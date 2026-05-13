Gizli saklı bir şey değil... Herkes biliyor... Almanlar da, Almanya'daki Türkler de.

FETÖ'cülerden söz ediyoruz. Yoğun olarak Berlin'de... Frankfurt, Köln ve Ausburg'dalar.

Mobilyacılık... Kuyumculuk... Lokantacılık gibi işler yapıyorlar. Lojistik... O sektörde de varlar. Bazı işyerleri, başkasının adına... Örneğin bir Alman'ın. Yeraltındalar... Uykudalar... "Sessiz ve derinden gidiyorlar" denilse yeridir.

***

OKUL İSİMLERİ

Eskiden... 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi öncesinde... FETÖ'cülerin Almanya'da 25 okulu vardı.

3'ü kapandı. Diğerleri... Eskisi gibi... Faaliyetlerine devam ediyor. Ancak... Deşifre olmamak için okulların adını değiştirdiler.

Örneğin... Köln'deki okulun adı Diyalog Lisesi idi... Şimdi ünlü bir Alman botanikçi, matematikçi, ilahiyatçı rahibin adını taşıyor.

Ferdinand Franz Wallraf Gymnasiums.

Örneğin... Berlin'deki okulun adı Tüdesb idi. Şimdi... Wilhelmstadt. Darbe girişimi sonrası... Almanya'da yaşayan pek çok Türk, çocuğunu bu okullara göndermiyor. Ama... Türkiye'den kaçanların çocukları bu okullarda.

***

ÖRNEK OLAY

Adil Öksüz... 15 Temmuz darbe girişiminin beyin takımından... FETÖ'nün TSK imamı. Almanya'ya kaçmıştı... Berlin'e. Berlin'de yaşadığı anlaşılınca... Türk medyası, evine gitmeden... Alman polisinin onu alıp bilinmeyen bir yere götürdüğü ortaya çıktı... Türk medyasında haber oldu.

Şurası bir gerçek... "Adil Öksüz, Almanya'nın koruması altında.''

Şimdiki durum: Almanya'da olduğu sanılıyor... Alman polisi ise nerede olduğunu bilmediğini söylüyor.

***

ALMAN MEDYASI

Frankfurter Rundschau Gazetesi haberi:

Alman makamları olay hakkında resmi olarak açıklama yapmıyor.

Ancak... Frankfurter Rundschau'nun edindiği bilgiye göre, Adil Öksüz gerçekten de Neukölln'deki bir evde yaşamıştı.

Berlin devlet güvenlik birimi tarafından güvenli bir yere götürüldü.

***

DEUTSCHE WELLE

Almanya dostumuz... Müttefikimiz... En çok ticaretimiz olan ülke... En çok turistin geldiği 2'nci ülke... Doğru. Ama... Başka doğrular da var.

Deutsche Welle Gazetesi'nin haberi:

Türkiye, Öksüz'ün iadesini talep ederken, Alman hükümeti, Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığını bilmediği, ancak ikamet durumunun tespiti için soruşturma yürütüldüğü şeklindeki resmi tutumunu sürdürüyor.

Öksüz'ün yaşadığı iddia edilen evin bir sakini Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Öksüz'e çok benzeyen bir adamla karşılaştığını" teyit etti.

***

UYUM KURSLARI

Almanya'da sığınmacı çok... Suriye'den gelenler... Ve başka ülkelerden.

Sığınmacılar... Almanca bilmiyorlar. Çalışmaları için... Alman vatandaşı olabilmeleri için... Almanca öğrenmeleri şart.

Uyum kurslarına gitmeleri gerekiyor. FETÖ'cülerin uyum kursları var. Alman devleti, uyum kurslarına para veriyor.

***

ORGANİZE İŞLER

Türkiye'den kaçan çok... FETÖ'cü... Eski kamu görevlisi... Öğretmen... İş insanı.

Almanya onlardan yararlanıyor.

Mültecilere yardım için kurulan bir organizasyon var: Aktion für Flüchtlingshille.

Berlin'de desteğe, yardıma ihtiyacı olan sığınmacılar... Organizasyon tarafından FETÖ'ye yakın derneklere yönlendiriliyorlar.

***

SAHA 2026

Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı... Dostu sevindiren, düşmanı çatlatan etkinlik... Görenler hayran kaldılar.

Almanya gözlemleri:

Türkiye'nin savunma sanayii yatırımları Almanya tarafında yakından izleniyor.

SAHA 2026... Alman gazeteleri ve televizyonları... Görmezden gelemiyor.

NATO üyesi Türkiye'nin Avrupa'daki yeri çok önemli... Alman medyasında bu konuda yazılar/yorumlar var.

Amerika ve İsrail ile İran arasındaki savaş... Ve Donald Trump ile Avrupa ilişkilerindeki soğukluk... Ayrıca Türk ordusunun ve savunma sanayiinin gücü... Türkiye'nin önemini daha da öne çıkarmış.

***

GURBETTEKİLER

Evinde çanak anten olmayan Türk yok dersek yanılmış olmayız.

Türkiye'de olup biteni izliyorlar... Siyaseti de, Gülistan Doku olayını da... Belediye operasyonlarını da.

Ve Türk dizileri... Berlin'deki dönerci saymaya başladı... Şahsen ben o kadar dizi ismini bilmiyorum: Kuruluş Orhan... Uzak Şehir... A.B.İ... Yeraltı... Teşkilat... Gönül Dağı... Taşacak Bu Deniz... Kıskanmak... Kızılcık Şerbeti...

***

GURUR DUYDUK

Hava güzel... Arkadaşlarla geziyoruz... Çevremizde Almanlar var.

İçlerinden biri yanımıza geliyor... "Ben de Türkçe biliyorum" diyor.

Türkçesi düzgün. Nasıl öğrendiğini soruyorum?

"Yunus Emre Enstitüsü'nde" diyor.

Tebrikler... Dünyanın pek çok yerinde bayrağımızı dalgalandıran Yunus Emre Enstitüsü'ne.

***

MİDYECİLER... HEP MARDİNLİ

Tabela dikkatimi çekiyor... The Midyeci. Arkadaşlara, "Mutlaka Mardinlidir" diyorum... İsteyenle bahse bile girerim.

Bedirhan Çiçek... Gerçekten Mardinli... Koçe aşiretinden. İşi iyi... Midye de var çorba da... Kebap da... Kuzu kelle de... Kokoreç de.

Takılıyorum... "Bodrum-Gündoğan'da Midyeci Şehmus usta... Tanıyor musun?"

"Aynı aşiretteniz... Akrabamdır" diyor.

Ve telefonu çeviriyor... Başlıyorlar konuşmaya... Hasret gideriyorlar.

- Bedirhan... Terörsüz Türkiye... Ne diyorsun?

- Abi, bu sorulur mu? Terörsüz Türkiye ilaçtır... Bayramdır... Türkiye'nin şaha kalkmasıdır... Özlemimizdir.

Bedirhan ısrar ediyor... İlle de yemek yememizi istiyor.

"Teşekkür... Belki başka bir zaman" diyoruz... Alınıyor.

Gönlünü alıyoruz:

- Biraz dolaşalım... Dönüşte uğrarız.

Uğrayamadık... Kusura bakma Bedirhan kardeş.

***

DEVAMI CUMAYA

Berlin notları bitmedi... Yazacak çok şey var.

Devam edeceğiz... Cumaya.