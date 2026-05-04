Kayseri, Afyonkarahisar, Erzurum, Eskişehir, Antalya, Yozgat... Dolaşıyorum... Gözlem:

Halkın gündemi ile Ankara'nın gündemi arasında büyük makas aralığı var.

Meclis'teki milletvekili sayısı... 592.

Ayrıntıya, isimlendirmeye girmek doğru olmaz... Ama şurası bir gerçek:

Çoğu... Halktan... Reel gündemden kopuk.

***



"Abooov!"

Yozgat'ta, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek'e sordular: Başkanım... Türkiye'de kaç siyasi parti var?

Cemil Bey yanıt verdi: 184.

Kalabalıktan ses yükseldi: Abooov!

Ve... Sokağın gerçeği... Vatandaş, 184 partiden 10'unun ismini sayamıyor.

***



Yeter ki dinle

Cemil Çiçek, şu anda aktif siyasetin içinde değil.

Bakan değil... Milletvekili değil.

Yozgat'ta... Sorgun'da... Yerköy'de... Kadın-erkek, köylü-kentli yaklaşıyor... Derdini anlatıyor. Cemil Bey dinliyor.

Gözlem: "Vatandaş rahatlıyor... Sorunun çözümü ikinci planda... Bir devlet adamının dinlemesi ona yetiyor."

***



İşte Atatürk

Aylardan Şubat... Atatürk, "Bu kışta kıyamette memleketin ne halde olduğunu görmek istiyorum" diyor.

Yola çıkılıyor... Kırşehir'e.

Araç yolda kara saplanıyor.

Atatürk... Ve yanındakiler... Aracı itiyorlar...

Kardan çıkarıyorlar. Kırşehir'den sonra yola devam ediliyor.

İstikamet Yozgat... Ama Yerköy ilçesinde hava kararıyor.

Atatürk geceyi Yerköy'de geçiriyor... Konakladığı yer tren istasyonu.

Bugün... Yüksek Hızlı Tren... Ankara-Yozgat 1 saat 15 dakika.

Otoyol... Bölünmüş yol... Iğdır'a da uçak var, Şırnak'a da... Yıldızlı oteller.

Ülkenin her yerine ulaşmak kolay.

Ve... Acı ama gerçek;

Lafa gelince, "Atam izindeyiz! Mustafa Kemal'in askerleriyiz!"

Halkın arasına girmeye gelince...

"Şimdi zamanı değil... İşim çok... Kongre... Sosyal medya... Avrupa, Amerika."

***



Tepki kime?

Ekonomik sorunlar... Emekliler... Siyasetteki çekişmeler... Siyasetçiler belki de bu nedenle çekiniyorlar... "Vatandaş tepki gösterir" diye.

Hayır... Vatandaş tepki göstermez.

Tepki, seçimden seçime gelene... Halktan kopana... Halka tepeden bakana... Ağzını bozana... Zenginleşme peşinde koşana.

***



Terörsüz Türkiye

Anadolu'nun ortasındaki Yozgat, nüfusa göre en çok şehit veren illerden.

Vefalı Yozgat... Şehit isimleri her yerde... Okulda... Üst geçitte.

123 okul... Şehit ismini taşıyor.

Merkezde 22 okulda... Sorgun'da 24, Yerköy'de 18 okulda...

Yiğitlerin ve şehitlerin diyarı Yozgat'ta insanlar, terörsüz Türkiye projesinin günlük siyasete malzeme yapılmasına tepki gösteriyorlar.

***



Sorgun

Yozgat'ın en büyük ilçesi.

Şehit Önder Muratoğlu İlkokulu.

Şehit Lokman Erkan İlköğretim Okulu.

Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi.

Şehit Yakup Kazan Anadolu İmam Hatip Lisesi.

Şehit Mustafa Kabasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi.

***



Poster

Yerköy'de... Cemil Çiçek, Rifat Hisarcıklıoğlu, Arif Parmaksız ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ettik.

Duvarda... Koskoca bir poster... Resimli... İsimli: "Yerköy ilçemizin kahraman yiğitleri."

Tam 45 şehidimizin, yiğidimizin fotoğrafı: Korgeneral Osman Erbaş... Murat Bek... Muzaffer Tufaner... Emin Uyar... Erdal Aytaç... Coşkun Acer... Hayrettin Arslan... Ferhat Gökdemir......

Posterde... Bakara Suresi-154:



Allah yolunda öldürülenler için 'ölüler' demeyin... Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.

Yerköy ilçesinde nereye gittiysek aynı poster... Şehitler gönüllerde.

Ve... Posterin altındaki yazı:

"Bu poster Yerköy Kaymakamlığı tarafından, vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden şehitlerimizin anısına hazırlanmıştır."

Teşekkürler... Alkışlar... Yerköy Kaymakamlığı'na.

***



Yerköy

Akdağmadeni... Boğazlıyan...

Çekerek... Şefaatli... Yozgat'ın 10 ilçesi var... Hangi birindeki şehitlerin adını taşıyan okulları yazalım?

Örneğin Yerköy:

Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi.

Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Lisesi.

Şehit Kâmil Çetinkaya İlkokulu.

***



Biliyor muydunuz?

Türkiye'de en çok komşusu olan ilimiz... Yozgat... Tam sekiz il ile komşu:

Kayseri... Çorum... Amasya... Tokat... Sivas... Nevşehir... Kırıkkale... Kırşehir.

***



Siyaset dersi

Öğrenciler... Gençler... Siyasete atılmak isteyenler... Esnaf... Kadın, erkek... Çiftçi... Serbest meslek sahibi.

Öğretmen... Cemil Çiçek.

Sorular soruluyor... Siyasete dair.

Cemil öğretmen yanıt veriyor:

Siyaset, yapamayacağını vaat etmemektir.

Vatandaş dalkavukluğu siyaset değildir.

***



"Cemil öğretmen"

Yozgat merkezde... İlçelerde... Okullara da gittik, meslek odalarına da çeşitli kuruluşlara da.

Cemil Çiçek ile Rifat Hisarcıklıoğlu, iki öğretmen gibi ders verdiler.

Derslerden biri... Kürsüde Cemil öğretmen:

Birleşmiş Milletler'e üye 194 ülke içinde Türkiye'nin yeri ne olacak. Bunu eğitim seviyemiz belirleyecek.

Okuldan mezun oluyor... Kızılırmak'ın uzunluğunu, Yeşilırmak'ın nereye döküldüğünü, Arşimet kanununu, Küba'nın başkentini biliyor... Fakat ekmek parasını kazanacağı bir mesleğe sahip değil.

Evlerimizde elektrik yoktu... Karanlıkta, evin önündeki elektrik direğinin altında ders çalıştım... Yıllarca.

Çocuklar... Gençler... Yarınlar sizin... Dünya ile yarışacaksınız... Okuyun... Meslek sahibi olun.

***



Testi kebabı ile veda

Asırlık ağız tadı... Yozgat ve Nevşehir ile özdeşleşmiş bir yemek... Gastronomi turizminin vazgeçilmezi.

Kuşbaşı et... Domates... Sivri biber... Soğan... Sarımsak... Yağ... Fırında pişiriliyor... Tepside.

Sonra... Sıra testiyi kırmakta.

Nevşehir'in... Abisi... Kanaat önderi... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, aşçıbaşına bahşişi veriyor... 500 lira.

Yanında Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de var... Bir bahşiş de ondan.

Afiyet olsun.

Bana yasak... Sadece fotoğraf çekiyorum.