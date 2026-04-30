SORGUN

Yozgat'ın en büyük ilçesi... Nüfusu 80 binin üzerinde... Tarım, hayvancılık... Buğday, arpa, nohut, mercimek, şeker pancarı... Herkes işinde gücünde. En çok konuşulan konular:

Ah! Şu savaş bir an önce bitse.

Mazot fiyatı... Kırsaldaki üretici dertli.

Erken seçim beklentisi yok.

Terörsüz Türkiye... Halk destekliyor... Aman gecikmesin.

Tunceli... Gülistan Doku cinayeti... Dosyanın yeniden açılması... Karanlıkların aydınlatılması... Herkesin dilinde.

Beklenti... Ekonominin düzelmesi... Satın alma gücünün yükselmesi.

***

ZAMAN TÜNELİ

Cemil Çiçek ve Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte geldik. Uygarlıklar beşiği... Etiler'e kadar uzanan tarihi zenginlik... 1071 Malazgirt Zaferi ile Türk toprağı olan bölge. Akşam yemeği... Cemil Çiçek'ten bir anı: Başbakan Turgut Özal, Sivas'tan Ankara'ya dönüyor... Karayolu. Sorgun'dan geçiyor... Sorgunlular durduruyorlar.

Özal soruyor:

- Ne istiyorsunuz?

- Gidiş yolu ayrı olsun, geliş yolu ayrı... Trafik çok sıkışık... Her gün kaza oluyor.

1980'ler... Türkiye'nin önemli sorunu... Gidiş-geliş tek yol.

Bölünmüş yol diye bir kavramın olmadığı yıllar.

***

GERÇEK GÜNDEM

Rifat Hisarcıklıoğlu, beni masadakilerle tanıştırıyor:

- Tiyatro sanatçısı Altan Erkekli var ya... İşte bu Mehmet onun kuzeni... Amcasının oğlu... Yozgat Ticaret Borsası Başkanı.

Sohbet... Mehmet Erkekli anlatıyor:

Buralarda küçük esnaf sıkıntıda... Emekliler de öyle.

Erken seçim... Yarın sabah birlikte dolaşalım, kimsenin seçimi falan konuştuğu yok.

Terörsüz Türkiye Projesi'ne iyi bakıyoruz.

Mazot fiyatı bir düşse çiftçi bayram yapacak.

***

SİYASET HALKLA YAPILIR

Siyasette gerilim... Üslup... Hakaretler... Yüksek tansiyon... Kamuoyu rahatsız. İnsanlar... Sorunlarını anlatmak istiyorlar. Sorunları çözülmese bile... Anlatıp rahatlayacaklar. Cemil Çiçek'in ve Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sözleri... Lokantada, sokakta halkla sohbetleri, Sorgunluya ilaç gibi geliyor. Siyasetçiler... Hangi partiden olursa olsun, halkın ayağına gitmeliler.

Gözlemimiz... Siyasetçi ile halk ilişkilerinde kopukluk var.

***

ÖNCE EĞİTİM

Cemil Çiçek... 60 yılın üzerinde, devlete/millete hizmet.

60 yılın özeti... Kalabalığa verdiği ders: "Lafın doğrusunu söylemek için, doğru siyaset yapmak gerek."

Lafın doğrusu... Nedir?

Cemil Çiçek:

Bir ile, bir ilçeye yapılacak en önemli yatırım eğitimdir.

Türkiye'de 184 siyasi parti var... Kaçı eğitimi konuşuyor?

Bir ülkenin yükselmesi, eğitime verdiği öneme bağlı.

***

'MESLEK LİSESİ, MEMLEKET MESELESİ'

Sorgun TOBB Mesleki Eğitim Merkezi... Açılış töreni.

Kürsüde Rifat Hisarcıklıoğlu... "Mesleki eğitim çok önemli" dedi:

- Bu konuda özel sektöre de sorumluluk verildi... Bunun gereğini yerine getiriyoruz... Meslek lisesi, memleket meselesi.

Cemil Çiçek ve Rifat Hisarcıklıoğlu derslikleri dolaştılar. Öğrencilerle ve öğretmenlerle konuştular. Sıra, hediye vermeye geldi. Öğrencilere birer kitap:

Nurettin Topçu'nun kitabı... Ahlak.

Ahlak felsefesi üzerine yazılmış bir eser... Aslında bir başucu kitabı... Herkes okumalı.

***

TERMAL İLÇE

Konaklama... Safa Sorgun Thermal Hotel. Sorgun... Yerin altı termal su... İlçede termal otel çok.

Yavuz Ağıralioğlu... Anahtar Parti Genel Başkanı... Ağıralioğlu ailesinin de burada termal konaklama tesisleri var... Dededen kalma. Otelin penceresinden ovaya baktım... Sera, o kadar çok ki. Domates... Salatalık... Biber... Patlıcan... Kabak... Her çeşit sebze... Alıcı hazır... Üretimin tamamı ihracat.

***

DUVAR YAZILARI

Okul duvarlarında vitrinler... Vitrinler içinde yazılar... Okulda, herkesin dilinde aynı sözler... O kadar çok ki.

Hoşumuza gitti... Birkaçını paylaşalım:

Meslek ahlakı, toplumun aynasıdır.

Her işte kalite, her sözde dürüstlük.

Doğruluk en büyük sermayedir.

Helal kazanç en kutsal kazançtır.

Hile ile kazanan bereket bulamaz.

Kul hakkı yememek, en büyük erdemdir.

Sanat altın bileziktir.

***

YAYGIN HASTALIK

Sohbet... Her kesimden insan var... Kadın-erkek... Sivil toplum lideri... Kanaat önderi... İş insanı... Akademisyen... Meslek odası başkanı.

Cemil Çiçek konuşuyor.

Bunca yılın tecrübesiyle söylüyorum... Türkiye'de yaygın üç hastalık var.

Birincisi katarakt... Gerçeği görme zorluğu... Çok kişi gerçeğin peşinde değil.

İkincisi Alzheimer... Geçmişi çabuk unutuyoruz... Geçmişi hatırlamıyoruz... Geçmişten ders almıyoruz.

Üçüncüsü siyah-beyaz hastalığı... Ya öyle ya da böyle... Ya senin dediğin olacak ya da benim... Ya benden yanasın ya da benim karşımdasın... Ya dostsun ya da düşman... Tam bir kutuplaşma... Bu siyah-beyaz hastalığı, iç cepheyi sıkıntıya sokar... Ülkeye zarar verir.

Sohbetten sonra çok kişi yanıma geldi:

- Cemil Bey konuşurken siz not aldınız... O üç hastalık neydi, söyler misiniz?

Söyledik... Hepsi de defterine yazdı.

***

İNŞALLAH

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bugüne kadar, 81 il ve ilçelerinde 245 eğitim/ öğretim tesisi yaptı. 5 okulun inşaatı devam ediyor. 57 okul... Projelendirmesi sürüyor. Tebrikler Rifat Hisarcıklıoğlu. Sorgun'da... Eğitim merkezi açılış töreninde... Pek çok ilden, ilçeden, beldeden gelen vardı.

Benden rica bulundular:

"Rifat Bey, sizi kırmaz... Söyler misiniz? Bize de bir okul."

Hepsini not ettim... Ve törenden sonra da Rifat Hisarcıklıoğlu'na verdim... Toplam 37 okul. Rifat Bey, önce kahkahayı bastı... Sonra da listeye baktı. "İnşallah" dedi.

***

GEZSEN ANADOLU'YU

Sorgun... Sonra Yozgat... Devamı da olacak:

"Sen ne güzel bulursun,

Gezsen Anadolu'yu,

Dertlerden kurtulursun,

Gezsen Anadolu'yu."

Geziyoruz... Adım adım... Bu hafta... Gelecek hafta.