

Anadolu... Herkes işinde gücünde.

Mahkemeler... Büyükşehirlerdeki gibi değil... Kavga, soygun, rüşvet, dolandırıcılık, cinayet... Az.

Anadolu huzurlu.

Akdağmadeni... Yerköy... Boğazlıyan... Şefaatli... Huzur bahçesi... Dillerde, "Allah, devlete, millete zeval vermesin."

Ve şehitler... Şehitlikler.

Yozgat... Nüfusa göre şehidi en çok olan illerden... Şehitleri... İsimlerini taşıyan yerleri yazmamız şart.

Pazartesiye.