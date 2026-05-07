Erzurumspor FK'dan sonra Amedspor da Süper Lig'de... İki kulübümüzü de kutluyoruz.

Hoş geldiler... Başarılar diliyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurumspor'u da Amedspor'u da kutladılar.

Yakışanı yaptılar.

Ve... Son söyleyeceğimizi yazımızın başında seslendirelim:

Spora siyaset bulaşmasın... Amedspor, günlük siyasi çekişmelerin mezesi yapılmasın.

Amedspor'un Süper Lig'de oynaması, ayrışmaya değil... Birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, Terörsüz Türkiye Projesi'ne katkı sağlasın.

AMEDSPOR'UN SEYİR DEFTERİ

Diyarbakırspor, daha önce de en üst ligde oynadı.

2001-2002 sezonu... Süper Lig'e yükseldi... Başkan Ali İhsan Kaya.

2008-2009... Yeniden Süper Lig... Başkan Dr. Abdurrahman Yakut.

Ve... 16 yıllık hasret... Diyarbakır Süper Lig'de.

Ama... Aradaki farkı da yazmalıyız.

Eskiden Diyarbakırspor vardı... Sonra geriledi... Şimdi Bölgesel Amatör Lig'de.

Şimdi ise Amedspor var.

Amedspor'un kısa hikâyesi:

Melikahmet Turanspor... Amatör ligdeydi... Büyükşehir Belediyesi'ne geçti... Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor.

Diyarbakır-Kulplu Edip Eren, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi iken... Ve Diyarbakırlı Metin Kılavuz, Büyükşehir Belediyespor Başkanı iken... İsim değişikliğine gidildi... Amedspor.

Gelecek sezon... 2026-2027... Amedspor, İstanbul'a da gidecek İzmir'e de... Trabzon, Samsun, Rize, Kocaeli, Erzurum, Konya'ya da.

MEHMET KAYA

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Bölgenin sözü dinlenen kanaat önderlerinden.

Amedspor'u... Süper Lig'i konuşuyorduk... Dedi ki:

Algıları doğru yönetmek lazım.

Amedspor'un Süper Lig'e çıkışı barışa katkı anlamında değerlendirilmeli.

Türk... Kürt... Hiç kimse bunun üzerinden siyaset yapmamalı.

Terörsüz Türkiye... Çok büyük ve önemli bir devlet projesi... Amedspor, bu projede fırsata dönüşsün.

Bizlere... Taraftara... Yönetime... Bölge kamuoyuna... Büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor... Bunun farkındayız.

Ve sorumluluğun gereğini yapacağız.

Futbol, dostluk ve kardeşlik içinde bir mücadeledir... Bölgeye her anlamda katkıdır... Tanıtım... Turizm... Ekonomi.

FELAT BOZARSLAN

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... Amedspor İstişare Kurulu üyelerinden.

"Kulübü politize etme çabaları var... Değişik çevreler... Bu bir tuzak" dedi:

Kulübün amacı futbol oynamak... Marka olmak... Siyaset dışında kalmak.

Ülke için de, bölge için de, kulüp için de gerekli olan bu.

Amedspor'un Süper Lig'e çıkışını politize etmek büyük haksızlık olur... Huzur iklimine zarar verir... Ülkeye yararı olmaz.

Amedspor'un taraftarları içinde Türk de var, Kürt de... Arap da, Süryani de, Ermeni de.

Kimse Amedspor'u bir politik görüşe sığdırmasın... Amedspor bir büyük şemsiye... Altında bütün siyasi görüşler var... AK Parti... MHP... DEM Parti... Ve diğerleri.

KIRMIZI ÇİZGİ

Felat Bozarslan rica etti... "Yazarsanız çok memnun olurum... Bu sadece benim değil, konuştuğum herkesin görüşü" dedi:

"Bölgenin İstiklal Marşı ile... Türkiye'nin birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzuru ile... Terörsüz Türkiye ile hiçbir sorunu yok... Barış, kırmızı çizgimiz... Önyargılar artık çöpe atılsın.

ŞEHİR HAZIR

Diyarbakır... Süper Lig için altyapı yönünden de, üstyapı bakımından da dört dörtlük bir büyükşehir.

Stadyum... 33 bin kişilik... UEFA standardında.

Milli maç oynandı... Türkiye-İskoçya... Stadyum doldu.

Havayolu ulaşımı... Uluslararası havalimanı... Uçağın biri iniyor, biri kalkıyor.

5 yıldızlı otel... Çok.

Şehir... Her şeyiyle Süper Lig'e hazır.

ŞEYHMUS DOĞAN

Kayapınar... Dünya Kavşağı... Hancı Et Restoran... Marka... Diyarbakır mutfağı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da iken... Yemeği burada hazırlandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş... Yemeğini burada yedi.

Yerli-yabancı... Müşterisi çok.

600 kişilik lokanta.

Şeyhmus Doğan... Diyarbakır'da onu tanımayan yok.

Amedspor'u konuştuk... Bölgeyi... Terörsüz Türkiye'yi... Dedi ki:

Süper Lig'e çıktık... Bayram... Şehir için büyük kazanım... Turizmi canlandıracak.

Kimse, Amed ismine takılıp kalmasın... Binlerce yıl önce Amed denilmiş... Kürtçe değil ki... Süryani... Asur ve Farsça'dan geliyor.

Bizim İbrahim dediğimize, Batı'da Abraham diyorlar... Öyle bir şey.

Diyarbakır bir büyük pınar... Su kaynağı... Ceylan da geliyor, zürafa da, aslan da... Türk, Acem, Arap, Kürt, Türkmen, Süryani, Ermeni... Bereketi duyan gelmiş.

Burası kültürler kavşağı... Sevgi ve uygarlık müzesi.

Kürt... Türk... Bizim bizden başka dostumuz yok.

Kız aldık... Kız verdik... Akrabayız... Kardeşiz.

Amedspor... Kardeşliğimizi pekiştirmek için bir fırsat... Terörsüz Türkiye, bir büyük fırsat... Bayram yapmalıyız.

ERZURUMSPOR

Bir başarı destanı.

Mehmet Sekmen... Büyükşehir Belediye Başkanı... Erzurumspor'u, Bölgesel Amatör Lig'den... Süper Lig'e kadar çıkardı.

Sonra... Erzurumspor düştü.

Mehmet Sekmen yine destekledi... Erzurumspor bir kez daha Süper Lig'e yükseldi.

Ve tekrar düştü... Borç... Transfer yasağı... Kapanmasına ramak kaldı.

Dadaşların heyecanı... Mehmet Sekmen'in desteği... Erzurumspor küllerinden doğdu... Mehmet Sekmen döneminde... Üçüncü kez Süper Lig'de.

Amedspor da bizim, Erzurumspor da.

Bursaspor da bizim... Konyaspor da... Amasyaspor da bizim, Vanspor da.