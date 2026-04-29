Aradan bir hafta geçti, Gaziantep'te yaşanan "ayıp" hâlâ konuşuluyor.

23 Nisan kutlamalarında sahne alan çocuk mehteran takımına, bir grup insan... Koca koca adamlar... Sırtlarını döndüler.

Kime ve niçin tepki? Neden protesto?

Atatürk yaşasaydı... Kızdığı zaman ağzından çıkan sözler dökülürdü:

"Şaşarım aklı perişanınıza be ahmaklar."

***

PAKİSTAN... GÜMÜŞ YILI

Pakistan devletinin kuruluşunun 50. yılı... Gümüş yıl... Büyük bir törenle kutlandı... 1997.

Dünya liderleri... Devlet başkanları, başbakanlar oradaydı.

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel.

Demirel... Giderken, mehter takımını da götürmüştü.

Geçit töreni muhteşemdi.

Ve sıra bizim mehter takımına geldi.

Alkış... Kıyamet... Tezahürat... Dakikalarca.

Mehter takımı, şeref tribününün önünden geçerken... Herkes ayağa kalktı... Dünya liderleri... Mehteran takımına saygı.

Oradaydım.

***

TAM GÜN TV YAYINI

Pakistan televizyonları bütün gün gümüş yıl yayını yaptı.

Yayınlarda... Saat başı verilen haberlerde... Hep iki görüntü öne çıktı.

Tören alanının üzerinde, alçaktan uçan Pakistan jetleri.

Ve... Gururumuz... Türk mehteran takımı.

***

JİNG'AN SQUARE

Çinliler... Mehteran takımının EXPO'daki yürüyüşünden öylesine etkilendiler ki... Devamını istediler.

Şanghay'ın merkezindeki meydan... Jing'an Square... Meydanın yanındaki büyük park.

Ve gösteri... Mehteran takımı.

Parkta konser... Saatlerce.

Estergon Kalesi... Ceddin Deden... Fetih Marşı... Osman Paşa Marşı... Mert dayanır, namert kaçar...

Hava kararana kadar park doldu taştı. Oradaydım.

***

ŞANGHAY-EXPO 2010

Açılış günü törenler, gösteriler vardı... Akşama kadar.

Mehter takımımız da oradaydı.

Türk pavyonu önünde yürüyüş başladı:

"Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı,

Düşmanın cümlesi önünden kaçtı,

Kelle koltuğunda üç gün savaştı,

Allah Allah deyip geçer Genç Osman..."

EXPO alanında yer gök inledi.

Mehteran... Yürüyüşe devam... Yunanistan pavyonu az ilerideydi... Mehteran takımının gösterisinden, binlerce kişinin ilgisinden rahatsız oldular.

EXPO yönetimine başvurdular:

"Bir daha mehteran takımı bizim pavyonun önünden geçmesin."

Oradaydım.

***

ÇİN TELEVİZYONLARI

Şanghay TV-1... İzleyici sayısı 250 milyon.

1 Ekim 2010... Akşam haberleri... İlk haber: The oldest military band of the world (Dünyanın en eski askeri bandosu.)

Çin televizyonları Jing'an Square... Meydan... Park konserini defalarca yayınladılar.

***

KIZILORDU VE MEHTER

Rusya... Moskova... Kremlin Sarayı... 2008.

Mehter takımımız ile Kızılordu korosu birlikte dostluk konseri verdiler.

İstanbul... Cemal Reşit Rey Konser Salonu... 2017.

Rus Alksandrev Kızılordu korosu... Konser.

Repertuvarda mehter marşları da var.

***

KKTC... CUMHURİYET BAYRAMI

Lefkoşa... KKTC'nin kuruluşunun yıldönümü... Cumhuriyet Bayramı... 15 Kasım 2025.

Tören... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşması... Ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kürsüde.

Ve geçit töreni.

Kara Kuvvetleri... Hava Kuvvetleri... Deniz Kuvvetleri... Mücahitler... Üniversiteler... Komandolar... Tanklar... Jetler.

Ve... Mehteran takımı:

"Türk milleti, Türk milleti,

Aşk ile sev milliyeti,

Kahret vatan düşmanını,

Çeksin o melun zilleti."

Alkış fırtınası... Dakikalarca... Gözyaşları.

Oradaydım.

***

KADIN... İLLE DE KADIN

Karabük Üniversitesi... 2010... İlk kadın mehteran takımı kuruldu.

İzmir... 2013... Osmanlı Kültür Derneği Başkanı ve Mehterbaşı Özcan Moran, kadın mehteran takımı kurdu.

Aydın... 2018... Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun girişimi... Kadın mehteran takımı.

Ankara... Altındağ Belediyesi... 2018... Kadın eğitim ve kültür merkezi... Kadın mehteran takımı. Yeter mi?

***

NEW YORK'UN KALBİNDE

Amerika... New York... Manhattan bölgesi... Bowling Green Park.

Göndere Türk bayrağı çekildi.

Ve... Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği konsere başladı.

Bitmedi.

New York'un kalbi ünlü Times Meydanı'nda bir konser daha.

Amerikalılar... Mehteran ile fotoğraf çektirebilmek için yarıştılar.

***

MİNİK YÜREKLERİN SESİ

Ankara... Yenimahalle Belediyesi... 2008... Çocuk mehter takımı kurdu... 47 çocuk... Minik yüreklerin sesi.

Bursa... 2009... Çocuk mehter takımı kuruldu.

Manisa... 2018... Çocuk mehter takımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı.

Hangi birini sayalım?

***

EY GAZİANTEP

Gaziantep! Ey şehitler ve gaziler diyarı!

Ey yiğidin harman olduğu Gaziantep!

Ey Şahin Bey'in, Karadede'nin memleketi Gaziantep! Ey kahramanlar yatağı Gaziantep!

Üzülme... Her sepetin içinden çürük elma çıkar.

Birkaç kendini bilmez, çocuk mehteran takımına sırtını döndü diye... Başın öne eğilmesin.